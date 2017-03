Cước phí 3G tại Việt Nam khá rẻ so với nhiều nước trên thế giới là lý do quan trọng khiến thị trường trong nước luôn rất ưa chuộng các sản phẩm máy tính bảng trang bị kết nối này. So với Wi-Fi, tốc độ của 3G có thể nhiều lúc không bằng nhưng độ ổn định và tiện dụng do phủ sóng toàn quốc lại vượt trội. Ưu điểm này càng thể hiện rõ nếu người dùng thường xuyên phải di chuyển như đi công tác hay du lịch.

So với hơn một năm trước, mặt bằng chung giá bán máy tính bảng có 3G đã rẻ hơn khá nhiều. Nếu như trước đây, người dùng phải bỏ ra từ 12 triệu đồng hoặc ít nhất là hơn 10 triệu đồng thì hiện tại con số này đã giảm xuống chỉ còn dưới 10 thậm chí là hơn 6 triệu đồng. Hơn nữa, nhiều máy tính bảng như dòng Galaxy Tab 3 của Samsung hay Asus FonePad có cả tính năng gọi điện và nhắn tin tiện dụng như một điện thoại thông thường.

Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Samsung Galaxy Tab 3 8.0. Ảnh: Tuấn Hưng.

Galaxy Tab 3 8.0 là có thể coi là mẫu máy tính bảng sáng giá nhất trong dòng Galaxy Tab hiện tại nhờ sự kết hợp tốt giữa nhiều ưu điểm như thiết kế đơn giản, nhỏ gọn cùng tính năng phong phú. Máy có viền màn hình siêu mỏng và cân nặng chỉ tương đương iPad Mini nên người dùng có thể dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Hơn nữa, sản phẩm này của Samsung còn có khả năng nhắn tin hay gọi điện không khác gì điện thoại giúp người dùng có thể sử dụng thêm sim số phụ.

Galaxy Tab 3 8.0 sở hữu camera trước 5 megapixel , camera sau 1,3 megapixel kèm theo nhiều chức năng chụp ảnh khá hấp dẫn. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2 mới nhất, sử dụng giao diện TouchWiz riêng từ Samsung và tích hợp nhiều tính năng đa nhiệm như Dual Windows, Reading Mode, Smart Stay... Ngoài phiên bản 8 inch thì Tab 3 còn bán ra 2 phiên bản 7 inch và 10 inch cho nhu cầu khác nhau của người dùng.

Giá bán tham khảo của máy là 9,49 triệu đồng.

iPad Mini bản 3G

iPad Mini.

Không có những trang bị cao cấp như mẫu iPad tiêu chuẩn, nhưng kích thước siêu nhỏ gọn chính là điểm mạnh khiến nhiều người dùng quyết định chi tiền cho iPad Mini. Thiết bị trọng lượng chưa bằng một nửa so với bản 9,7 inch, viền màn hình siêu mỏng giúp máy cầm lâu để đọc sách hay lướt web, xem video mà không hề bị mỏi tay.

iPad Mini cũng có giá bán tốt hơn so với người tiền nhiệm, hiện đang ổn định ở mức giá khoảng 10,5 triệu đồng cho bản dung lượng 16 GB có kết nối 3G. Máy chạy hệ điều hành iOS mượt mà, dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm là không có khả năng nhắn tin như nhiều máy tính bảng Android khác.

Nexus 7 3G

Nexus 7.

Mẫu máy tính bảng của Google mang lại trải nghiệm Android nguyên bản nên người dùng có thể dễ dàng tùy biến cả giao diện cũng như phần mềm dễ dàng. Nexus 7 khá được quan tâm tại Việt Nam nhờ giá bán khá rẻ và tốc độ xử lý tốt. Máy có nhiều phiên bản được bán ra như dung lượng 16/32 GB cũng như phiên bản có 3G hoặc chỉ có kết nối Wi-Fi.

Nexus 7 được trang bị màn hình IPS 7 inch với độ phân giải 1.280 x 800 pixel được bọc kính chịu lực Corning Gorilla. Sản phẩm có vi xử lý bốn lõi Tegra 3 cùng đồ hoạ 12 lõi, RAM 1 GB, webcam 1,2 "chấm" và hỗ trợ nhiều kết nối như Bluetooth, Wi-Fi chuẩn n, microUSB, NFC và GPS. Pin đi kèm Nexus 7 có dung lượng là 4.325 mAh.

Phiên bản dung lượng 32 GB có kết nối 3G hiện tại có giá tham khảo là 7,55 triệu đồng.

Asus FonePad

Asus FonePad. Ảnh: Tuấn Hưng.

Không giống như Samsung gọi tính năng gọi điện trên tablet 7 hay 8 inch chỉ là phụ trợ, Asus xác định rõ FonePad là chiếc di động lai máy tính bảng ngay từ tên gọi. Người dùng có thể gọi đây là chiếc điện thoại phóng lớn hoặc máy tính bảng có thể gọi điện đều hợp lý.

FonePad sở hữu màn hình kích thước 7 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel. Sản phẩm sử dụng chip xử lý Intel Atom Z2420 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong với 2 phiên bản 8 hay 16 GB.

Máy có mức giá khá rẻ, chỉ khoảng 6 triệu đồng nhưng đi kèm là cấu hình không cao, sử dụng thực tế hơi giật và màn hình hiển thị kém ngoài trời.

Huawei Mediapad 7 Vogue

Huawei Mediapad 7 Vogue.

Huawei Mediapad 7 Vogue có nhiều điểm tương đồng với Asus FonePad cả về cấu hình, kiểu dáng lẫn tính năng. Theo nhà sản xuất, máy có thời gian đàm thoại lên tới 20 tiếng liên tục, thời gian đáng nể so với nhiều điện thoại thông minh hiện nay.

MediaPad 7 Vogue được trang bị màn hình 7 inch độ phân giải 1.024 x 600 pixel. Máy dùng chip K3V2 bốn lõi tốc độ 1,2 GHz giống smartphone mỏng nhất thế giới Ascend P6, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean cùng giao diện Emotion UI của riêng hãng.

Tablet 7 inch mới của Huawei có camera trước và sau độ phân giải lần lượt là 0,3 và 3 megapixel.

Giá bán tham khảo của máy là 5,5 triệu đồng.

Theo Tuấn Hưng (VNE)