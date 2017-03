ASUS Nexus 7 (2013)

Nexus 7 (2013) là một trong những máy tính bảng tốt nhất mà bạn có thể thực hiện với hiệu suất mạnh mẽ và mượt mà. Chất lượng sản xuất và thiết kế khá tuyệt vời. Đó cũng là lý do tại sao Google tiếp tục lựa chọn Asus để sản xuất máy tính bảng cho họ. Về thiết kế, mẫu Nexus 7 2013 có thân hình "thon gọn" hơn hẳn so với phiên bản trước. Viền hai bên màn hình đã được làm mỏng đi khá nhiều nên kích thước chiều ngang chỉ còn 114 mm so với 120 mm. Sản phẩm cũng mỏng hơn với 8,7 mm so với Nexus 7 cũ - 10,5 mm nhưng vẫn dày hơn iPad.

Nexus 7 (2013) sở hữu màn hình LCD IPS 7-inch, độ phân giải 1920x1200 điểm ảnh (323ppi), bộ xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro lõi tứ tốc độ 1,5GHz, đồ họa Adreno 320, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16/32GB. Máy tích hợp camera 5MP ở mặt sau, camera 1,2MP ở mặt trước và hai bộ loa âm thanh nổi, công nghệ âm thanh vòm ảo. Máy hỗ trợ đầy đủ kết nối Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, cổng MicroUSB với SlimPort và có nguồn pin tới 9 tiếng xem video liên tục. Sản phẩm hoạt động trên hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean.

Tuy có mức giá đắt hơn chút so với phiên bản 2012 nhưng vẫn hấp dẫn nhiều người dùng. Máy có giá khởi điểm 229USD và phiên bản LTE, 32GB có giá 349,99USD.

Samsung Nexus 10

Tương tự với Nexus 7 (2013), Samsung Nexus 10 cũng chạy trên phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android. Tuy ra mắt vào cuối năm 2012 nhưng Nexus 10 vẫn có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các sản phẩm ra sau. Chẳng hạn như màn hình siêu nét, cấu hình mạnh mẽ và chất lượng tuyệt vời. Máy sở hữu màn hình 10.1 inch độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel nét hơn cả iPad 4 của Apple.

Sản phẩm được trang bị bộ xử lý Exynos lõi đôi tốc độ 1,7GHz kèm theo đơn vị xử lý đồ họa Mali T604, bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ trong 16/32GB, camera 5MP ở mặt sau và camera 1,9MP ở mặt trước. Máy hỗ trợ các kết nối WiFi 802.11 b/g/n (MIMO+HT40), Bluetooth, NFC, GPS, Micro USB, Micro HDMI, giắc cắm tai nghe 3.5mm và sở hữu nguồn pin Litium 9000mAh.

Sony Xperia Tablet Z

Xperia Tablet Z là một máy tính bảng tuyệt vời với thiết kế thời trang, bóng bẩy cũng như chất lượng chế tạo tuyệt vời. Sản phẩm khá giống với siêu phẩm smartphone Xperia Z nhưng kích cỡ to hơn. Máy khá mỏng – 6,9mm. Sản phẩm sở hữu màn hình 10,1 inch độ phân giải 1.920 x 1.200 điểm ảnh với công nghệ hiển thị Mobile Bravia Engine 2 và chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean.

Xperia Tablet Z mang sức mạnh bộ xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 lõi tứ tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Máy tích hợp camera 8,1MP với công nghệ Exmor R tăng cường khả năng chụp thiếu sáng và quay được video Full HD. Trong khi đó, webcam tích hợp ở mặt trước có độ phan giải 2,2 "chấm" cũng quay được video 1080p. Đồng thời, hãng Nhật Bản còn tích hợp cả công nghệ âm thanh vòm S-Force cho sản phẩm.

Về kết nối, máy hỗ trợ NFC, Wi-Fi a/b/g/n hai băng tần, Bluetooth 4.0, GPS và 3G/4G. Pin đi kèm Xperia Tablet Z có dung lượng 6.000 mAh. Sản phẩm có hai màu trắng, đen với kích thước 266 × 172 × 6,9 mm. Xperia Tablet Z nặng 495g đồng thời có khả năng chống nước và bụi.

LG G Pad 8.3

Có thể LG không phải là cái tên được nhắc tới nhiều trong thị trường máy tính bảng nhưng hãng vừa cho ra đời máy tính bảng ấn tượng - G Pad 8.3. Sản phẩm sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn và màn hình LCD IPS cỡ 8,3-inch khá đẹp, độ phân giải 1920x1080 điểm ảnh. Giống như Nexus 7, sản phẩm này dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Máy trang bị một cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý lõi tứ Snapdragon 600 tốc độ 1.7GHz của Qualcomm, 2GB bộ nhớ RAM với 16GB ổ cứng lưu trữ. Mặt sau của máy là camera 5MP nhưng không có đèn flash, mặt trước là camera phụ 1,3MP, pin có dung lượng 4.600mAh và hoạt động trên nền tảng Android 4.2 với giao diện do LG tự thiết kế cùng một số tính năng đặc trưng trên chiếc smartphone “bom tấn” G2 mà LG mới ra mắt gần đây. Chẳng hạn như tính năng cho phép gõ 2 lần lên màn hình để mở máy hay tính năng đa nhiệm Qslide cho phép 3 ứng dụng cùng chạy trên màn hình và tính năng Slide Aside cho phép chuyển đổi giữa các ứng dụng bằng cách lướt 3 ngón tay trên màn hình…

Samsung Galaxy Note 10.1 (phiên bản 2014)

Galaxy Note 10.1 2014 Edition chỉ mỏng 7,9 mm và cũng sử dụng vỏ da giống điện thoại Galaxy Note 3 nên trông đẹp và sang hơn. Máy sở hữu màn hình Full HD, độ phân giải 2.560 x 1.600 điểm ảnh, tương tự như trên Google Nexus 10.

Về cấu hình, Note 10.1 sử dụng chip Octa 8 nhân của Samsung với tốc độ 1,9 GHz và RAM lớn nhất trên thiết bị di động hiện nay là 3 GB, bộ nhớ trong 16 GB, 32 GB và 64 GB. Máy tích hợp camera 8MP ở mặt sau và camera 2MP ở mặt trước.

Ngoài ra, Samsung còn trang bị cho sản phẩm này nhiều phần mềm và ứng dụng mới giống như smartphone Galaxy Note 3. Đó là bộ công cụ Air Command, bút S Pen cải tiến và chế độ đa nhiệm Multi Window. Sản phẩm sẽ được phân phối tại 149 nước bắt đầu từ ngày 25/9 với 3 phiên bản: Wi-Fi, Wi-Fi và 3G, Wi-Fi và 4G.

(Theo VnMedia)