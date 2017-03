Tuy chưa được phân phối chính thức nhưng hầu như bất kỳ một hệ máy chơi game cầm tay nào cũng có mặt tại thị trường Việt Nam nhờ nguồn cung ứng hàng dồi dào từ Thái Lan, Singapore hay Hong Kong.

Dưới đây là một số mẫu máy chơi game đang thịnh hành tại Việt Nam.

1. PSP Lite (giá tham khảo: 5,6 triệu đồng)

PSP Lite. Ảnh: Trustedreview.

Là phiên bản thứ 3 của hệ máy PlayStation Portable ra mắt năm 2005, PSP Lite (hay còn gọi là PSP-3000) sở hữu màn hình 4,3 inch, tỷ lệ 16:9 với công nghệ chống chói và nâng cao chất lượng hiển thị hình ảnh. Với sức mạnh ngang ngửa PlayStation 2, PSP là hệ máy handheld mạnh mẽ nhất trong số các loại máy chơi game cầm tay với tốc độ xử lý hình ảnh nhanh và âm thanh nổi. Rất nhiều game hay được thiết kế dành riêng cho PSP như God of War, Silent Hill, Final Fantasy Dissidia, Patapon...

Không chỉ có chức năng chơi game, PSP còn được mệnh danh là một thiết bị giải trí số đúng nghĩa với khả năng chơi nhạc số, xem phim chất lượng DVD và khả năng lướt web Wi-Fi 802.11b tích hợp.

2. PSP Go (giá tham khảo: 4,5 triệu đồng)

PSP Go. Ảnh: Itgeekblog.

Là phiên bản mới nhất của dòng máy PlayStation Portable, PSP Go gây "sốc" nhờ đổi mới toàn bộ ngoại hình theo dạng trượt ngang. Tuy màn hình nhỏ hơn PSP thưởng (chỉ có 3,8 inch) nhưng bù lại PSP Go rất gọn nhẹ. Mọi tính năng đều như PSP thường nhưng PSP Go có đặc điểm là không chơi game bằng đĩa UMD mà thay bằng bộ nhớ trong lưu trữ đến 16GB và tính năng mua/tải game trực tiếp từ mạng PlayStation Store.

3. Nintendo DSi (giá tham khảo: 3,9 triệu đồng)

Nintendo DSi kết hợp giữa màn hình thường và cảm ứng. Ảnh: Kidsntoys.

Cục cưng của hãng trò chơi điện tử hàng đầu Nintendo và là máy chơi game độc đáo nhất với sự kết hợp giữa hai màn hình thường và cảm ứng, Nintendo DS hiện đang dẫn đầu về số lượng bán ra trên thị trường handheld. Đặc biệt, phiên bản DSi còn được trang bị hai camera và kết nối trực tiếp với cửa hàng game trực tuyến Nintendo DSi Shop.

Ngoài thiết kế độc đáo, Nintendo DSi còn được ưa chuộng nhờ số lượng đầu game rất phong phú và dễ gây nghiện. Cộng với khả năng chơi được các băng game của Gameboy Advance, kho trò chơi cho Nintendo DS hiện nay được xếp vào hàng khổng lồ nhất trong các hệ máy.

4. Nintendo DSi XL (giá tham khảo: 4,7 triệu đồng)

Nintendo DSi XL màn hình tới 4,2 inch. Ảnh: Slashgear.

Bản nâng cấp của DSi trong đó nổi bật nhất là màn hình siêu khủng với kích thước lên đến 4,2 inch (gấp rưỡi kích cỡ của màn hình DS tiêu chuẩn) và tăng cường dung lượng pin, âm lượng loa ngoài giúp mang đến những trải nghiệm giải trí chưa từng có.

5. Gameboy Advance (giá tham khảo: 1,7 triệu đồng)

Gameboy Advance có chủng loại băng phong phú. Ảnh: Pugo.

Là một hệ máy xuất hiện trên thị trường rất lâu nhưng hiện nay Gameboy Advance vẫn rất hút hàng nhờ giá rẻ, chất lượng tốt và chủng loại băng rất phong phú. Tuy model Nintendo DS đã có chức năng chơi trực tiếp băng GBA nhưng cảm giác "nồi nào úp vung nấy" vẫn có nét độc đáo riêng nên chắc chắn model handheld này vẫn tiếp tục nằm trong danh sách mặt hàng bán chạy của các cửa hàng game.

Theo Đức Quang (Sohoa)