Cách đây chừng một năm, Panasonic mặc sức thống trị thị trường máy ảnh siêu zoom nhỏ gọn bằng dòng sản phẩm đẳng cấp TZ15. Khác với "đàn anh" hầm hố đến từ Canon hay Sony, TZ15 đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới với nền công nghệ tiên tiến tích hợp trong một thân hình thời trang. Đặc biệt, TZ15 hấp dẫn người dùng ở mức giá tương đối dễ chịu so với chất lượng mà máy đem lại.

Không muốn đánh mất thị trường béo bở đang để ngỏ, các đối thủ cạnh tranh đã nhanh chân tung ra những mẫu máy tương tự trong năm nay. Mặc dù còn một số hạn chế nhất định song chúng xứng đáng là sự lựa chọn lý tưởng nếu bạn là người hay du lịch và ưa thích sự nhỏ gọn, tiện lợi.

1. Panasonic Lumix DMC-TZ7

Ra mắt tháng 2 năm nay, TZ7 được xem như bản nâng cấp của TZ15 với nhiều thay đổi đáng giá. Trước tiên, TZ7 trông bắt mắt hơn hẳn với thân hình mỏng 33 mm và khối lượng chỉ 206 gram. Máy được trang bị ống kính "hàng hiệu" Leica Vario-elmar zoom 12x tương đương dải 25 - 300 mm trên máy phim. Hỗ trợ ống kính siêu rộng là hệ thống chống rung quang học Mega O.I.S và cảm biến độ phân giải hiệu dụng 10,1 Megapixel. Đặc biệt, máy còn hỗ trợ ghi hình theo nhiều tỷ lệ như: 4/3, 3/2 hay 16/9 với phân giải có thể thay đổi được. Hệ thống lấy nét ma trận của TZ7 hỗ trợ tới 11 điểm thay vì 9 điểm như đa số các dòng máy compact khác. Panasonic cũng cẩn thận trang bị cho TZ7 kho 28 mặc cảnh trong đó có nhiều chế độ rất thú vị như: chụp dưới ánh nến, chụp Pinhole, chụp trời sao hay chụp nhanh với tốc độ 6 hình/giây.

Máy cũng hỗ trợ quay video HD định dạng AVCHD nên người dùng có thể ghi được file dài hơn. Chất lượng ảnh cho bởi máy được đánh giá rất tốt với khả năng tối ưu hóa cao nhờ công nghệ nhận diện thông minh.

Nhược điểm đáng kể nhất của máy chính là việc không hỗ trợ phơi sáng tay hoàn toàn. Định dạng nén AVCHD chưa mấy thông dụng nên gây ít nhiều khó khăn cho những người muốn xử lý video trên máy tính. Tuy nhiên, TZ7 vẫn xứng đáng là "anh cả" trong dòng máy siêu zoom nhỏ gọn với bộ tính năng phong phú và chất lượng hình ảnh không thể phàn nàn!

TZ7 đang được bán khá phổ biến tại các siêu thị điện máy và các cửa hàng máy ảnh số với giá khoảng hơn 400 USD.

2. Fujifilm FinePix F70EXR

Được trang bị cảm biến Super CCD EXR ưu việt của Fujifilm, F70 cho chất lượng ảnh tuyệt vời trong mọi điều kiện ánh sáng. Các thước chụp trong đêm cho rất ít nhiễu kể cả khi tăng ISO lên cao. Những vùng có ánh sáng mạnh hoặc tương phản cao vẫn giữ được hầu hết các chi tiết nhờ công nghệ Wide Dynamic Range. Ảnh được tái hiện rất trung thực với dải màu uyển chuyển và độ bão hòa cao. Cảm biến 10 triệu điểm ảnh cùng kích cỡ 1/2 inch điều tiết rất tốt giữa yếu tố "đua chấm" và khử noise. Hệ thống chống rung kép dựa trên nền tảng công nghệ chống rung điện tử (giảm phơi sáng để hạn chế nhòe) và di chuyển cảm biến thực sự hữu dụng khi zoom cao hoặc thiếu sáng. Ống kính Fujinon 10x cho những bức ảnh rất nét và hầu như không có quang sai nghiêm trọng. Các đổi mới trong thiết kế thấu kính aspheric và hệ thấu kính bẻ hướng tia sáng cho chất lượng quang học tốt trên mọi tiêu cự.

Tuy nhiên, Fujifilm đã hơi bất cẩn khi chế tạo F70 với một ngoại hình không mấy hấp dẫn. Các chức năng tự động và hệ thống mặc cảnh vẫn còn đơn điệu. Máy cũng thiếu chức năng quay video HD vốn đang dần phổ biến trên các máy compact bình dân. Nếu cần một chiếc máy với chất lượng hình ảnh đỉnh cao mà không quan tâm nhiều đến các tính năng và hệ thống tự động thông minh, F70EXR là sự lựa chọn hàng đầu.

Máy đang được bán ở Việt Nam dưới dạng hàng xách tay với giá khoảng 420 USD.

3. Canon PowerShot SX200 IS

Chạy theo xu hướng, Canon cũng đã nhanh chân tung ra model SX200 IS với khả năng quay video HD thời thượng. Nổi bật trên thân máy là ống kính khổng lồ với khả năng zoom 12x nằm trong dải 28-336 mm. Tất nhiên, Canon đã trang bị cho SX200 cơ chế chống rung quang học với khả năng tăng phơi sáng lên tới 4-stop so với bình thường. Tương tự như một số máy dòng Powershot, SX200 cung cấp cho người dùng tính năng tùy chỉnh đa dạng. Hệ thống tự động của máy rất phong phú do sử dụng vi xử lý mới DIGIC 4. Màu sắc tái hiện bởi máy rất tuyệt dù xảy ra nhiễu tương đối ở các tùy chỉnh ISO cao. Máy có kích cỡ 103 x 61 x 38 mm và trọng lượng 220 gram, hơi lớn hơn các đối thủ khác tuy nhiên cầm khá chắc chắn.

Điểm yếu nhất của máy chính là tốc độ chụp hình "rùa bò": chỉ 0,8 hình một giây. Mỗi khi khởi động, cơ chế điều khiển flash điện tử cũng bật lên hết sức ngớ ngẩn mà không thể nào cụp xuống được. Chất lượng hình ảnh của SX200 IS cũng chỉ ở mức thường thường, ít có đột phá quan trọng. Nói chung, SX200 IS vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người tiêu dùng dành cho tên tuổi số một trong làng máy ảnh số thế giới.

Hiện máy đang được bán ở Việt Nam với giá khoảng 370 USD.

4. Sony Cyber-shot DSC-H20

Nằm trong danh sách những máy ảnh zoom nhỏ gọn nhưng H20 của Sony vẫn rất nổi bật với thiết kế như một DSLR mini. Thiết kế này khiến H20 cầm khá vừa tay và chắc chắn mà không gây cảm giác nặng nề. Phím xoay được thiết kế tiện lợi với hệ thống menu rất đơn giản. Chất lượng hình ảnh và tốc độ của máy khá ổn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, giống như các dòng máy compact cổ điển, nhiễu bắt đầu xuất hiện nhiều tại ISO 400 và hầu như không thể sử dụng nếu đẩy lên quá ISO 1600. H20 sử dụng ống kính Carl Zeiss zoom 12x cho màu sắc trung thực, hạn chế nhiều quang sai, tuy nhiên lại thiếu góc rộng. DSC-20 cũng được trang bị hệ thống chống rung quang học và khả năng quay video HD 720p.

Hiện máy được bán với giá khoảng 280 USD.

5. Samsung WB550

Ra mắt vào tháng 2 năm nay, Samsung khiến nhiều đại gia máy ảnh phải "lè lưỡi" khi dám mạnh tay trang bị cho "con cưng" WB550 ống kính siêu rộng 24 mm mà vẫn giữ dải zoom lên tới 10x. Máy có tốc độ thực thi khá tốt và khả năng quay video HD chất lượng cao. Ảnh cho bởi WB550 thường có xu hướng rực hơn bình thường. Khi chỉnh zoom ở mức cực đại, méo hình đã bắt đầu xuất hiện tuy nhiên không gây ảnh hưởng nhiều. Tại các tùy chỉnh ISO cao, dường như tính năng khử nhiễu hoạt động quá mạnh dẫn đến ảnh hơi mờ và thiếu chi tiết. Nói chung, Samsung cần tập trung nâng cao chất lượng bên trong của máy hơn là bỏ công chau chuốt vẻ bề ngoài và xây dựng một ống kính với dải tiêu cự hơi thừa thãi.

Giá tham khảo: 280 USD.