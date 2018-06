"Tai thỏ” đang là xu hướng thiết kế chủ đạo của các hãng sản xuất smartphone trong năm nay, tuy nhiên không phải ai cũng hứng thú với phần màn hình bị lõm ở cạnh trên. Dưới đây là những mẫu smartphone dành cho những người ghét "tai thỏ" hiện được bán với mức giá 8-15 triệu đồng tại Di Động Việt.

1. iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus có thiết kế kim loại nguyên khối, nút Home cảm biến và cụm camera kép 12 MP ở mặt sau. Màn hình Full HD với kích thước 5,5 inch, máy được trang bị vi xử lý A10 Fusion và đang có giá bán 10,9 triệu đồng tại Di Động Việt.





2. iPhone 8 Plus

Vẫn mang thiết kế giống các đời iPhone trước nhưng iPhone 8 Plus có mặt lưng bằng kính tích hợp sạc không dây. iPhone 8 Plus có màn hình 5,5 inch, vi xử lý A11 Bionic sáu nhân, cụm camera kép 12 MP theo mô hình một máy ảnh chính chụp góc rộng và một máy ảnh phụ chụp chân dung. iPhone 8 Plus hiện có giá từ 15,8 triệu đồng.





3. Galaxy S8 Plus

Galaxy S8 Plus được gia công bằng kim loại và kính cho cảm giác sang trọng. Máy được trang bị màn hình vô cực 6,2 inch, vi xử lý Snapdragon 835 và cụm camera kép ở mặt sau 12 MP với khẩu độ f/1.7. Hiện tại Galaxy S8 Plus được bán với mức giá từ 10,1 triệu đồng.





4. Galaxy S9 Plus

Galaxy S9 Plus có thiết kế tràn viền Infinity Display, máy được gia công bằng kim loại và kính. Và đặc biệt, lần này Galaxy S9 Plus được trang bị camera khẩu độ kép cho phép thay đổi độ mở của ống kính ở hai mức f/2.4 và f/1.5 (cao nhất trên smartphone hiện nay). Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 845, viên pin 3.500 mAh. Samsung Galaxy S9 Plus hiện có giá bán từ 15,9 triệu đồng.





5. LG V30 Plus

LG V30 Plus có thiết kế kim loại và được trang bị kính cường lực chắc chắn. Máy có màn hình P-OLED 6 inch với độ phân giải 1440 x 2880 pixels, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 kết hợp với 4 GB RAM. Về camera, LG V30 trang bị một camera chính 16 MP (f/1.6) và một camera góc rộng 13 MP cho phép bạn bắt được hình ảnh rộng hơn phía trước mình. LG V30 Plus hiện có giá 8,3 triệu đồng.





Về cơ bản, cả năm chiếc smartphone trên đều có thiết kế đẹp mắt, dù không đi theo trào lưu "tai thỏ" nhưng vẫn đang là sản phẩm được nhiều người tìm mua.





TIỂU MINH