Các mẫu điện thoại Android có giá khoảng từ 4 triệu tới 7 triệu đồng có khả năng đáp ứng được hầu hết các yêu cầu cơ bản của người sử dụng. Những thiết bị này thường có đầy đủ các tính năng phổ biến như nghe nhạc, chụp hình, Wi-Fi... nhưng lại thiếu đi một số tuỳ chọn cao cấp như các smartphone hi-end khác.

Dưới đây là top 5 smartphone Android giá tốt do tạp chí Cnet bình chọn.

Huawei Ideos X3 nặng 115 gram. Thiết bị này sử dụng màn hình 3,2 inch độ phân giải HVGA. Vi xử lý được trang bị trên Ideos X3 là Qualcomm MSM7227 600MHz. Máy chạy trên hệ điều hành Android 2.3. Tuy vậy, thao tác gõ trên bàn phím ảo của Ideos X3 bị đánh giá là hơi khó bởi kích cỡ màn hình bị giới hạn. Trong khi đó, chất lượng ảnh chụp bằng camera 3,2 Megapixel của Huawei Ideos X3 cho chất lượng trung bình và phù hợp với những người không quá yêu cầu cao về tính năng chụp hình. Huawei Ideos X3 được bán với giá 232 USD.

HTC Wildfire S là bản nâng cấp của HTC Wildfire với màm hình độ phân giải HVGA thay vì QVGA. Máy sử dụng hệ điều hành Android 2.3 với giao diện Sense UI. Thiết kế của HTC Wildfire S đẹp và chắc chắn. Thiết bị này hỗ trợ nhiều kết nối như Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM Radio hay HSDPA. Điểm thiếu sót của sản phẩm này là không có camera phụ và đèn flash trợ sáng khi chụp ảnh hơi yếu. HTC Wildfire S hiện được bán với giá chính hãng là 6.790.000 đồng.

Cấu hình của LG Optimus Chic (E720) nhìn chug giống với mẫu Optimus One. Tuy vậy, thiết bị này được nhà sản xuất bổ sung và cải thiện thêm một số tính năng đi kèm. Camera của Chic có độ phân giải 5 Megapixel thay vì 3 "chấm" như ở Optimus One. Điều này giúp cho máy có khả năng quay video VGA với 30 khung hình/giây, thay vì 18 khung hình/giây như "đàn anh". Tuy vậy, pin đi kèm thiết bị trên chỉ có dung lượng là 1250mAh, kém hơn so với Optimus One. Hiện LG Optimus Chic (E720) được bán với giá là 428 USD (chưa bao gồm hợp đồng với nhà mạng).

Samsung Galaxy Ace chạy trên hệ điều hành Android 2.2 Froyo. Máy sẽ được cập nhật lên phiên bản 2.3 vào quý III/2011. Sản phẩm này được trang bị camera 5 Megapixel cùng với màn hình 3,5 inch độ phân giải HVGA. Thiết kế phím điều khiển của máy cũng giống như người anh em Galaxy S. Máy chạy vi xử lý 800MHz phù hợp với việc lướt web và chơi một số game nhẹ.

Sony Ericsson Xperia X8 nằm giữa hai sản phẩm Xperia X10 Mini và X10. Thiết bị này chạy trên hệ điều hành Android 2.1 Eclair. Máy hỗ trợ nhiều kết nối như Wi-Fi, Bluetooth, GPS, HSDPA. Camera của X8 có độ phân giải 3,2 Megapixel. Màn hình của X8 có độ phân giải 320 x 480 pixel và kích thước là 3 inch. Hiện tại, Sony Ericsson Xperia X8 được bán với giá chính hãng là 4.680.000 đồng.

Theo Thanh Tùng - Ảnh: Cnet (Sohoa)