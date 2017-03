1. iPhone SE

iPhone SE là chiếc smartphone 4 inch có cấu hình mạnh nhất hiện nay, được trang bị vi xử lý A9, camera trước và sau có độ phân giải lần lượt 1,2 MP và 12 MP. Hiện tại iPhone SE đang được bán ra với mức giá 8,99 triệu đồng cho phiên bản 16 GB và 11,99 triệu đồng cho bản 64 GB.





2. iPhone 6

Dù đã ra mắt được hai năm, tuy nhiên iPhone 6 vẫn còn được rất nhiều người tìm mua. Sản phẩm có màn hình 4,7 inch, sử dụng vi xử lý A8, camera trước và sau lần lượt gồm 1,2 MP và 8 MP. Phiên bản iPhone 6 16 GB hiện tại đang được bán với mức giá 11,99 triệu đồng.

3. iPhone 6 Plus

So với người anh em iPhone 6, iPhone 6 Plus ghi điểm trong mắt người dùng nhờ màn hình lớn sắc nét. Vẫn sử dụng vi xử lý A8, màn hình 5,5 inch Full HD và khả năng chống rung quang học. iPhone 6 Plus hiện tại đang được bán ra với mức giá 11,99 triệu đồng.





4. iPhone 6S

iPhone 6s sở hữu màn hình 4,7 inch độ phân giải 1334 x 750 pixels, vi xử lý A9, camera trước và sau lần lượt gồm 5 MP và 12 MP. Sản phẩm đang được bán ra với mức giá 16,99 triệu đồng.

5. iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus có thiết kế đẹp mắt, hiệu năng mạnh mẽ, nhiều tính năng độc đáo và khả năng chụp ảnh tuyệt vời. Phiên bản 16 GB hiện có mức giá 16,99 triệu đồng và 19,99 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.





TIỂU MINH