(PLO)- Nhiều cửa hàng đã đồng loạt giảm giá các phiên bản cũ nhằm mở đường cho bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus.

1. iPhone 6 và 6 Plus

Thiết bị có màn hình 4,7 inch, được trang bị vi xử lý A8, camera trước và sau có độ phân giải lần lượt gồm 1,2 MP và 8 MP. Dù đã được ra mắt cách đây khoảng hai năm nhưng iPhone 6 vẫn được nhiều người tìm mua vì thiết kế đẹp mắt và cấu hình tốt.

iPhone 6 Plus không khác nhiều so với iPhone 6, ngoài việc màn hình có kích thước to hơn, cùng khả năng chống rung quang học khi chụp ảnh.

2. iPhone 6S và 6S Plus

iPhone 6S được tích hợp nhiều công nghệ đỉnh trong năm 2015, sử dụng vi xử lý A9, 3D Touch và có thêm phiên bản vàng hồng sang trọng. Camera được nâng lên mức 5 MP và 12 MP, chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

iPhone 6S Plus sở hữu nhiều tính năng độc đáo, màn hình lớn kèm vi xử lý mạnh mẽ. Khả năng chống rung quang học tốt đã giúp iPhone 6S Plus trở thành một trong những chiếc smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay.



3. iPhone SE

iPhone SE được mệnh danh là "sát thủ" trong phân khúc smartphone 4 inch. Sản phẩm có kích thước nhỏ nhắn nhưng sở hữu phần cứng mạnh mẽ, thậm chí điểm số AnTuTu còn nhỉnh hơn iPhone 6S Plus. Camera trước và sau lần lượt là 1,2 MP và 12 MP.

TIỂU MINH