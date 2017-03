1. Nhiều mức giá lựa chọn

Android là hệ điều hành mã nguồn mở, do đó các hãng sản xuất có thể phát triển phiên bản tương ứng cho từng thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều sản phẩm để lựa chọn, thiết kế đa dạng, dễ dàng tùy chỉnh giao diện… và đặc biệt là mức giá trải dài trong mọi phân khúc.

Ngược lại, iOS là một hệ sinh thái khép kín mà trong đó Apple kiểm soát mọi thứ từ phần cứng đến phần mềm. Nghĩa là mọi người dùng đều có quyền lợi như nhau khi cập nhật hệ điều hành hoặc nhận bản vá lỗi. Tuy nhiên, giá của sản phẩm khá cao và thiết kế không thay đổi nhiều trong vài năm qua.





2. Phần cứng cao cấp

Mới đây, Apple đã chính thức bổ sung tính năng chống nước, mở rộng dung lượng lưu trữ trên iPhone 7. Dự kiến phiên bản tiếp theo (iPhone 8) sẽ sử dụng màn hình OLED.

Trong khi đó, các dòng smartphone Android gần như đã được trang bị những tính năng kể trên, thậm chí còn nhiều hơn, đơn cử như sạc không dây, sạc nhanh, pin tháo rời, hỗ trợ hai SIM, camera kép… và đặc biệt là hỗ trợ thẻ nhớ.

3. Dễ dàng tùy biến

Khi sử dụng iPhone, sẽ rất khó để bạn thay đổi giao diện, thanh thông báo, biểu tượng ứng dụng… Trong khi đó với Android thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Chỉ với vài launcher đơn giản, chiếc smartphone của bạn sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo. Vấn đề chính ở đây, những gì bạn không thích trên Android, bạn có thể điều chỉnh hoặc thay đổi lại.





4. Các ứng dụng từ Google

Các ứng dụng mặc định trên Android thường tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút so với iOS. Đơn cử như Gmail, Inbox đều hỗ trợ nhiều tính năng hơn so với ứng dụng Mail, Google Maps tốt hơn Apple Maps, Google Now hay Google Assistant đều có thể làm được nhiều việc hơn so với Siri…





5. Có jack cắm tai nghe

Việc loại bỏ cổng cắm tai nghe trên iPhone dường như chỉ nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh của Apple. Để có thể cắm sạc và nghe nhạc cùng lúc, bạn cần phải mua thêm các thiết bị mở rộng hoặc chuyển đổi thông qua cổng Lightning. Trong khi đó, Android hoàn toàn thoải mái trong việc này.





Nhìn chung, smartphone Android vẫn phổ thông hơn, kiểu dáng đa dạng và phù hợp với nhiều người, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Ngược lại, iPhone có mức giá cao hơn đôi chút nhưng tối ưu rất tốt giữa phần cứng và phần mềm, đánh bại hiệu suất tất cả thiết bị Android hiện nay. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần bị thu hẹp bởi các tính năng bổ sung và sự cải tiến bên trong hệ điều hành Android.





TIỂU MINH