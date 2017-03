Core i3 là dòng chip mới của Intel được ra mắt đầu năm 2010. Ưu điểm của nó là sử dụng công nghệ 32 nm, tích hợp nhân đồ họa trong bộ vi xử lý, cho khả năng tích kiệm điện, phát video Full HD 1080p và giải mã phim Blu-ray. Do mỗi nhân của chip có thể xử lý 2 luồng nên Core i3 lõi kép có thể xử lý đồng thời 4 luồng, gấp 2 lần so với Core 2 Duo. Ngoài ra, Core i3 còn hỗ trợ bộ nhớ RAM thế hệ mới nhất DDR3 cho phép nâng băng thông lên gấp đôi so với thế hệ cũ DDR2.

Việc laptop tích hợp chip Core i3 sẽ cho tốc độ nhanh hơn, thời lượng pin lâu và có khả năng chạy video Full HD.

Acer Aspire 4741 là một trong những dòng laptop tích hợp chip Core i3 có giá rẻ nhất trên thị trường vào khoảng 11 triệu đồng. Máy có thiết kế mỏng với lớp vỏ được bao phủ sơn chống xước. Aspire 4741 sử dụng màn hình 14,1 inch LED 1366 x 768 pixel, bộ vi xử lý 330M tốc độ 2,13 GHz, RAM 2 GB, card màn hình Intel GMA 4500M 512 MB, cổng HDMI, đầu đọc thẻ, trọng lượng 2,2 kg, pin 6 cell đạt mức trung bình khoảng hơn 2 giờ sử dụng liên tục.

Trên thị trường VN còn có phiên bản Acer Aspire 4741G (giá trên 12 triệu đồng) bổ sung thêm card đồ họa Nvidia GeForce G310M 512 MB hỗ trợ xem phim HD và chơi game 3D.

Lenovo IdeaPad G460 phiên bản chạy chip Intel Core i3 tốc độ 2,13 GHz có giá là 11 triệu đồng. G460 được thiết kế với kiểu dáng mỏng, vỏ máy có hoa văn chìm màu đen. Giống với Acer Aspire 4741, G460 sử dụng màn hình LED 14,1 inch, RAM 2 GB và ổ cứng 320 GB. Theo quảng cáo, pin 6 cell của máy cho thời gian sử dụng liên tục lên đến 4 tiếng.

Acer eMachines eMD730 được thiết kế sang trọng nhờ kết hợp 2 tông màu đen và bạc với các góc bo tròn mạnh mẽ. Máy có trọng lượng khoảng 2,2 kg và pin 6 cell. Những cấu hình còn lại khá giống so với Acer Aspire 4741 nói trên. Giá của eMD730 là trên 11 triệu đồng.

Compaq Presario CQ42 được trang bị màn hình 14 inch. Sản phẩm có lớp vỏ làm bằng nhựa tổng hợp không gây hại cho môi trường và sử dụng công nghệ in độc quyền HP Imprint. Tuy là máy tính xách tay giá rẻ nhưng CQ42 vẫn có khá nhiều tính năng ở các dòng máy trung và cao cấp như kết nối HDMI, webcam, loa hàng hiệu Altech Lansing, ổ ghi DVD với khả năng in nhãn đĩa LightScribe tiên tiến. Những cấu hình khác của CQ42 bao gồm màn hình 14,1 inch, chip Intel Core i3 tốc độ 2,26 GHz, RAM 2 GB, ổ cứng 250 GB tốc độ 5400 vòng/phút, trọng lượng 2,2 kg và pin 6 cell (sử dụng khoảng 3 giờ liên tục). Giá sản phẩm là trên 12 triệu đồng.

Toshiba Satellite L640 trang bị màn hình 14 inch, sử dụng cộng nghệ TruBrite HD LED. Chiếc máy nặng 2,3 kg này sử dụng chip Intel core i3 350 M (2,26 GHz), RAM 2 GB, ổ cứng 250 GB SATA, card màn hình của Intel với bộ nhớ chia sẻ lên hơn 700 MB và pin 6 cell cho thời gian sử dụng vào khoảng hơn 2 tiếng liên tục. L640 đang được bán trên thị trường với mức giá gần 13 triệu đồng.

