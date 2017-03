iPhone 5S

Mặc dù không có nhiều thay đổi so với iPhone 5 về thiết kế bên ngoài nhưng iPhone 5S vẫn là mẫu smartphone được trong đợi nhất trong năm. iPhone 5S sẽ có mặt tại Việt Nam ngay 20/9, ngày bán ra tại thị trường nước ngoài. Hiện nay một số nơi đã cho đặt hàng trước iPhone 5S với giá lên đến 28 triệu đồng, tuy nhiên khi sản phẩm về Việt Nam thì giá có thể điều chỉnh lại tuỳ vào độ hot của sản phẩm. iPhone 5S sẽ có 3 màu là vàng sâm banh, bạc và trắng. Máy có màn hình Retina 4 inch độ phân giải 1.136 x 640 pixel. 5S được trang bị chip xử lý 64 bit A7 đầu tiên dành cho thiết bị di động. Điểm nổi bật của 5S so với 5 là máy ảnh 8 megapixel với cảm biến có điểm ảnh lớn hơn cùng đèn flash kép giúp tăng khả năng cân bằng trắng. Nút home có tích hợp nhận dạng vân tay là điểm khác biệt còn lại của 5S so với 5.

iPhone 5C

iPhone 5C về cơ bản là iPhone 5 được làm mới với vỏ bằng nhựa có các màu xanh da trời, xanh lá cây, trắng, vàng và hồng. Máy có màn hình Retina 4 inch, sử dụng chip A6 và camera 8 megapixel. Sản phẩm dùng vỏ nhựa cao cấp và đẹp, đem đến cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ theo lời Jonathan Ive, Phó chủ tịch mảng thiết kế của Apple. iPhone 5C cũng hỗ trợ nhiều băng tần LTE/4G hơn "bất cứ smartphone nào khác trên thế giới". Việt Nam không nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán sản phẩm, vì vậy, nguồn hàng ban đầu sẽ là "xách tay" từ các thị trường xung quanh như Singapore và Hong Kong. Tại các thị trường này, iPhone 5C được niêm yết giá thấp nhất từ 12,7 triệu đồng. Vì vậy, những mẫu iPhone 5C đầu tiên về Việt Nam được dự đoán sẽ có dao động từ 15 đến 18 triệu đồng.

LG G2

Smartphone cao cấp nhất của LG sẽ về Việt Nam trong tháng 9 này cùng lúc với các thị trường khác thay vì phải chờ đợi rất lâu như trước. Hiện LG cũng đã cho đặt hàng trước sản phẩm của mình, với giá khoảng 14 triệu đồng, G2 có thể coi là smartphone cao cấp có giá tốt nhất.

Sản phẩm của LG là một trong những smartphone có viền màn hình mỏng nhất hiện nay khi chỉ dày 2,5 mm. Điểm đặc biệt của G2 là hệ thống nút bấm cứng gồm nút tắt mở màn hình và tăng giảm âm lượng được bố trí ở phía sau máy phía dưới camera còn viền máy không có bất cứ nút bấm nào. G2 sử dụng màn hình IPS kích thước 5,2 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 tốc độ 2,3 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy có camera 13 megapixel với công nghệ chống rung quang học. G2 chạy Android 4.2.2 cùng giao diện Optimus UI được cải tiến.

Samsung Galaxy Note 3

Nối tiếp thành công của Note 2, Samsung sẽ bán ra Note 3 tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9 này với giá 16,9 triệu đồng. Các sản phẩm thuộc dòng Note của Samsung được yêu thích với tính năng hỗ trợ bút viết S Pen của mình. Máy mỏng 8,3 mm, trọng lượng 168 gram, màn hình Full HD 5,7 inch, phiên bản ở Việt Nam dùng chip tám lõi Exynos 5 Octa 1,9 GHz, camera 13 megapixel với công nghệ chống rung quang học. Đây cũng là điện thoại đầu tiên trên thế giới tích hợp RAM lên đến 3 GB. Sản phẩm có bộ nhớ 32 GB hoặc 64 GB kèm thẻ nhớ microSD.

