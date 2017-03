LG Optimus Me P350

Chính thức ra mắt dòng điện thoại thông minh Android mang tên LG Optimus Me P350 vào tháng 5 vừa rồi, "dế" tích hợp tính năng của một chiếc USB 3G và bộ phát sóng không dây Wi-Fi, giúp kết nối và chia sẻ Internet băng thông với chi phí siêu tiết kiệm.

Là mẫu điện thoại được thiết kế đặc biệt dành cho các bạn trẻ mong muốn trải nghiệm hệ điều hành Android FroYo 2.2 với mức giá hợp lý, Optimus Me có kích thước nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay (108.9x58x12mm), bốn phím cảm ứng kết hợp với hai phím bấm cứng, người dùng dễ dàng bỏ túi và sử dụng chỉ với một tay cùng vài thao tác đơn giản.

Một trong những đặc điểm nổi bật của mẫu điện thoại này là tích hợp tính năng của một chiếc USB 3G và bộ phát sóng không dây Wi-Fi, giúp kết nối và chia sẻ Internet băng thông rộng cho nhóm tối đa 5 người dùng, giải pháp tối ưu cho các bạn trẻ yêu thích công nghệ có túi tiền eo hẹp.

LG Optimus Me P350 giúp người sử dụng dễ dàng giải quyết công việc văn phòng, kiểm tra email, lướt web, truy cập các mạng xã hội, nghe nhạc, … Ngoài ra, Optimus Me còn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài MicroSD lên tới 32GB, người sử dụng sẽ không phải lo lắng về bộ nhớ của máy do dung lượng này đủ đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho công việc và sở thích giải trí cá nhân.

Giá bán tham khảo của sản phẩm là 3,89 triệu đồng (tặng kèm thẻ nhớ 2GB).

Q-mobile S10

Chiếc điện thoại thông minh Q-mobile này là "dế" thương hiệu Việt đầu tiên chạy hệ điều hành Android do chính Viễn thông An Bình thiết kế và chế tạo. S10 có kiểu dáng cong vuốt ở 2 đầu, và công nghệ sơn đặc biệt (đen hoặc sôcôla) khiến máy như được phủ một tấm da thật.

Q-mobile S10 sử dụng hệ điều hành Android 2.2 Foryo và chipset 7227 của Qualcomm. Nhà sản xuất cho biết S10 có bộ cảm biến chuyển động giúp người dùng dễ dàng xoay chuyển màn hình khi chơi các game đua xe, lăn bi, đá bóng…

Máy được tích hợp tính năng định vị toàn cầu (GPS) cùng Google Map; tính năng Portable Wi-Fi hotspot cho phép chia sẻ truy cập Internet cho cùng lúc 5 thiết bị khác. Người dùng có thể dễ dàng tải về các ứng dụng trên kho ứng dụng trực tuyến Market của Google.

Bên cạnh đó, S10 được trang bị camera 5.0 megapixel, màn hình 3.2 inch, kết nối 3G, khả năng đồng bộ hóa với PC, phần mềm chỉnh sửa kích cỡ video cho phép người dùng dễ dàng tải về các đoạn phim…

Có nhiều tính năng thời thượng của một chiếc điện thoại thông minh, song S10 có giá tiền khá mềm, khoảng 4,2 triệu đồng.

Samsung Galaxy Mini S5570

Smartphone Samsung Galaxy Mini S5570 chạy trên hệ điều hành Android 2.2.1, với màn hình cảm ứng điện dung kích thước 3,14 inch có độ phân giải 240 x 320 pixel, giao diện TouchWiz UI, bàn phím ảo nhận dạng chữ viết thông minh Swype.

Máy trang bị bộ vi xử lý 600MHz, bộ nhớ trong 160 MB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa lên đến 32GG, camera 3 megapixel có độ phân giải 2048 x 1536 pixel, kết nối 3G, Wi-Fi, GPS, giắc cắm tai nghe 3,5 mm,sử dụng công nghệ âm thanh DNSe chất lượng cao, có khả năng truy cập các tính năng Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk…

Galaxy Mini S5570 có kích thước 110.4 x 60.8 x 12.1 mm, trọng lượng vào khoảng 105g, sử dụng pin 1200mAh cho thời gian đàm thoại là 3.5 giờ và thời gian chờ là 300 giờ. Giá tham khảo của sản phẩm là 4,2 triệu đồng.

Acer beTouch E130

Acer beTouch E130 là mmartphone Android đa năng nhờ vào bộ vi xử lý ST Ericsson PNX6715 cùng bộ nhớ trong lớn (512 MB RAM/256 MB ROM). Máy xử lý tốt các nhu cầu công việc như: cập nhật lịch làm việc, nhận và gửi E-mail chuyên nghiệp thông qua chương trình RoadSync Mail…

Nhờ vào tính năng push mail, các E-mail mới đều được tự động gửi về máy ngay lập tức và dễ dàng hồi âm trên bộ giao diện quản lý E-mail trực quan. Ngoài các ứng dụng mặc định của HĐH Android 2.1 E’clair, Google Mail, Google Talk, Google Map… người dùng còn có thể cài đặt thêm nhiều ứng dụng hoặc trò chơi miễn phí từ “kho phần mềm” Android Market.

Acer beTouch E130 còn dễ sử dụng, đặc biệt trong các tác vụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…). Khi truy cập mạng xã hội như Facebook hay Twitter trên Acer beTouch E130, người dùng có thể “kéo” ra ngoài màn hình chính và được cập nhật liên tục thông qua kết nối 3G hoặc Wi-Fi tích hợp sẵn.

Cũng tại màn hình chính này, người dùng có thể tuỳ biến tối đa bằng cách thay đổi hình nền, thêm hoặc xoá các ứng dụng, thư mục, các mục yêu thích như âm nhạc, hình ảnh… Máy còn có camera 3,2 MP (hỗ trợ quay phim) để người dùng có thể ghi lại những khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè.

Thiết kế của máy khá sang trọng với hai phiên bản màu trắng và đen. Giá tham khảo của sản phẩm là 4,8 triệu đồng.

