Mặc dù hình dáng khác xa nhau một trời một vực, nhưng khi xem xét kỹ cấu hình có thể thấy rằng các model này thừa hưởng của nhau khá nhiều nét tương đồng. Nhỏ, mỏng như FP8, FX65, ZX1 hay kềnh càng như FZ35, các máy này cùng có độ phân giải 12 triệu điểm ảnh, cảm biến CCD cùng kích cỡ 1/2,33 inch hứa hẹn chất lượng ảnh tương tự nhau. Màn LCD cùng dừng ở kích cỡ 2,7 inch với độ phân giải trung bình 230.000 điểm ảnh phục vụ cho mọi thao tác ngắm, chụp ảnh và xem lại. Cả bốn model đều có khả năng quay video HD ready 1.280 x 720 pixel với tốc độ khung hình 30 khung hình mỗi giây.

Một điều đáng mừng là dù ống kính dài ngắn khác nhau, cả 4 model này đều được Panasonic đầu tư ống kính Leica DC Vario-Elmarit. Dù chưa bằng được cấp cao hơn Summicron trên LX3 nhưng tên tuổi Leica đủ hứa hẹn một chất lượng ống kính hoàn hảo phong cách Đức dù ở dạng gập trên FP8, siêu mỏng trên ZR1, FX65, FP8 hay truyền thống như trên FZ35.

Siêu chống rung mới

Không chịu kém cạnh trước việc hết Sony và gần đây nhất là Canon tuyên bố phát triển các hệ thống chống rung lai mới tăng cường khả năng ổn định hình ảnh, Panasonic đã đồng thời giới thiệu công nghệ chống rung mới Power O.I.S trên cả bốn model ra đợt này. Hệ thống, theo hãng, đã được tu chỉnh lại so với Mega O.I.S cũ, được tối ưu hóa cho các dao động tần số thấp, đặc biệt thích hợp khi chụp trong điều kiện thiếu sáng và chụp zoom dài.

Với hệ thống chống rung mới, các máy ảnh vừa ra mắt có thể giảm thêm tới 2-stops so với tiêu chuẩn (coi như chống rung gấp đôi so với Mega O.I.S) mà vẫn đảm bảo hình ảnh không bị nhòe. Mặc dù chưa công bố chi tiết về cơ chế hoạt động của hệ thống, nhưng có vẻ như Panasonic vẫn quyết tâm theo sát nút tất cả những cải tiến công nghệ của đối thủ để quyết tâm giành thêm thị trường. Tuy nhiên, một điều khá thú vị là ngay việc dùng tên mới Power O.I.S thay cho Mega O.I.S cũng gây nhiều thắc mắc trên các diễn đàn, bởi lẽ, theo nghĩa từ thông thường thì Mega sẽ mạnh hơn Power, vậy mà không hiểu sao Panasonic lại chọn thay thế hệ thống chống rung bằng một cái tên không ấn tượng như vậy.

Tốc độ và tốc độ

Tốc độ hoạt động luôn là điểm chê cười khi so sánh các máy ảnh du lịch với các dòng DSLR dù là thấp cấp nhất. Chính vì thế, đợt ra mắt lần này không kể là model thuộc phân khúc nào, Panasonic đều tích hợp tính năng khởi động siêu nhanh, gần như bật lên là chụp với tốc độ chưa tới 1 giây. Ngay cả ở model zoom khủng 18x FZ35, tốc độ khởi động cũng chỉ chừng 1,2 giây, khá ấn tượng với những máy cần thời gian đẩy ống kính khi mở máy. Tốc độ lấy nét cũng được cải tiến lại với hệ thống lấy nét siêu tốc Ultra high-speed AF. Cơ chế này hoạt động dựa trên lý thuyết hầu như các điểm lấy nét sẽ nằm trên các đối tượng trong khung hình, do đó máy ảnh sẽ tự động dò trước khoảng nét vào đối tượng ngay khi máy được giơ lên mà không cần người chụp bấm lấy nét. Tất nhiên, tốc độ này vẫn chỉ tương đương khi so sánh với các đối thủ tai to mặt lớn như Canon, nhưng đây quả là những cải tiến rất ấn tượng so với những phàn nàn bấy lâu về độ ỳ ạch khi lấy nét của các đời Lumix trước đây.

Hệ thống tự động thông minh iA khá hiệu quả tiếp tục được duy trì ở lần ra mắt sản phẩm mới này. Hợp thành một bộ cùng với tính năng nhận diện khuôn mặt và chống rung quang học, hệ thống này thay người chụp xử lý mọi tình huống chụp ảnh, sao cho người chụp chỉ việc giơ máy lên, cắt khuôn hình và chụp, tấm ảnh sẽ được xử lý phơi sáng sao cho chất lượng đẹp như mong muốn.

Với phiên bản LX3 liên tục dẫn đầu danh sách máy ảnh bán chạy từ đầu năm tới nay, có lẽ Panasonic nhận thấy máy nhỏ nhưng tính năng mạnh vẫn luôn đem lại những thị phần không nhỏ. Vì thế, bên cạnh phiên bản cồng kềnh FZ35 được đền bù bằng bộ xử lý hình ảnh Venus Engine HD mới nhất, các model du lịch bỏ túi như ZR1 hay FP8 bình dân cũng được tích hợp hầu hết những tính năng tiên tiến nhất hiện có của Panasonic như bộ xử lý VENUS Engine V mới nhất, ống Leica góc rộng, độ mở lớn, tốc độ nhanh... mà không phải hy sinh tính năng nào vì mục tiêu giá cả.

Có thể loạt model này sẽ thêm điểm cho Panasonic trong danh mục các máy ảnh bán chạy, nhưng việc đón nhận của thị trường vẫn cần thời gian kiểm chứng trong danh sách máy ảnh bán chạy các tháng sau.