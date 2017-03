1. Reset lại iPhone

- Bước 1: Khởi động lại thiết bị là cách đầu tiên mà bạn nên thử khi iPhone gặp sự cố. Bấm và giữ phím nguồn + phím Home cùng lúc cho đến khi logo Apple xuất hiện.

- Bước 2: Nếu cách này không hoạt động, bạn hãy chuyển sang các bước tiếp theo.



Reset lại iPhone bằng các nhấn và giữ phím Home + Nguồn cùng lúc. Ảnh: Internet

2. Tắt LTE

- Bước 1: Bạn hãy truy cập vào phần Settings > Cellular > Enable LTE và chọn Data Only hoặc tắt (Off).

- Bước 2: Sau khi hoàn tất, bạn hãy khởi động lại thiết bị.



Tắt LTE hoặc chuyển sang chỉ sử dụng dữ liệu. Ảnh: Internet

3. Reset các thiết lập mạng

- Bước 1: Truy cập vào Settings > General > Reset > Reset Network Settings.

- Bước 2: Sau đó, iPhone sẽ tự khởi động lại và xóa hết toàn bộ mật khẩu cũng như mọi thông số mạng đã lưu trước đó.



Khôi phục lại các thiết lập mạng. Ảnh: Internet

4. Restore iPhone

- Bước 1: Kết nối iPhone vào máy tính thông qua cổng USB, mở iTunes, chờ phần mềm nhận diện thiết bị rồi chuyển sang thẻ Summary và nhấn Back Up Now.

- Bước 2: Truy cập vào Settings trên iPhone, chọn General > Reset > Erase All Content and Settings > Erase iPhone để xác nhận lại một lần nữa. Việc này sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu và cài đặt trên thiết bị.

- Bước 3: Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể sẽ mất một vài phút, lúc này người dùng chỉ cần chọn Set Up as New iPhone từ màn hình cài đặt hoặc chọn khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu trước đó.





MINH HOÀNG