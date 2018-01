Thậm chí, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi chia tay. Kết quả khảo sát của Ben Bajarin (một chuyên viên bảo mật tại Apple) cho thấy, người dùng iPhone thường mở khóa thiết bị trung bình 80 lần/ngày, trong khi con số này trên Android là 110 lần. Ví dụ nếu một ngày chúng ta xài iPhone 12 tiếng, điều đó có nghĩa là cứ 9 phút bạn lại mở khóa thiết bị một lần để kiểm tra Facebook, tin nhắn hoặc đơn giản chỉ là mở khóa theo thói quen.





Smartwatch được ra đời để khắc phục chứng nghiện smartphone trên toàn cầu, cho phép người dùng xem và trả lời nhanh các thông tin quan trọng ngay trên cổ tay, tuy nhiên, có vẻ như loại thiết bị này vẫn chưa phổ biến.

Xem thêm: - Sẽ rất mất thời gian nếu sử dụng phương pháp thủ công để dò lại lỗi chính tả, thay vào đó, người dùng có thể tận dụng phần mềm Tumo Spell và VietCatholic Spell Unicode và để làm việc này nhanh hơn. 2 phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt - Sẽ rất mất thời gian nếu sử dụng phương pháp thủ công để dò lại lỗi chính tả, thay vào đó, người dùng có thể tận dụng phần mềm Tumo Spell và VietCatholic Spell Unicode và để làm việc này nhanh hơn.

1. Theo dõi thời gian sử dụng smartphone mỗi ngày

Thay vào đó, bạn có thể cài đặt ứng dụng Moment tại địa chỉ https://goo.gl/n8a24E (iOS) hoặc ứng dụng OffTime tại https://goo.gl/XbffiU (Android). Cả hai công cụ sẽ phân tích thời gian sử dụng smartphone, đồng thời đưa ra các giải pháp để hạn chế.

Moment được cung cấp hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên, nếu muốn sử dụng đầy đủ các tính năng nâng cao như giới hạn thời gian, nhắc nhở,…bạn phải trả 4,99 USD để mua phiên bản Pro. Ứng dụng giúp người dùng theo dõi thói quen và khoảng thời gian sử dụng smartphone mỗi ngày.





Đầu tiên, bạn hãy bấm vào biểu tượng Settings > Daily Limit, chọn số lượng thời gian muốn sử dụng iPhone trong ngày, khi hết hạn, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu tắt màn hình.

Nếu cần thêm kỉ luật, bạn có thể kích hoạt tùy chọn Force Me Off When I’m Over. Theo đó, khi hết thời gian sử dụng, nếu bạn không dừng lại, tự động điện thoại sẽ phát ra âm báo dai dẳng cho đến khi bạn khóa màn hình.

Nhìn chung, nếu cần tập trung vào một cái gì đó và không muốn bị cám dỗ để kiểm tra điện thoại, Moment sẽ là ứng dụng phù hợp.

2. Tắt thông báo

Mặc định, smartphone sẽ tự động sáng màn hình mỗi khi có thông báo mới từ Facebook, Messenger… Do đó, nếu không muốn tốn quá nhiều thời gian để kiểm tra, bạn có thể vào Settings (cài đặt) > Notifications (thông báo) và tắt tùy chọn Allow Notifications (iOS). Đối với các thiết bị Android, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) > Notifications (thông báo) > App notifications (thông báo ứng dụng), chọn các ứng dụng không cần thiết và vô hiệu hóa tùy chọn Show notifications (hiển thị thông báo).





3. Không sử dụng smartphone để báo thức

Nhiều người thường có thói quen sử dụng smartphone làm thiết bị báo thức, tuy nhiên, đôi khi việc này lại khiến chúng ta mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ như khi báo thức vừa reo lên, bạn cầm smartphone và tắt, sau đó phần nhiều sẽ quay sang Facebook để kiểm tra thông tin, đọc báo…





4. Luyện tập thể thao

Hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để chơi, vừa là cơ hội để tăng cường sức khỏe và làm quen với nhiều người bạn mới. Chúng ta đã tiếp xúc với máy tính, smartphone cả ngày dài khi ở văn phòng, do đó, khoảng thời gian chơi thể thao sẽ là lúc để nghỉ ngơi, tránh xa các thiết bị công nghệ và bổ sung thêm nhiều kĩ năng khác.





Bên cạnh đó, bạn cũng nên đặt ra các khoảng thời gian “nói không với điện thoại”, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình và các mối quan hệ thực tế ngoài cuộc sống, đừng dán mắt vào màn hình smartphone mà quên đi các giá trị thực sự.

Về cơ bản, smartphone cũng chỉ là một sản phẩm công nghệ, do đó ý thức của người dùng vẫn là cái quyết định.

Xem thêm: Cách tải toàn bộ email về máy tính - Hôm nay Kynguyenso.plo.vn sẽ hướng dẫn cách tải toàn bộ dữ liệu trên Gmail về máy tính hoặc smartphone, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể lưu trữ và xem lại email khi không có kết nối Internet.

MINH HOÀNG