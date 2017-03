Panasonic DMP-BDT350 - được đề cử sản phẩm tốt nhất tại CES 2010 Ảnh:Cnet

Với khả năng vượt trội về việc đọc và phát dữ liệu, Blu-ray là sự lựa chọn tốt để truyền dẫn dữ liệu 3D tới màn hình. Tại CES 2010, Panasonic, Sony, Samsung, Toshiba đều lần lượt cho ra mắt đầu Blu-ray hỗ trợ công nghệ 3D như Panasonic DMP-BDT350, Samsung BD-C3900, Sony BDP-S770 và Toshiba BDX3000. Điểm chung của các sản phẩm này là đều hỗ trợ các định dạng 1080p DivX, H.264 và chuẩn kết nối HDMI mới 1.4. Tuy nhiên, Panasonic DMP-BDT350 vượt trội hơn cả với khả năng hỗ trợ 2 cổng xuất tín hiệu HDMI 1.3 và 1.4. Lý do được đưa ra cho thiết kế đặc biệt này là các đầu 3D Blu-ray phải sử dụng chuẩn HDMI mới là 1.4, trong khi các thiết bị nhận tín hiệu AV cũ lại chỉ tương thích với chuẩn 1.3.

Như vậy giá thành cho việc đầu tư một hệ thống trình chiếu 3D độ nét cao tại nhà mà sử dụng đầu 3D Blu-ray sẽ khá tốn kém vì vừa phải trang bị đầu đọc, lại thêm HDTV 3D và kính xem chuyên dụng với giá khoảng 100 USD. Một số hãng sản xuất sẽ bán trọn bộ cả kính và 3D HDTV nhưng không phải là tất cả. Thêm vào đó, hầu hết các đầu chơi đĩa 3D Blu-ray đều yêu cầu tín hiệu HDMI 1.4, trong khi các HDTV đời cũ hầu hết sử dụng chuẩn HDMI 1.3. Nếu kết nối với các thế hệ màn hình cũ chất lượng hình ảnh từ đầu đĩa sẽ không đạt độ phân giải tối đa và hiệu quả như ý. Muốn sử dụng 3D Bluray, buộc phải nâng cấp màn hình.

Nội dung 3D trên đĩa Blu-ray chưa được chăm chút. Hiện tại, mới chỉ có vài nhà sản xuất tham gia, Sony hứa hẹn sẽ cho ra mắt bộ phim hoạt hình 3D Cloudy With a Chance of Meatballs vào hè năm nay, với Disney là A Christmas Carol còn ông lớn Dreamwork cũng chỉ có đóng góp duy nhất là Monsters vs. Aliens. Như vậy, số lượng đĩa 3D Blu-ray còn quà ít dành cho những người muốn sở hữu đầu 3D Blu-ray. Với việc công nghệ 3D còn đang bắt đầu phát triển, khó có thể hy vọng nhiều vào việc nhiều nhà sản xuất điện ảnh sẽ đầu tư mạnh vào loại phim 3D trên đĩa Blu-ray mới mẻ này.

Như vậy, đầu đĩa 3D Blu-ray có thực sự hấp dẫn với người tiêu dùng hay không thì không thể đoán trước được, khi những sản phẩm đầu tiên còn chưa đến tay người sử dụng. Nhưng những khó khăn và thử thách đầu tiên đã xuất hiện trước mắt các hãng sản xuất điện tử trong lĩnh vực 3D Blu-ray

Theo Tuấn Anh (Sohoa)