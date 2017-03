Trong những năm gần đây, công nghệ 3D được mọi người nhắc đến ngày càng nhiều và đang trở thành chủ đề "nóng" trên thế giới. Nhưng không phải ai cũng nhận thấy một động lực chính mà những người muốn đẩy mạnh công nghệ này nhắm tới, đó là để thu về túi mình nhiều tiền hơn. Thực tế cho thấy, người xem sẵn sàng trả thêm tiền để để được xem phim 3D.

Mùa phim hè vừa qua, công chúng yêu điện ảnh thực sự phấn khích với sự xuất hiện của nhiều bộ phim 3D hấp dẫn như Coraline hay Up. Khán giả thực sự bị cuốn hút bởi không chỉ bởi nội dung phim hấp dẫn mà điều quan trọng là họ được hòa mình vào với không gian 3D, vào với thế giới của nhân vật trong phim. Vì vậy, họ sẵn sàng trả thêm tiền để mua được vé vào rạp thưởng thức loại phim.

Hiện tại Mỹ, giá vé phim 3D thường cao hơn vé thường 3 USD, tùy trường hợp còn có sự chêng lệch lớn hơn. Cũng rất nhiều rạp chiếu phim không áp dụng giảm giá vé phim 3D vào các giờ ít người xem như thường lệ. Theo những báo cáo từ nghành công nghiệp điện ảnh, mùa hè vừa rồi, các siêu phẩm phim 3D đã giúp nâng doanh thủ của hãng phát hành, cao gấp 2 đến 3 lần các phim 2D cùng tựa đề, và thậm chí có thể gấp 6 lần.

Song đang tồn tại một nghịch lý là ngày càng có nhiều phim 3D được sản xuất nhưng lượng màn hình đáp ứng được công nghệ để thưởng thức những nội dung này lại rất hạn chế. Riêng tại khu vực Bắc Mỹ mới có 400 chiếc và trên toàn thế giới cũng mới chỉ khiêm tốn với 6.000 màn 3D. Vì vậy, người xem vẫn chưa thể tiếp cận được với công nghệ cũng như những nội dung giải trí 3D ngay tại nhà.

Mới đây, Panasonic cho biết, hãng sẽ bán ra những chiếc TV 3D màn hình 50 inch, độ phân giải full-HD 1080p ngay trong năm 2010. Dự định này của Panasonic nếu thực hiện được, sẽ đem công nghệ 3D đến gần người dùng phổ thông hơn. Bên cạnh đó, các tên tuổi lớn của ngành điện tử thế giới như Samsung hay JVC đều đang nỗ lực đưa các sản phẩm màn hình 3D đến với người dùng ngày càng nhiều. TV 3D của Panasonic sẽ làm việc tốt với cả các đầu đĩa Blu-ray hỗ trợ 3D, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về những sản phẩm này.

Điều mà người xem phải làm lúc này là tiếp tục chờ đợi. Trước đây, trong thập kỷ 80, không chỉ giới công nghệ, mà người tiêu dùng, người xem đều rất tin tưởng vào sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này sau khi bộ phim 3D đầu tiên - Creature from the Black Lagoon - được trình chiếu trên thế giới. Nhưng sau đó ít lâu 3D đã rơi vào "im lặng". Đây được đánh giá là "cái chết đầu tiên của phim 3D". Nguyên nhân dễ nhận thấy, thực tế lúc đó và ngay cả bây giờ, việc phải đeo kính để xem phim làm phần đông người xem cảm thấy không thoải mái và không được ủng hộ. Theo Audioholics, có ý kiến rằng làn sóng phim 3D nổi lên hiện tại đang được tô vẽ bởi các rạp chiếu và sự ngập ngừng để thu lợi. Và nếu không vì lý do này thì có lẽ phim 3D đã chết từ lâu. Ngay cả những người xem bình thường cũng có thể nhận rõ các mánh lới quảng cáo này. Nói một cách đời thực, người xem đang bị "móc túi" để có thể thưởng thức nội dung 3D. Còn đạo diễn, nhà sản xuất, tuy không nói ra là người xem sẽ phải trả thêm tiền cho phim 3D, nhưng họ luôn hàm ý nhấn mạnh tới điều này mỗi khi có dịp "lăng-xê" cho các bộ phim của mình.

Vì thế nếu công nghệ và nội dung 3D đến gần người tiêu dùng, cụ thể là đến tận hộ gia đình, chắc chắn người xem sẽ được lợi nhiều hơn. Các báo cáo đều cho thấy lượng người xem đến rạp không hề giảm, ngay cả khi phải trả thêm tiền mua vé để xem phim 3D, nhưng liệu tình trạng này sẽ duy trì được bao lâu khi vấn đề "hầu bao" được quan tâm đến? Và liệu lúc đó, người xem có phải thốt lên: "Tôi sẽ xem phim 3D ở nhà thôi"!

Vấn đề phải đeo kính 3D mới có thể hòa mình vào không gian ba chiều, vào với thế giới của các nhân vật trong phim cũng đang làm nhiều người quay đầu lại với 3D. Song với nhà sản xuất, họ sẽ vẫn tiếp tục đổ tiền để làm phim 3D với mục đích thu về lợi nhuận nhiều hơn. Và chắc chắn thời điểm hè năm sau sẽ có những đợt sóng phim 3D mạnh tràn đến mạnh mẽ. Nhưng chúng sẽ không được ồ ạt tung ra mà sẽ được tuyển chọn, chỉ những bộ phim "bom tấn" hay những bộ phim của tên tuổi lớn trong làng 3D mới được công chiếu.

Những thay đổi lớn đang diễn ra, các rạp phim sẽ trang bị nhiều hơn thiết bị để chiếu phim 3D, rồi cả số lượng và thời lượng phim được trình chiếu cũng sẽ tăng đáng kể. Tom Andry dự đoán, 2 tuần là khoảng thời gian mà các rạp sẽ dành ra để chiếu phim 3D mỗi tháng. Song song với hiện thực đó sẽ là sự phát triển mạnh của công nghệ và nội dung 3D "tại gia". Chắc chắn 3D sẽ không "chết yểu" như những ngày đầu và sẽ làm thay đổi cách mà người xem thưởng thức phim.