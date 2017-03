Trong khi nhiều người hâm mộ "Quả táo" trên khắp thế giới có thể sẽ phải xếp hàng chờ đợi rất lâu mới mong sở hữu được chiếc máy tính bảng iPad mini mà họ đang rất thèm muốn thì một nhóm đạo chích ở New York lại đang có trong tay hàng ngàn chiếc với tổng giá trị lên đến 1,5 triệu USD.





Tờ The New York Post đưa tin khoảng 3.600 chiếc iPad mini đã bị đánh cắp từ Building 261, một tòa nhà chứa hàng tại sân bay John F. Kennedy. Một nhóm đạo chích đã đột nhập vào tòa nhà lúc 11 giờ tối và dùng xe nâng để chất số máy tính bảng này đầy một chiếc xe mooc kéo. Những tên trộm đã dễ dàng vượt qua một nhân viên an ninh mặc dù người này đã tiếp cận chúng khi chúng lái xe đi. May mắn là bọn chúng chỉ lấy cắp hai trong số năm lô hàng iPad mini hiện có mặt tại đây. Các nhà điều tra đang nghi ngờ nhóm đạo chích có tay trong khi thực hiện phi vụ béo bở này. Giới chức trách đã thẩm vấn các nhân viên sân bay và thực hiện các bài kiểm tra nói dối với ba nhân viên trong số đó.

iPad mini đang trở thành mục tiêu béo bở của bọn đạo chích

Được biết số máy tính bảng iPad mini này mới được đưa tới từ Trung Quốc và một công ty có tên Cargo Airport Services đã lên kế hoạch phân phối chúng đến các địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ. Bài báo của tờ The New York Post không cung cấp thông tin về phiên bản của những chiếc iPad mini bị đánh cắp. Hiện tại, iPad mini được phát hành ra thị trường với ba phiên bản có dung lượng lưu trữ khác nhau bao gồm: 16GB, 32GB và 64GB cùng hai lựa chọn về màu sắc là đen và trắng.





Ngay khi vừa ra mắt, iPad Mini đã nhanh chóng gặt hái được thành công trên khắp thế giới. Quyết định trình làng thiết bị này vào tháng 10 thay vì tháng 9 bên cạnh iPhone 5 càng khiến người hâm mộ háo hức mong chờ sản phẩm. Nhà phân tích Katy Huberty của Morgan Stanley dự đoán iPad mini và iPad 4 có thể sẽ giúp Apple nâng tổng số iPad xuất xưởng trong quý này lên 23 triệu chiếc. Apple đã bán được hơn 3 triệu chiếc iPad mini và iPad 4 chỉ trong ba ngày đầu tiên phát hành sản phẩm ra thị trường.

Theo Võ Hiền (Dân trí / DigitalTrends)