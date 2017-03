Acer Aspire D250 có giá tham khảo là 6.490.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Đứng vị trí đầu tiên trong danh sách này là Aspire One D255. Chiếc netbook này chiếm vị trí đầu bảng nhờ vào thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc (trắng, đen, xanh, đỏ, nâu) cùng trọng lượng nhẹ (chỉ 1,25kg). Đây cũng là netbook có cấu hình mạnh với vi xử lý Intel Atom N450 – 1,66GHz, RAM 1GB và ổ cứng 160GB.

Ngoài các thông số chính nêu trên, Acer Aspire One D255 còn có đầy đủ các cổng kết nối tiện lợi như 3 cổng USB 2.0, cổng xuất màn hình VGA, giắc cắm tai nghe – micro. Wi-Fi chuẩn b/g/n cùng Bluetooth 2.0 là hai kết nối không dây được tích hợp sẵn trên máy. Bộ pin 3-cell đi kèm giúp Aspire One D255 hoạt động liên tục gần 4 giờ trong khi tùy chọn pin 6-cell sẽ tăng thời lượng lên đến 8 giờ liên tục.

eMachines 350 có giá tham khảo: 5.990.000 (đã bao gồm VAT).

Tuy mới được ra mắt trong thời gian gần đây nhưng eMachines 350 lại đang đứng vị trí thứ hai trong danh sách các netbook bán chạy nhất trong quý III của Acer. Thành công này có được nhờ vào tính kế thừa các ưu điểm như thiết kế nhỏ gọn thời trang, vỏ máy phủ lớp sơn nhám, chống bám vân tay.

eMachines 350 trang bị màn hình 10,1" đèn LED nền cùng bàn phím rộng rãi, có kích thước đạt mức 93% so với laptop tiêu chuẩn. Bộ touchpad hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm rất tiện lợi khi thực hiện các thao tác cuộn, xoay, phóng to – thu nhỏ. Do hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi (sinh viên học sinh, nhân viên văn phòng…) nên eMachines 350 được tích hợp chip Intel Atom N450 có tốc độ 1,66 GHz, 1GB RAM DDR2, ổ cứng 160 GB cùng các kết nối tiêu chuẩn. Bộ cấu hình này cho phép máy hoạt động trơn tru tất cả các ứng dụng văn phòng, giải trí cơ bản và nhất là có mức giá rất cạnh tranh với các netbook hiện đang có trên thị trường.

Aspire One Happy có giá tham khảo là khoảng 10 triệu đồng.

Aspire One Happy mang tên gọi Happy (vui vẻ), chiếc netbook mới của Acer mang trên mình những tông màu tươi sáng (hồng, xanh lá, xanh dương, tím nhạt…) Đây cũng là sản phẩm nổi bật về mặt tính năng khi có thể hoạt động trên cả hai hệ điều hành: Microsoft Windows 7 và Google Android.

Cấu hình của Aspire One Happy cũng nổi bật nhờ sử dụng BXL Intel Atom N550 – 1,5GHz với hai nhân, bộ nhớ RAM 2 GB, ổ cứng 250 GB và chip đồ họa Intel GMA 3150. Cấu hình này giúp máy hoạt động mạnh mẽ, vượt trội hơn các netbook khác. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng Aspire One Happy để thay thế chiếc máy tính xách tay trong các nhu cầu sử dụng cơ bản, văn phòng, giải trí…

Thời lượng dùng pin của chiếc netbook này cũng nâng cấp lên đến 8 giờ với bộ pin Li-Ion 6 cell. Các ứng dụng tiện ích đặc trưng của Acer như ePower Management, eRecovery Management, Video Conference… đều được tích hợp sẵn trên Aspire One Happy, hỗ trợ tối đa cho công việc cũng như giải trí của người dùng.

