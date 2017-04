Smartphone cũng giống như máy tính, khi có quá nhiều ứng dụng khởi động cùng hệ thống, thiết bị sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để khởi động. Để khắc phục vấn đề trên, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ ngay sau đây.





1. Chỉnh sửa file build.prop

Phương pháp này tương đối đơn giản, tuy nhiên, yêu cầu thiết bị đã được root trước đó. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Root Explorer cho smartphone tại địa chỉ https://goo.gl/o9rFv, tương thích với các thiết bị chạy Android 2.3 trở lên.





Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần tìm đến thư mục System, nhấn và giữ im trên tập tin Build.prop, sau đó bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Open in Text Editor hoặc mở bằng một trình soạn thảo văn bản bất kì. Tiếp theo, bạn dán đoạn mã ro.config.hw_quickpoweron=true vào cuối trang rồi nhấn Save and Exit để lưu lại. Bắt đầu từ lúc này, smartphone của bạn sẽ khởi động nhanh hơn so với bình thường.





2. Fast Reboot

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Fast Reboot tại địa chỉ https://goo.gl/XhR6Sy, tương thích với các thiết bị chạy Android 1.6 trở lên. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng Fast Reboot, lúc này ứng dụng sẽ đóng tất cả các tiến trình (processes) và chỉ khởi động lại những phần cốt lõi trên hệ thống hoặc do người dùng cấu hình để giải phóng bộ nhớ.





3. Assistant for Android

Ứng dụng có giao diện khá đơn giản, liệt kê đầy đủ các thông tin phần cứng trên smartphone gồm CPU, RAM, dung lượng pin, nhiệt độ, bộ nhớ trong (ROM), dung lượng còn trống trên thẻ nhớ (SD Card)… Về cơ bản, Assistant for Android sẽ giúp tăng tốc thiết bị bằng cách vô hiệu hóa bớt các ứng dụng không cần thiết chỉ với vài thao tác đơn giản trong thẻ Processes. Bạn đọc quan tâm có thể tải ứng dụng tại địa chỉ https://goo.gl/wL2SP.





Nhìn chung, trên đây chỉ là 3 mẹo đơn giản giúp bạn tăng tốc độ khởi động smartphone trong nháy mắt. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG