1. Cáp OTG

Nếu phần cảm ứng bị hư nhưng màn hình vẫn sáng, bạn hãy sử dụng cáp USB OTG (On The Go) để kết nối thêm các thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím) cho smartphone. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể thao tác và thực hiện mọi thứ hoặc lấy lại dữ liệu trên smartphone mà không cần chạm vào màn hình.



Sử dụng cáp USB OTG để kết nối chuột, bàn phím... cho điện thoại.

Khi hoàn tất, bạn có thể chuyển dữ liệu sang máy tính, thẻ nhớ microSD hoặc gửi lên các dịch vụ lưu trữ đám mây để có thể truy cập bất cứ lúc nào.

2. Mở khóa thiết bị khi màn hình bị vỡ

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và truy cập vào địa chỉ https://www.google.com/android/devicemanager, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng trên smartphone.

- Bước 2: Khi đã phát hiện được thiết bị, người dùng có thể bấm vào nút Lock (khóa) và chọn Unlock (mở khóa). Sau đó, kết nối thiết bị với máy tính để lấy lại dữ liệu. Lưu ý, phương pháp này chỉ là tạm thời để bạn có thể cứu lại dữ liệu.





3. AirDroid

AirDroid cho phép người dùng kết nối và thao tác mọi thứ trên smartphone bằng máy tính mà không cần phải thông qua dây cáp USB. Việc bạn cần làm là cài đặt ứng dụng AirDroid cho điện thoại, sau đó mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ http://web.airdroid.com/ hoặc cài ứng dụng AirDroid dành riêng cho máy tính. Lưu ý, cả hai thiết bị phải đăng nhập cùng một tài khoản.





Trên nền web, AirDroid cho phép người dùng di chuyển tập tin, gỡ ứng dụng, đọc tin nhắn… thông qua các biểu tượng tương ứng. Đối với phiên bản dành cho máy tính, bạn hãy nhấn vào tên thiết bị, chuyển sang thẻ Backup và tiến hành sao lưu lại toàn bộ dữ liệu.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng một số phần mềm kết nối, hiển thị màn hình smartphone trên máy tính như Vysor, Mirror, Wondershare Mirror Go…





