Chỉ sử dụng bộ sạc chuẩn

Ngày nay pin của các loại smartphone và máy tính bảng thường có dung lượng lớn, do đó những cục sạc đi kèm sẽ có công suất lớn dể pin được sạc nhanh đầy. Thí dụ đầu ra của sạc iPad là 2.100 mAh, gấp đôi so với dung lượng điện năng do cổng USB trên máy tính cung cấp nên sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn khi sử dụng sạc gốc và cổng USB để sạc pin cho iPad.

Do đó để rút ngắn thời gian sạc pin cho tablet và smartphone, bạn nên sử dụng đồ sạc gốc đi kèm theo máy, một số thiết bị có bẳng mạch đặc biệt nhằm ngăn chặn pin hấp thụ toàn bộ lượng điện năng từ sạc ngoài, làm thiết bị lâu đầy pin hơn.

Lưu ý khi sạc pin qua cổng USB

Trong trường hợp không mang theo bộ sạc chuẩn, bạn có thể sạc pin qua cổng USB của máy tính. Một số máy tính đời mới hiện nay được thiết kế với 2 loại cổng USB: cổng USB tiêu chuẩn và cổng USB để trao đổi dữ liệu thông thường.

Điểm khác nhau cơ bản của 2 loại cổng này là nằm ở lượng điện năng mà chúng cung cấp: cổng USB tiêu chuẩn chỉ cung cấp được 100 mAh, trong khi cổng sạc USB cung cấp lượng điện gấp 5 lần so với cổng USB tiêu chuẩn. Đây là lý do tại sao khi bạn kết nối các thiết bị vào cổng USB của máy tính thì thiết bị sẽ được sạc pin chậm hoặc có khả năng là nó chẳng lên được tí pin nào

Ngày nay nhiều hãng laptop tích hợp cả 2 loại cổng này. Và cách duy nhất dể phân biệt các loại cổng kết nối này là cắm thiết bị vào từng cổng một để thử. Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của laptop để biết được loại cổng USB nào đang được hỗ trợ trước khi quyết định sạc pin cho thiết bị cảm ứng bằng kết nối với máy tính.

Một lưu ý nữa là bạn không nên sạc pin cho điện thoại thông qua bộ chia USB (hub), vì dòng điện sẽ được phân bố đều cho các cổng USB của các hub nên sẽ không cung cấp đủ điện năng cho thiết bị của bạn.

Hãy sạc pin đúng cách

Với mọi loại thiết bị, lần sạc pin đầu tiên là rất quan trọng vì nó sẽ giúp thiết bị lưu trữ những thông tin ban đầu về pin. Do đó bạn nên sạc lần đầu tiên trong ít nhất 12 tiếng, sau đó rút sạc ra, sử dụng cho đến khi cạn pin rồi mới bắt đầu lần sạc thứ 2.

Trung bình số lần sạc pin càng ít, tuổi thọ của pin sẽ kéo dài hơn. Điều này nghĩa là bạn nên để pin tiêu hao được khoảng một nửa hoặc thấp hơn rồi hãy nên sạc, thì pin sẽ “sống khoẻ” hơn. Cho dù bạn có thể sạc pin bất kỳ khi nào lúc nào, nhưng tốt nhất là không nên liên tục cắm sạc pin mỗi ngày.

Ngoài ra ít nhất mỗi tháng một lần bạn nên sử dụng cạn pin rồi lại sạc đầy (xả pin). Điều này sẽ giúp giữ pin ở trạng thái tốt nhất để bảo vệ các thành phần hoá học của pin.

Theo Lương Đàm (VnMedia / Gizmo)