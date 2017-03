1. Kích hoạt Lost mode trên iCloud

Lost mode là chế độ được tích hợp từ iOS 6 trở đi, giúp bạn tìm lại chiếc iPhone không may bị thất lạc hoặc đánh cắp. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ khóa thiết bị từ xa bằng mật mã (passcode), cập nhật lộ trình di chuyển của thiết bị trên bản đồ rồi gửi thông báo qua email.

Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào iCloud bằng tài khoản Apple rồi kích hoạt Lost mode. Khi đó trên màn hình iPhone sẽ xuất hiện thông báo rằng chiếc điện thoại này đã bị mất, xin vui lòng gọi lại, điều này sẽ giúp người nhặt được có thể liên lạc lại với bạn.





Đây là tính năng khá hữu ích, do đó khi mới mua máy, bạn nên kích hoạt nó bằng cách vào Settings > iCloud > Find My iPhone rồi chuyển sang chế độ On.

2. Sử dụng IMEI và liên hệ với nhà mạng

Mỗi smartphone đều đi kèm với một số IMEI duy nhất, đây là mã số định danh để phân biệt các thiết bị với nhau. Khi vừa mua máy, bạn nên ghi lại số IMEI trên iPhone bằng cách gõ lệnh *#06#, hoặc lấy khe gắn SIM ra để kiểm tra. Bên cạnh đó, trên mỗi model iPhone đều có khắc dãy số IMEI rất nhỏ.

Khi đã có số IMEI, bạn hãy thử liên hệ với nhà mạng để nhờ họ hỗ trợ, tìm ra người đang sử dụng.





3. Nhờ cảnh sát

Cuối cùng, bạn nên đến trạm cảnh sát để báo cáo với họ, thông tin và nhận dạng của chiếc iPhone bị mất. Nếu may mắn, nhiều khả năng bạn sẽ tìm lại được điện thoại khi có ai đó tốt bụng mang đến trả lại.

TRIỆU MẪN