Nhờ sự thành công của các mẫu smartphone nổi tiếng như Galaxy S3 và Galaxy Note 2, các nhà sản xuất đã lần lượt ra mắt các smartphone cỡ lớn.

Cách đây chưa lâu, hầu hết màn hình của smartphone không vượt quá 4 inch. Nổi tiếng và được yêu thích như iPhone cũng chỉ có màn hình 3,5 inch trong nhiều năm liền. Các mẫu điện thoại Android cũng chỉ có màn hình 3,2 inch và 3,5 inch. Nhưng giờ đây, nhờ sự thành công của các mẫu smartphone nổi tiếng như Galaxy S3 và Galaxy Note 2, các nhà sản xuất đã lần lượt ra mắt các smartphone cỡ lớn. Dự báo xu hướng này sẽ bùng nổ trong năm mới 2013.

Phá vỡ “quy chuẩn 3,5 inch” của iPhone

Một điều khá dễ quan sát và nhận thấy là các smartphone cao cấp hiện nay đều có màn hình từ 4 inch trở lên. Việc sử dụng màn hình lớn được cho là sẽ giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn.

Samsung được xem là hãng đi tiên phong trong xu hướng smartphone màn hình “khủng”, với dòng sản phẩm Samsung Note đầu tiên có màn hình 5,3 inch. Khi mới ra mắt, Galaxy Note bị “chê tơi tả” chỉ vì có màn hình lớn tới 5,3 inch. Người ta còn không biết xếp Note vào dòng sản phẩm smartphone hay tablet. Chính Galaxy Note của Samsung đã khiến một loại thiết bị mới ra đời, đó là Phablet – ám chỉ những thiết bị lai giữa smartphone và tablet. Thật kỳ lạ là mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi ngại và phê phán về màn hình quá cỡ của Galaxy Note, song năm 2012 đã cho thấy sự thành công của phablet. Trang CNTT uy tín CNET đã dự báo phablet – hay smartphone màn hình lớn – sẽ là một xu hướng của năm 2013.

Galaxy Note 2 ra đời với màn hình 5,5 inch, lớn hơn thế hệ Note trước, cũng bán rất chạy. Trong vòng 9 tháng, đã có gần 10 triệu máy Galaxy Note được bán ra. Samsung cho rằng Galaxy Note 2 là sản phẩm thành công thứ hai của hãng, sau mẫu chủ lực Galaxy S3. Sau Samsung, hãng LG cũng công bố mẫu phablet 5 inch LG Intuition tại thị trường Mỹ. Thậm chí, có nhiều thông tin nói rằng Samsung đang phát triển mẫu điện thoại Galaxy Note 3 có màn hình lên tới 6,3 inch. Sốc hơn nữa là thông tin đồn đoán Galaxy Note 3 có thể có màn hình tới 7 inch và sẽ ra vào đầu 2013. Nếu đây là sự thật thì Note 3 đã sở hữu một màn hình có kích cỡ bằng với các dòng máy tính bảng cỡ nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại tất cả những thông tin về Note 3 đều là đồn đoán và Samsung chưa hề xác nhận bất cứ gì. Song một điều có thể thấy là các nhà mạng cũng ưa thích các dòng sản phẩm màn hình lớn, bởi nó thu hút người dùng sử dụng nhiều dữ liệu và sẵn sàng chi thêm tiền vào các gói cước smartphone hàng tháng.

Theo những thông tin thăm dò người dùng của Samsung, đa số những người đã mua Galaxy Note đều vì màn hình điện thoại lớn hơn, thoải mái hơn, song hành với chất lượng ảnh qua xử lý tốt hơn. Xu thế này đã phá vỡ suy nghĩ cho rằng màn hình smartphone “chuẩn” là phải có kích cỡ 3,5 inch mà iPhone đã duy trì được trong nhiều năm ròng. Khi iPhone 4S ra mắt với màn hình 3.5 inch giống hệt iPhone 4 đã khiến nhiều người thất vọng bởi họ mong chờ 1 sản phẩm màn hình lớn hơn. Lúc đó, nhiều nhà phân tích đã lý giải “Apple có lý do để chọn màn hình 3.5 inch”. Tuy nhiên, cuối cùng Apple cũng phải phá vỡ “quy chuẩn 3,5 inch” khi ra mắt iPhone 5 có màn hình 4 inch. Mặc dù đã lớn hơn các thế hệ iPhone trước, song màn hình 4 inch của iPhone 5 vẫn có vẻ kém cạnh so với những sản phẩm cạnh tranh như Samsung Galaxy S3 có màn hình 4,8 inch, hay HTC One X với màn hình 4,7 inch.

2013 sẽ là năm của smartphone “khủng”

Smartphone màn hình cỡ lớn sẽ là một xu hướng tiếp tục diễn ra và phổ biến hơn trong năm 2013. Điều này càng được khẳng định hơn, sau khi có thông tin Japan Display, nhà máy liên doanh của ba hãng điện tử lớn là Sony, Toshiba, Hitachi, cho biết họ đã bắt đầu sản xuất số lượng lớn màn hình LCD 5 inch độ phân giải 1080 pixel dành cho smartphone. Japan Display cho biết lô màn hình mới sản xuất sẽ có độ phân giải 1080x1920 pixel và mật độ điểm ảnh lên tới 443ppi. Trước đó, Sharp cũng đã tuyên bố sẽ sản xuất lượng lớn màn hình smartphone 5 inch.

Sự kiện Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2013 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 11/1/2013 sẽ chứng kiến xu hướng smartphone màn hình cỡ lớn lên ngôi. Trước thềm sự kiện này, ngày càng có nhiều thông tin rò rỉ về các mẫu smartphone màn hình cỡ lớn được các nhà sản xuất giới thiệu tại CES.

Không chỉ có Galaxy Note 3, những ngày cuối năm 2012 đã rộ lên thông tin về các mẫu smartphone “khủng” giá bình dân sẽ được các nhà sản xuất Trung Quốc tung ra trong năm 2013. Huawei sẽ trình làng Ascend Mate tại CES 2013, đây là smartphone sẽ có màn hình lớn 6.1 inch độ phân giải Full HD, vượt xa kích thước 5,5 inch của Samsung Galaxy Note II. Theo thông tin rò rỉ, giá bán của chiếc điện thoại lai máy tính bảng 6.1 inch này khoảng 480 USD, khoảng 10 triệu đồng. Ngoài Huawei, Oppo, một nhà sản xuất Trung Quốc khác, và ZTE được biết cũng sẽ có những smartphone bình dân, trang bị màn hình 5 inch trở lên, để cạnh tranh với các mẫu smartphone cao cấp của Samsung.

Ngoài lý do màn hình lớn giúp người dùng smartphone sử dụng thiết bị thoải mái hơn, xem được đầy đủ nội dung các trang web, và giải trí sắc nét hơn nhờ độ phân giải nâng cao, thì còn một lý do nữa khiến smartphone màn hình lớn “lên ngôi” là xu thế sử dụng thiết bị di động chuyển biến mạnh theo hướng tích hợp giữa điện thoại và máy tính. Điều này cũng phản ánh thực tế người dùng muốn tích hợp nhiều sản phẩm vào trong một thiết bị hơn. Chính vì thế, những mẫu điện thoại phablet như Galaxy Note 2 sẽ trở nên sáng giá khi nhiều người cân nhắc giữa việc mua máy tính bảng hay điện thoại để phục vụ các nhu cầu lướt web, check mail, và vào mạng xã hội. Trong năm 2013, các nhà sản xuất sẽ dần dần cho ra đời nhiều sản phẩm “2 trong 1”. Ngoài màn hình lớn, độ phân giải và mật độ điểm ảnh cao, thiết bị sẽ có bộ vi xử lý cao cấp, RAM lớn, bộ nhớ “khủng”, chức năng máy tính sẽ được gói gọn trong hình dạng của một chiếc điện thoại có màn hình to.

Theo Bảo Bình Tổng hợp (ICTnews)