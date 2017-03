1. Tương thích mạng 4G

Một trong những thiếu sót lớn nhất của iPhone 4 là không hỗ trợ mạng 4G, đó có lẽ là lý do Apple gọi chiếc smartphone này là iphone 4 chứ không phải là 4G.

Trong khi đó AT&T thông báo sẽ cung cấp dịch vụ 4G trong năm 2011 này, còn Sprint cũng đã cho ra mắt mạng thế hệ tiếp theo. Verion cũng đã phát triển mạng 4G, và đã áp dụng lên sản phẩm HTC ThunderBolt (tốc độ dữ liệu rất ấn tượng nhưng tuổi thọ pin lại chưa cao).

Nhiều người không tin Apple sẽ hỗ trợ 4G “thực sự” cho iPhone 5, chủ yếu là vì việc sử dụng các mạng dữ liệu 4G sẽ hạn chế tuổi thọ của pin. Tuy nhiên, nếu Apple quyết định hoãn cho ra mắt iPhone 5 tới tận mùa thu này, thì rất có thể iPhone 5 sẽ hỗ trợ 4G “thực sự”.

Xác suất áp dụng: 50%

2. Thiết kế lại toàn diện

Nhiều tin đồn cho rằng iPhone dòng thứ 5 thực ra chỉ là chiếc iPhone 4S, nó chỉ cải tiến về diện mạo còn vẫn giữ nguyên thiết kế.

Nhiều người hy vọng rằng iPhone 5 sẽ có kiểu dáng khác so với iPhone 4 và có thiết kế hoàn toàn mới. Một số ý kiến còn cho rằng Apple có thể sẽ “nhại” lại thiết kế của iPad2.

Xác suất áp dụng: 50%

3. Có ít lỗi khi thực hiện cuộc gọi hơn

AT&T gặp vấn đề này đối với dịch vụ iPhone ở các thành phố lớn như San Francisco và New York. Nhiều người nghi ngờ đó là lỗi do điện thoại hay do nhà mạng. Hy vọng những lỗi này sẽ được cải thiện và ít gặp hơn ở iPhone 5.

4. Tuổi thọ pin cao hơn

Mỗi lần Apple cho ra một chiếc iPhone mới, tuổi thọ pin luôn được cải thiện và iPhone 5 cũng được chờ đợi có tuổi thọ pin cao hơn. Apple cho biết iPhone 4 có pin hoạt động được lâu hơn 40 % thời gian đàm thoại so với iPhone 3GS. Vì vậy, hy vọng là iPhone 5 cũng được phát triển theo hướng đó, mặc dù Apple cũng từng không nâng cấp tuổi thọ pin cho iPad khi sử dụng vi xử lý A5 cho iPad 2.

Xác suất áp dụng: 80%

5. Hỗ trợ CDMA và GSM

Xác suất áp dụng :80%

6. Đồ họa 3D đẹp hơn

CPU A4 có tích hợp chip đồ họa Imagination PowerVR. Giống như iPhone 3GS, iPhone 4 sử dụng chip PowerVR SGX535. Nhưng iPhone 5 có lẽ sẽ có chip PowerVR SGX543MP giống như của iPad2.

Xác suất áp dụng: 95%

7. Bộ xử lý lõi kép

Với việc mua hãng thiết kế bán dẫn PA Semiconductor, Apple đã bắt đầu thiết kế các CPU “hoành tráng” cho riêng nó, bao gồm vi xử lý lõi kép A5 1GHz trên iPad2. Bộ vi xử lý này sẽ chắc chắn được sử dụng trên iPhone mới. A4 có tốc độ 1GHz nhưng lại là lõi đơn.

LG, Motorola, và nhiều hãng khác cũng đã tung ra các điện thoại Android lõi kép.

Xác suất áp dụng: 100%

8. Hỗ trợ điện toán đám mây tốt hơn

Xác suất thực hiện: 100%

9. Camera tốt hơn

Camera của iPhone 4 (5 megapixel; đèn flash LED) đã khá tốt, nhưng theo nhiều lời đồn đại Sony đang phát triển camera 8 “chấm” cho iPhone 5.

Phiên bản hệ điều hành iOS 5 sẽ cho phép người dùng chụp ảnh mà không cần phải mở khóa, bạn chỉ việc xoay iPhone theo chiều ngang và bấm vào phím tăng âm lượng để chụp ảnh.

Xác suất áp dụng: 95%

10. Màn hình rộng hơn

Theo nhiều thông tin thì Apple sẽ tăng kích cỡ màn hình iPhone để cạnh tranh với các màn hình rộng hơn của smartphone Android.

Và cũng rất nhiều người hy vọng iPhone 5 sẽ có màn hình rộng hơn (khoảng 4 inch). Tuy nhiên, họ lại không muốn điều đó ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Xác suất áp dụng: 50%

11. Hỗ trợ Flash

Mặc dù có rất ít khả năng Apple sẽ hỗ trợ Flash cho iPhone nhưng nhiều người dùng vẫn nuôi hy vọng.

Xác suất áp dụng: 1%

12. Chat Video (FaceTime) trên mạng di động

Hiện, trên iPhone 4, FaceTime chỉ hoạt động với mạng Wi-Fi (Apple không chính thức hỗ trợ hoạt động trên 3G). Trên iOS 5, bạn có thể vào phần cài đặt để bật FaceTime sử dụng qua mạng di động nhưng dường như các nhà mạng vẫn kiểm soát tính năng này.

Xác suất áp dụng: 75%

13. Cải thiện màn hình chính và hệ thống thông báo

Người sử dụng iPhone đã chờ đợi rất lâu để có nhiều tính năng tùy chọn hơn cho màn hình chính và hệ thống thông báo tốt hơn.

Xác suất áp dụng: 100 %

14. Dung lượng lớn hơn

Việc iPhone 4 không có bản 64GB (mà chỉ có 16GB và 32GB) làm rất nhiều người thất vọng. Vì vậy hy vọng iPhone mới sẽ có bản 64GB.

Xác suất áp dụng: 50%

15. Hỗ trợ NFC

Apple cũng được đồn đại đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ NFC (near field communication) cho iPhone mới. Với tính năng này, iPhone 5 sẽ trở thành thiết bị thanh toán điện tử.

Xác suất áp dụng: 35%

16. Bảo mật sinh trắc học

Tính năng này sử dụng vân tay của chủ nhân thay vì nhập mã để mở khóa iPhone. Nó cũng có thể kết hợp với NFC để thanh toán di động.

Xác suất áp dụng: 25%

17. Bộ nhớ mở rộng

Không thể xảy ra

Xác suất áp dụng: 0%

18. Pin tháo ra được

Đại đa số người dùng muốn iPhone tương lai có pin tháo ra được, nhưng nó lại đi ngược với nguyên lý thiết kế hiện nay của Apple.

Xác suất áp dụng: 0%

19. Đầu ra Micro-HDMI

Hồi tháng 3, Apple tuyên bố đã hỗ trợ đầu ra tín hiệu video HD độ phân giải 720p hoặc 1080i cho iPhone 4, iPod Touch 4G và iPad 2. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải mua một thiết bị chuyển đổi có giá 32 USD để truyền video HD đó sang máy tính hoặc TV.

Trong khi đó smartphone của Android đã tích hợp cổng Micro-HDMI, vì vậy chỉ cần thêm cáp nữa là bạn có thể chuyển video sang TV.

Gần đây Apple có thông báo về tính năng mới AirPlay trong iOS 5 có thể sẽ được áp dụng cho iPhone mới. Airplay là tính năng mới rất hấp dẫn giúp người sử dụng phát hình ảnh, phim và các bản nhạc từ các thiết bị iOS trên TV.

20. Cải thiện tính năng điều khiển bằng giọng nói

Apple không giới thiệu một tính năng điều khiển giọng nói mới nào khi ra mắt iOS 5. Tuy nhiên theo nhiều suy đoán, sở dĩ tính năng này chưa được ra mắt là vì nó chưa được hoàn thiện vào thời điểm đó. Rất nhiều người hy vọng Apple sẽ có những cải tiến đáng kể đối với chức năng điều khiển giọng nói cho iPhone. Sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể dùng giọng nói để soạn thư, gửi mail hay soạn tin nhắn.

Xác suất áp dụng: 70 %

Theo Phạm Khánh (ICTnews / Cnet)