Trong trường hợp này, bạn nên cài đặt những ứng dụng rút gọn như Facebook Lite, Messenger Lite… để smartphone cũ có thể hoạt động mượt mà hơn.





1. Messenger Lite

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Messenger Lite tại địa chỉ https://goo.gl/4C7XkX.

- Bước 2: Phiên bản Messenger rút gọn (Lite) có giao diện khá giống bản đầy đủ, tuy nhiên một số thành phần không cần thiết đã bị loại bỏ đơn cử như tính năng mã hóa tin nhắn (Secret Conversations), đăng nhập nhiều tài khoản Messenger cùng lúc…





- Bước 3: Giao diện chính của ứng dụng chỉ có ba mục cơ bản. Khi nhắn tin, bạn chỉ có thể soạn nội dung, gửi hình ảnh hoặc biểu tượng nút Like, không bao gồm stickers và ảnh động (GIF), giúp tiết kiệm dữ liệu 3/4G đắt đỏ và không làm chậm hệ thống.

- Bước 4: Để thay đổi một số thiết lập, bạn hãy chạm vào biểu tượng Profile ở góc trên bên phải. Tại đây, người dùng có thể điều chỉnh âm thanh, thông báo khi có tin nhắn mới và rất nhiều tùy chọn khác mà bạn có thể khám phá thêm trong quá trình sử dụng.





Theo thử nghiệm, Messenger Lite hoạt động tương đối mượt mà, hiển thị thông báo khi có tin nhắn mới, không gây chậm hệ thống như phiên bản Messenger đầy đủ.

2. Facebook Lite

Sau khi cho phiên bản thu gọn trên nền web về hưu sớm vào hồi năm 2010, đến năm 2015 Facebook mới cho ra mắt ứng dụng Facebook Lite (https://goo.gl/JG74lK) cho người dùng smartphone, mang đến một trải nghiệm thân thiện và tốc độ cho người dùng.





Phiên bản mới lần này đã được cải tiến rất nhiều, đặc biệt là về khoản nhắn tin cho bạn bè. Giờ đây người dùng có thể nhắn tin trực tiếp với bạn bè thông qua mục inbox hoặc trò chuyện nhóm chỉ tại một nơi duy nhất.

Thêm vào đó, giờ đây bạn còn có thể tag tên hoặc mention (nhắc đến) bạn bè trong phần bình luận, hỗ trợ sử dụng nhiều biểu tượng cảm xúc độc đáo. Đặc biệt, nó còn vô hiệu hóa sẵn tính năng tự động phát video và ảnh động, giúp người dùng tiết kiệm cước phí tốt hơn.





Bên cạnh đó, bạn cũng có thể trải nghiệm thêm một số ứng dụng “siêu nhẹ”, hỗ trợ lướt Facebook và nhắn tin mà không cần cài đặt thêm Messenger, đơn cử như Metal for Facebook (https://goo.gl/WB4Mxx), SlimSocial for Facebook (https://goo.gl/1nF4o6) hay Friendly for Facebook (https://goo.gl/txH8Kr).

Hi vọng với những ứng dụng mà Kynguyenso.plo.vn đã giới thiệu bên trên, bạn đọc vẫn có thể trải nghiệm Facebook và Messenger một cách mượt mà nhất,

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG