(PLO)- Bên cạnh tính năng phát hiện nước trong cổng sạc Lightning, iOS 10 còn giúp bạn tránh xa các kết nối Wi-Fi không an toàn.

2 tính năng độc trên iOS 10

iOS 10 đem đến hàng loạt cải tiến về bảo mật, giúp người dùng an toàn hơn khi sử dụng iPhone.

Một tính năng mới trong phần Wi-Fi Settings vừa được phát hiện bởi trang iOSHacker. Theo đó, khi người dùng kết nối Wi-Fi công cộng, iOS sẽ hiển thị cảnh báo với thông điệp Open networks provide no security and expose all network traffic ở phần Wi-Fi Settings.





Bên cạnh đó, iOS cũng đề xuất người dùng cấu hình bảo mật cho router theo kiểu WPA2 Personal (AES) nếu đó là mạng Wi-Fi cá nhân.

Việc Apple bổ sung cảnh báo vào trang thiết lập Wi-Fi trên iOS 10 sẽ rất hữu ích trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng, gửi và nhận dữ liệu thông qua các điểm kết nối công cộng.

Đối với các mạng Wi-Fi ở sân bay, trung tâm mua sắm… thường bạn sẽ phải xác nhận trước khi sử dụng, iOS 10 cũng cung cấp tính năng Auto-Join và Auto-Login. Khi chúng được kích hoạt, iOS sẽ tự động nhớ thông tin mạng Wi-Fi và thông tin đăng nhập ở lần đầu tiên. Ở những lần kế tiếp, thiết bị sẽ tự động kết nối và không cần thông qua trang đăng nhập.





Apple luôn đi tiên phong trong việc ra mắt những tính năng mới và lạ. Gần đây, hãng này được cho là đã trang bị tính năng phát hiện nước trong cổng sạc, đồng thời yêu cầu người dùng làm khô trước khi sạc iPhone.

Theo Engadet, tính năng cảnh báo nước chỉ tương thích với các thiết bị như iPhone 6S, 6S Plus và iPhone SE.

ẨN LÊ