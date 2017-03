Máy chữ xách tay



Mary Robinette Kowal độ chiếc máy tính xách tay của mình theo phong cách hoài cổ. Cô tự làm lấy các họa tiết dán bằng đề can cho từng phím và các khu vực xung quanh. Khu vực thanh spacebar được chăm sóc khá kỹ với lớp gỗ ép viền mỏng cho giống với máy chữ.

Ảnh: NotebookForums.

Sa mạc khô cằn

Ảnh: NotebookForums.

Chiếc máy tính xách tay này nom khá "ngầu" với các họa tiết mô phỏng sự cằn cỗi của sa mạc. Nó thuộc về thành viên có nick dave621 của diễn đàn Notebook Forums. Anh này cho biết họa tiết trang trí này được lấy cảm hứng từ một trang web quân sự. Quá trình trang trí được thực hiện bằng bình xịt. Anh cho biết ưu điểm của kiểu trang trí này là các lỗi nhỏ cũng dễ bị chìm đi và rất khó nhận ra.



Trái đất cháy



Thiết kế ấn tượng khá sốc của Dave Williams, sử dụng một lớp vỏ đất sét sần sùi gắn một số hình đầu lâu nhựa có nối với đèn LED.

Ảnh: Bit-Tech.

Họa tiết tre



Marina đã tự sơn chiếc Lenovo ThinkPad của cô bằng loại sơn kính màu. Cô nói rằng loại sơn này rất dễ tẩy rửa. Nếu sử dụng hàng ngày thì lớp sơn này có độ bền khoảng nửa năm.

Ảnh: Decorate Everything Around You



Phong cách Xbox 360 và PS3



Một “tay chơi” trong trong lĩnh vực độ máy là Ben Heck (tên thật là Benjamin J. Heckendorn) đã độ máy tính xách tay theo kiểu 2 cỗ máy chơi game consonle nói trên. Thông tin chi tiết về cách độ này có thể xem tại đây và đây.

Ảnh: BenHeck.



Doodle-Book



David K. Every tạo ra chiếc Doodle-Book của mình bằng cách “tút tát” chiếc Apple iBook cũ rồi trang trí bằng cách sơn lên những họa tiết đen trắng cùng một chiếc đầu lâu hải tặc. Chủ nhân của nó phải trải qua một quá trình kiên nhẫn dùng cồn để tẩy sạch lớp sơn “zin" của máy, sau đó dùng bình xịt sơn bạc và mực để tạo các họa tiết.

Ảnh: Applefritter.

Datamancer Steampunk



Nếu bạn là fan hâm mộ của phong cách thẩm mỹ cơ khí, một sự hòa trộn của thiết kế Victoria cổ điển với công nghệ cổ xưa, và quan trọng hơn hết là bạn sẵn sàng bỏ ra 5.500 USD. Chiếc máy tính xách tay và cũng là một tác phẩm nghệ thuật do Datamancer chế tác này sẽ thuộc về bạn. Sử dụng một chiếc laptop màn hình 17 inch nguyên bản và qua các quá trình chế tác phức tạp và chính xác, máy được dát vàng và trang trí bằng các thiết kế khắc tinh xảo. Sản phẩm này được kèm theo cả một thanh nhớ USB hình chìa khóa và một số đồ chơi cành cho các “fan cuồng công nghệ” khác.



Ảnh: Datamancer.

Hello Kitty



Chiếc máy này được Fabián Jacob (tên lóng là FJ) tạo ra dành cho trẻ em hoặc những "fan" của chú mèo Hello Kitty nổi tiếng. Máy được trang trí bằng đề can móng tay, đề can dạng hologram, sơn hồng và đỏ cùng một chút lông xù màu hồng đúng điệu.

Ảnh: Exonome.



Hoàng tử Ba Tư



ZygoatD của HardForum đã mang chiếc máy tính xách tay Compaq màu xám của bạn gái mình ra và “thay áo” cho nó bằng màu sơn kim loại đỏ. Sau đó anh kỳ công thêm vào một số họa tiết trang trí kim loại phù hợp với sở thích phong cách Ba Tư của bạn mình.

Ảnh: HardForum.



Metallic Tribal



Modder (người "độ" thiết bị, sản phẩm) megaglowz đã sơn chiếc máy tính xách tay Dell vốn có màu đen nguyên bản sang màu đồng đỏ, rồi sau đó dùng công nghệ pinstriping (hay được dùng trong sơn ô-tô) để thêm vào các họa tiết trang trí độc đáo. Anh này đã kỳ công sơn phủ 5 lớp liền và độ thêm cả hệ thống loa tích hợp. Cuối cùng anh cài đặt bộ theme chủ đạo của máy tính hình ngọn lửa để tông-xuyệc-tông với máy.

Ảnh: Bit-Tech.



Monster Ti



Modder Ted Warren đơn giản chỉ dùng giấy và sơn xịt tạo hình gọn lửa ấn tượng cho chiếc máy tính xách tay Apple của mình. Người hâm mộ các chương tình TV như American Chopper và Monster Garage sẽ rất thích nó.

Ảnh: Applefritter.

TronBook



Tiếp tục một phong cách độ iBook ấn tượng khác lấy cảm hứng từ bộ phim Tron. Chủ nhân của nó đã thay thế vỏ máy nguyên bản thành trong suốt cùng thiết kế hệ thống đèn màu cho bộ khung của máy để tạo ra chiếc "TronBook" này.

Ảnh: Applefritter.



Giải nhiệt cho laptop



Thiết kế này có vẻ thực dụng nhất trong các thiết kế độ máy tính xách tay được đề cập đến trong bài viết này. Vòng tròn này có tác dụng lấy khí tươi từ ngoài vào và giải nhiệt cho máy.

Ảnh: Zenodilodon.

Phong cách DJ



Người làm ra chiếc máy tính này gọi nó là DSC (viết tắt của DJ Sound Control). Sau khi độ, chiếc máy tính xách tay đã biến thành một bàn chỉnh nhạc di động dành cho DJ. Modder này đã sử dụng một máy tính All-in-One Lenovo A700 có màn hình cảm ứng đa điểm 23 inch để chế tác.

Ảnh: absolutextremes.

Máy chơi game thùng



Bộ đế kèm thêm này sẽ khiến cho các fan của dòng trò chơi cũ kỹ này sướng mê. Họ chỉ việc đặt laptop vào thiết bị này như hình minh họa và thưởng thức trò chơi theo phong cách này ngay từ máy tính xách tay của mình ở bất kỳ đâu.

Ảnh: Envador.

(Theo PCWorld VN / VNN)