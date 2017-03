Dưới đây là những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất theo trang BusinessInsider bình chọn.



1. Android là nền tảng phổ biến nhất tại Nhật Bản, với 59% người được hỏi sử dụng chúng, cao hơn mức 39% của iOS. Ngoài ra, Android cũng đang làm "trùm" tại một quốc gia khác như New Zealand (41%), Mỹ (40%) và Trung Quốc (38%).

2. Thụy Sỹ có mức chênh lệch giữa người dùng iOS và Android cao nhất thế giới. Tại đây, tỷ lệ smartphone cài đặt nền tảng Apple chiếm 52%, trong khi Android chỉ có 23%. Những quốc gia cũng rất hâm mộ iOS bao gồm Úc (49% so với 25% của Android), Canada (45% so với 23% của Android và 23% của Blackberry ) và Pháp (43% so với 25% của Android).



3. Tại Ai Cập, hệ điều hành Windows Mobile phổ biến hơn cả iOS. 13% số người được hỏi đang sử dụng nền tảng Microsoft, đứng sau là Symbian (19%) và Android (14%). iOS xếp bét bảng với 4%.

4. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), điện thoại BlackBerry chiếm ưu thế với tỷ lệ 42%. iOS cũng khá thành công với tỷ lệ 25%.



5. Tại Trung Quốc, hơn một nửa (52%) người được hỏi cho biết, họ sử dụng smartphone vì "không cần hiểu rõ ràng". Những con số thống kê tương ứng tại Ai Cập (43%), Mexico (41%) và Brazil (39%).

6. Người dùng Nhật Bản dẫn đầu khi sở hữu trung bình 41 ứng dụng trên smartphone. Ả-rập Xê-út đứng thứ hai với 36 ứng dụng.



7. Nhu cầu sử dụng mạng xã hội trên di động lớn nhất tại Mexico và Argentina, khi lần lượt 74% và 73% người dùng truy cập mạng xã hội hàng ngày.



8. 34% người dùng tại Nhật Bản không bao giờ truy cập mạng xã hội trên điện thoại của họ.

9. Nhu cầu xem video phổ biến nhất tại Ả-rập Xê-út, với 59% người được hỏi thực hiện chúng hàng ngày. Đứng tiếp theo là Ai Cập với 41%.



10. Tại Anh, 50% người được hỏi cho biết, họ ít nhận thấy quảng cáo xuất hiện trên smartphone (16% không bao giờ, 34% hiếm khi).

11. 41% người được hỏi tại Trung Quốc tiết lộ, họ từng viết nhận xét về doanh nghiệp địa phương sau khi tìm kiếm trên smartphone của mình. Nhật Bản đứng thứ hai, song chỉ có 24% người được hỏi làm điều này.



12. Người dùng Bắc Mỹ thường sử dụng điện thoại để tìm kiếm nhà hàng và quán bar. Cụ thể, 50% người được hỏi tại cả Mỹ và Canada khẳng định thường hành động như vậy.

(Theo VNN / Mask)