Chụp ảnh Tilt-Shift: Kỹ thuật này tạo cảm giác chủ thể trong ảnh nhỏ hơn nhiều so với thực tế. Thông thường, người sử dụng phải có ống kính tilt-shift hoặc xử lý ảnh qua Photoshop, nhưng camera Micro Four-Thirds mới của Olympus như Pen E-P2 và Pen E-PL1 hay các phiên bản Canon PowerShots là SX210 IS, SD1400 IS và SD3500 IS đã được tích hợp sẵn khả năng này.

Chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu: Ánh sáng không tốt làm ảnh hưởng đến chất lượng ảnh. Chế độ Handheld Twilight trong Sony Cyber-shot DSC-WX1, DSC-TX1, DSC-HX5V và DSC-TX5 hỗ trợ chụp 6 ảnh với mức phơi sáng khác nhau rồi ghép thành một tấm hình đẹp hơn. Hoặc chế độ Advanced Scene Recognition giúp chụp hai ảnh (một có flash và một không flash) để người dùng so sánh.





Tích hợp máy chiếu: Coolpix S1000pj được trang bị projector để chiếu ảnh, video lên mặt phẳng bất kỳ cho bạn bè cùng xe

Máy ảnh hai màn hình: Samsung DualView với màn hình ở cả mặt trước và mặt sau để dễ dàng chụp ảnh chân dung được giới thiệu năm 2009 và sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trong năm nay.

Nhận dạng nháy mắt: Nhiều camera có khả năng nhận diện nụ cười còn chế độ Wink Detection của Canon PowerShot SX210 IS, SD1400 IS và SD3500 IS lại lập tức chụp ảnh khi thấy người đứng trước ống kính nháy mắt.

Chụp ảnh tốc độ cao: Máy ảnh chụp tốc độ cao High-Speed Exilim của Casio đã xuất hiện từ nhiều năm, nhưng dòng này ngày càng được tăng tính năng và thu nhỏ kích cỡ, như EX-FH100 với zoom quang 10x có thể chụp 40 ảnh tĩnh hoặc quay video 1000 hình/giây, giúp tạo hiệu ứng làm chậm hình ảnh ấn tượng.

Ảnh panorama: Khả năng chụp ảnh góc rộng Sweep Panorama là tính năng ấn tượng được Sony giới thiệu năm ngoái. Năm nay họ tiếp tục cải tiến với chế độ Intelligent Sweep Panorama cho Cyber-shot HX5V, DSC-TX7 và DSC-TX5.







Xác định nòi động vật: Đôi khi, bạn chụp ảnh chó mèo và thắc mắc không hiểu chúng thuộc loài nào. Fujifilm Finepix F80EXR, Z700EXR, JZ500 và JZ300 có thể quét khuôn mặt chúng và đối chiếu với cơ sở dữ liệu trong máy để nhận diện.

Công nghệ định vị GPS: Tính năng này bắt đầu xuất hiện trong máy ảnh như Panasonic Lumix DMC-ZS7, Samsung HZ35W và Sony Cyber-shot DSC-HX5V.

Hướng dẫn trực tiếp: Ngoài ống kính rời, kiểu dáng nhỏ gọn và cảm biến lớn, Olympus Pen E-PL1 còn có chế độ Live Guide với những thủ thuật nhỏ và giải thích các chế độ thiết lập phức tạp trong máy bằng tiếng Anh đơn giản để giúp người chưa có kinh nghiệm dễ nắm bắt.

Theo Châu An (VNE / PC World)