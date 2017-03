Motorola Xoom

Khi máy tính bảng Motorola Xoom ra đời vào đầu năm nay với màn hình 10,1 inch và hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb, nhiều người dự đoán nó sẽ là đối thủ tốt nhất của iPad 2. Nhưng sau khi khiến người dùng thất vọng vì các vấn đề liên quan đến hệ điều hành, Xoom nhanh chóng bị iPad của Apple đánh bại.

Dell Streak

Dell Streak là ý tưởng tồi tệ mà nhà sản xuất đã tung ra. Phiên bản Streak đầu tiên có màn hình nhỏ xíu 5 inch, sau đó Dell ra phiên bản thứ hai rộng 7 inch. Giờ đây, Dell Streak vẫn đang chật vật cạnh tranh với iPad 2 và Samsung Galaxy Tab 10,1 inch, mà hầu như không có cơ hội chiến thắng. Nó quá tồi tệ.

Archos 7c

Không may cho Archos, họ chưa bao giờ thực sự có danh tiếng tốt phân phối một sản phẩm mà mọi người muốn. Vì một điều, Archos không phải là công ty nổi bật, phổ biến, được nhiều người biết đến. Đó là một bất lợi lớn giữa những tên tuổi lừng danh khác, chưa kể đến Apple iPad. Cộng với việc máy tính bảng Archos 7C chạy hệ điều hành Android 2.1 “Éclair”, có thể hiểu dù chỉ có giá 220 USD nhưng Archos 7C vẫn thất bại.

RIM BlackBerry Storm2

Research In Motion nổi tiếng là nhà sản xuất smartphone rất cừ khối dành cho khách hàng doanh nghiệp. Nhưng chiếc Storm 2 của hãng, với màn hình cảm ứng lại không hề lý tưởng với đối tượng khách hàng này. Trong khi đó, người tiêu dùng lại đã có rất nhiều lựa chọn như iPhone 4 và các mẫu máy Android khác, và bỏ qua RIM. Storm 2 là một thiết bị không được thị trường chào đón. Điều đó chẳng tốt chút nào.

Palm Pre Plus

Palm Pre Plus là chiếc smartphone tốt dành cho những ai sở hữu chiếc HP TouchPad và muốn chia sẻ nội dung giữa hai thiết bị, nhưng với những người khác, nó không tốt tí nào. Pre Plus chạy hệ điều hành webOS mà hầu hết người dùng không quen thuộc, bản thân thiết bị lại có thiết kế kém bắt mắt so với iPhone 4. Và vì thế, nó hầu như không nhận được sự chú ý.

Palm Pixi Plus

Nếu Palm Pre Plus thất bại, Pixi Plus cũng không hơn gì. Như chiếc Pre Plus, chiếc Pixi Plus chạy hệ điều hành WebOS, và tự thân nó đã rất bất lợi với phần lớn người dùng vì hệ điều hành này không hề phổ biến. Không có thiết kế hay ho, Pixi Plus dường như không trở thành sự lựa chọn cho khách hàng nào.

Bất kỳ máy Windows Phone 7 nào

Thật khó để lựa chọn một thiết bị di động chạy Widows Phone 7, bởi chúng chưa phổ biến với người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Đó là bởi chưa một sản phẩm Windows Phone 7 nào bán chạy, và dự đoán Windows Phone 7 còn “chết yểu” trước khi nó kịp tỏa sáng. Có vô số vấn đề với Windows Phone 7, như chuyện cập nhật, xử lý đa nhiệm,…. Microsoft đang hứa hẹn những điều to lớn với bản cập nhật Mango, nhưng liệu có quá trễ?

Nokia N9

Nokia N9 có vẻ cũng không được người dùng toàn cầu yêu thích lắm, vì thứ nhất N9 chạy hệ điều hành Linux MeeGo mà hầu hết người dùng chưa nghe đến. Thứ nữa, các smartphone của Nokia liên tục gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng, vì khách hàng đang bị sức hút quá mạnh mẽ của iPhone và các mẫu máy Android cuốn đi. N9 có số phận không mấy may mắn ngay từ trước khi ra đời.

Apple iPhone 3GS

Mặc dù iPhone 3GS bán cực chạy từ khi ra mắt, song thiết bị này đang trở nên lạc lõng. Nó thiếu những tính năng chủ chốt, hào nhoáng trên iPhone 4, và cả hầu hết thiết bị Android khác cũng dường như là sự lựa chọn tốt hơn so với chiếc 3GS khá lạc hậu của Apple. Ở điểm này, iPhone 3GS có vẻ là một thiết bị đã bị thời gian và thị trường bỏ quên.

RIM BlackBerry Curve

Tin hay không, BlackBerry Curve của RIM vẫn đang có mặt trên các kệ hàng. Thiết bị này ra đời từ mấy năm nay, nhắm đến những khách hàng doanh nghiệp muôn có bàn phím vật lý thực và muốn có một thiết bị di động dễ sử dụng. Tuy nhiên, thị hiếu công chúng đã thay đổi, CNTT cũng phát triển hơn là những yếu tốt lớn trong quyết định chọn mua sản phẩm của các khách hàng doanh nghiệp, và Curve bắt đầu bị lu mờ. ĐÃ đến lúc Curve “về hưu”, hay ít nhất cũng phải “đại tu” trong một cuộc nâng cấp lớn.

Theo Thu Hường (ICTnews / eWeek)