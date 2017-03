Samsung Galaxy Note 3 Neo (giảm 3 triệu đồng)

Phablet của Samsung từ 12 triệu đồng xuống còn 9 triệu đồng.

Note 3 Neo sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 5,5 inch với độ phân giải HD 720p tương tự như trên Note 2 trước đây. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý Exynos 5260 với 4 nhân Cortex A7 tốc độ 1,3 GHz và 2 nhân Cortex A15 tốc độ 1,7 GHz cùng đồ hoạ Mali T624, RAM 2 GB, bộ nhớ trong máy đạt 16 GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

Camera trên Note 3 Neo cũng giảm độ phân giải so với Note 3, còn 8 megapixel, còn camera trước vẫn là 2 megapixel. Máy chạy hệ điều hành Android 4.3 Jeally Bean cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Pin của Note 3 Neo đạt dung lượng 3.100 mAh.

Samsung Galaxy S4 (giảm 1,2 triệu đồng)

Samsung Galaxy S4 từ 12 triệu đồng xuống còn 10,8 triệu đồng.

Model sử dụng màn hình SuperAMOLED kích thước 5 inch độ phân giải Full HD. Phiên bản bán ra tại Việt Nam được trang bị chip xử lý Exynos 8 nhân Octa bao gồm 2 CPU Cortex A15 4 nhân tốc độ 1,6 GHz và Cortex A7 tốc độ 1,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

Camera có độ phân giải 13 megapixel cho chất lượng hình ảnh đẹp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Samsung Galaxy S4 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Hãng cũng đã trang bị và cải tiến thêm nhiều tính năng thông minh cho S4 như Smart Stay, Smart Scroll hay Air View cho phép ra lệnh không cần chạm vào màn hình.

HTC One M8 (giảm 600.000 đồng)

Smartphone cao cấp nhất của HTC là One M8 từ 16,8 triệu đồng xuống còn 16,2 triệu đồng.

HTC One mới có thiết kế được cải tiến so với thế hệ trước khi sử dụng vỏ kim loại nguyên khối bao hết cả viền máy cho cảm giác cầm chắc chắn và cứng cáp hơn hẳn. Ngoài ra, màn hình cũng được mở rộng thành 5 inch so với 4,7 inch của đời trước. Máy dùng chip xử lý lõi tứ Snapdragon 801 tốc độ 2,3 GHz tương tự như các đối thủ Galaxy S5 hay Xperia Z2. RAM dung lượng 2 GB với tùy chọn bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32 GB.

Điểm đáng chú ý trên HTC One 2014 là hệ thống camera kép phía sau giúp tạo chiều sâu cho bức ảnh. Cảm biến Ultrapixel của HTC có kích thước 1/3 inch với độ lớn điểm ảnh lên tới 2 micron, ống kính hỗ trợ khẩu độ f/2.0 nhưng đã được loại bỏ công nghệ chống rung quang học OIS, thay vào đó là công nghệ ổn định bằng kỹ thuật số. Ngoài ra máy còn có camera trước độ phân giải lên đến 5 megapixel.

HTC Desire 816 (giảm 500.000 đồng)

Phablet của HTC còn 8 triệu đồng với mức giảm 500.000 đồng.

HTC Desire 816 được xếp vào dòng phablet tầm trung khi sở hữu màn hình kích thước 5,5 inch với thiết kế thừa hưởng nhiều từ model HTC One cao cấp nhất của HTC hiện nay.

Màn hình của Desire 816 có độ phân giải HD 720p, máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 400 tốc độ 1,6 GHz, độ hoạ Andreno 305, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 8 GB có khả năng mở rộng bằng thẻ nhớ.

HTC trang bị cho phablet tầm trung của mình camera chính độ phân giải 13 megapixel còn camera phụ là 5 megapixel. Desire 816 chạy Android Jelly Bean cùng giao diện Sense 5.5 mới nhất của hãng. Sản phẩm được trang bị pin dung lượng 2.600 mAh cùng đầy đủ các kết nối từ 4G LTE đến Wi-Fi Direct.

HTC Desire 610 (giảm 1 triệu đồng)

Smartphone tầm trung của HTC từ 6,9 triệu đồng xuống còn 5,9 triệu đồng.

Desire 610 với màn hình kích thước 4,7 inch độ phân giải qHD. Desire 610 cũng được trang bị chip lõi tứ Snapdragon 400 nhưng tốc độ chỉ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính của máy có độ phân giải 8 megapixel còn camera phụ là 1,3 megapixel. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android Jelly Bean cùng giao diện Sense độc quyền của HTC.

HTC One M7 (giảm 500.000 đồng)

HTC tiếp tục giảm giá One M7 phiên bản 32 GB từ 12 triệu đồng xuống còn 11,5 triệu đồng.

Màn hình của máy có kích thước 4,7 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Camera sử dụng công nghệ Ultrapixel với độ phân giải 4 megapixel có khả năng thu sáng gấp 3 lần so với các cảm biến khác. Chức năng Zoe Photo cho khả năng chụp hình với âm thanh. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện Sense 5 mới thân thiện hơn.

LG G2 (giảm từ 1,5 đến 4 triệu đồng)

LG giảm giá cả hai phiên bản G2 16 GB và 32 GB của mình trong đó G2 16 GB từ 11 triệu xuống còn 9,5 triệu đồng, còn phiên bản 32 GB từ 14,5 triệu đồng xuống còn 10,5 triệu đồng.

Sản phẩm của LG là một trong những smartphone có viền màn hình mỏng nhất hiện nay khi chỉ dày 2,5 mm. Điểm đặc biệt của G2 là hệ thống nút bấm cứng gồm nút tắt mở màn hình và tăng giảm âm lượng được bố trí ở phía sau máy phía dưới camera còn viền máy không có bất cứ nút bấm nào. G2 sử dụng màn hình IPS kích thước 5,2 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 tốc độ 2,3 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy có camera 13 megapixel với công nghệ chống rung quang học. G2 chạy Android 4.2.2 cùng giao diện Optimus UI được cải tiến.

LG G Flex (giảm 1 triệu đồng)

Smartphone màn hình cong của LG từ 14 triệu đồng xuống còn 13 triệu đồng.

G Flex là smartphone với màn hình cong theo chiều dọc đầu tiên trên thế giới do LG sản xuất. Điểm độc đáo trên G Flex là màn hình POLED kích thước 6 inch với độ phân giải HD có khả năng uốn cong và hạn chế vỡ do va chạm. Về phần cứng, G Flex có cấu hình tương tự G2 với chip xử lý Snapdragon 800 tốc độ 2,26 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Pin của máy có dung lượng lên đến 3.500 mAh.

Máy chạy hệ điều hành Android 4.2. Camera chính của G Flex có độ phân giải 13 megapixel còn camera phụ là 2,1 megapixel.

LG G Pro 2 (giảm 2,5 triệu đồng)

Phablet G Pro 2 từ 14 triệu đồng xuống còn 11,5 triệu đồng.

LG đã nâng kích thước màn hình của G Pro 2 lên đến 5,9 inch, sử dụng công nghệ IPS với độ phân giải Full HD 1080p. Sản phẩm còn thừa hưởng thiết kế từ LG G2 với cụm phím bấm sau lưng, tuy nhiên, nắp lưng có thể tháo rời để thay pin. Máy đi kèm pin dung lượng lên đến 3.200 mAh. G Pro 2 được trang chip 4 nhân Snapdragon 800 tốc độ 2,26 GHz đi kèm RAM 3 GB, bộ nhớ trong có tùy chọn 16 hoặc 32 GB với khe cắm thẻ nhớ. Các kết nối khá thừa thãi với LTE-A, Wi-Fi chuẩn ac, NFC, Bluetooth 4.0, cổng SlimPort và microUSB. Camera ở mặt lưng với độ phân giải 13 megapixel được tích hợp công nghệ chống rung quang học, cho phép quay video với chất lượng 4K UHD và Full HD 1.080p 120 hình mỗi giây. Camera trước có độ phân giải 2,1 megapixel.

Máy còn gây chú ý về phần mềm khi được cài đặt sẵn Android 4.4 KitKat với giao diện Emotional UX.

Sony Xperia Z1 (giảm 500.000 đồng)

Xperia Z1 từ 13,5 triệu xuống còn 13 triệu đồng với mức giảm 500.000 đồng.

Xperia Z1 sử dụng màn hình kích thước 5 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 với 4 nhân Krait tốc độ 2,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Z1 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 và có pin lên đến 3.000 mAh.

Điểm nhấn trên smartphone của Sony là hệ thống camera khi dùng cảm biến Exmor RS kích thước lớn lên đến 1/2,3 inch độ phân giải 20,7 megapixel cùng chip xử lý hình ảnh riêng biệt Bionz Mobile. Sony mang công nghệ ống kính cao cấp G lens của mình vào cho Z1, ống kính này có tiêu cự 27 mm với độ mở f/2.0 và được tích hợp tính năng Clear Image Zoom 3x.

Theo Huy Đức (VNE)