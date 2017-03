HTC One 2014 vừa ra mắt gây ấn tượng về thời gian dùng pin, nhưng chưa phải là smartphone có thời gian dùng pin lâu nhất.

Pin luôn là nỗi lo với người dùng smartphone.

Với viên pin dung lượng chỉ 2.600 mAh và màn hình rộng 5 inch Full HD, theo bài đánh giá quen thuộc từ GSM Arena, HTC One 2014 vẫn cho thời gian sử dụng lên tới 71 giờ, tương đương gần 3 ngày liên tục. Thậm chí, model này còn gây chú ý khi được tích hợp chế độ tiết kiệm năng lượng, được giới thiệu có thể dùng pin tới 2 tuần sau mỗi lần sạc đầy, hay 10% cũng có thể dùng tới 30 giờ nếu như được kích hoạt.

Tuy nhiên, thời gian sử dụng pin ấn tượng trên của HTC One 2014 vẫn chưa đem lại cho model này vị trí đầu bảng về khả năng dùng pin so với những smartphone đang có trên thị trường. Tổng kết theo bài đánh giá pin quen thuộc trên điện thoại thông minh của GSM Arena, model mới của hãng Đài Loan mới xếp ở vị trí thứ 11, không thuộc danh sách top 10 dưới đây.

10. Samsung Galaxy Note 3 Neo

Galaxy Note 3 Neo là phiên bản rút gọn từ Galaxy Note 3 với thiết kế tương tự, sử dụng mặt vân giả da cùng cây bút cảm ứng S-Pen đi kèm. So với đàn anh, Note 3 Neo sở hữu màn hình 5,5 inch với độ phân giải HD 720p thấp hơn cùng dung lượng pin 3.100 mAh thấp hơn 100 mAh. Sản phẩm hiện có giá 11,99 triệu đồng.

9. Samsung Galaxy Note 3

Đây là phablet cao cấp nhất của Samsung hiện nay với mức giá chính hãng hơn 16 triệu đồng. Ngoài khả năng sử dụng pin ấn tượng, model này còn được trang bị cấu hình mạnh với chip 8 nhân, RAM 3 GB, kết nối USB 3.0 cùng với màn hình Full HD 5,7 inch.

8. Nokia Lumia 1320

Lumia 1320 là một lựa chọn đáng tiền khi model này có mức giá tầm trung, 7,5 triệu đồng, nhưng sở hữu màn hình lớn 6 inch, độ phân giải HD 720p và có thời gian dùng pin đáng nể. Sản phẩm sử dụng nền tảng Windows Phone 8 với thiết kế bắt mắt, nhiều màu sắc

7. Oppo N1

Dù có màn hình Full HD rộng tới 6 inch cùng cấu hình sử dụng chip 4 nhân Qualcomm Snapdragon 600 và RAM 2 GB, N1 là smartphone có phần pin ấn tượng khi dung lượng lên tới 3.610 mAh cho thời gian dùng tới hơn 3 ngày. Oppo N1 hiện có giá chính hãng từ 12,7 triệu đồng cho bản 16 GB.

6. Huawei Ascend Mate

Không chỉ sở hữu màn hình khổng lồ rộng tới 6,1 inch, Ascend Mate còn được trang bị viên pin thuộc hàng lớn nhất trên smartphone hiện nay với dung lượng hơn 4.000 mAh, giúp thời gian sử dụng chung đạt tới 81 giờ.

5. HTC Butterfly S

Butterfly S từng giữ danh hiệu smartphone có thời gian dùng pin tốt nhất của HTC và thực tế, kết quả đánh giá của model này tốt hơn cả model HTC One 2014 vừa ra mắt. Ngoài pin, Butterfly S còn gây ấn tượng với màn hình Full HD 5 inch cho khả năng hiển thị xuất sắc về cả màu và độ sắc nét.

4. HTC One Max

Mẫu phablet 6 inch Full HD One Max đang là smartphone có pin tốt nhất của thương hiệu tới từ Đài Loan. Ngoài pin, model này còn hấp dẫn nhờ thiết kế vỏ kim loại nguyên khối mang phong cách đặc trưng của dòng One, tích hợp thêm cảm biến vân tay ở mặt lưng. One Max hiện có giá chính hãng 13 triệu đồng.

3. Motorola Droid Razr Maxx

Từ hai năm trước, Motorola đã là nhà sản xuất đi tiên phong trong việc đầu tư pin dung lượng "khủng" để giúp smartphone có thời gian sử dụng dồi dào. Trong một thời gian dài, Razr Maxx của hãng luôn là smartphone dẫn đầu về thời gian sử dụng pin khi có dung lượng pin 3.300 mAh.

2. LG G Flex

Không chỉ có thiết kế màn hình cong lạ mắt hay mặt lưng có thể tự liền vết xước, G Flex của LG còn gây chú ý khi có thời gian sử dụng pin dồi dào dù màn hình lên tới 6 inch. Một chi tiết thú vị, để phù hợp với thiết kế, viên pin 3.500 mAh tích hợp trong G Flex cũng được bẻ cong theo dáng máy thay vì thẳng như những smartphone thông thường khác. Model này đang được bán ở Việt Nam với giá 16 triệu đồng.

1. Nokia Lumia 1520

Với thời gian sử dụng lên tới 107 giờ (hơn 4 ngày), Lumia 1520 đã bỏ xa vị trí á quân của G Flex. Lumia 1520 cũng là một trong những phablet cao cấp và hấp dẫn nhất trên thị trường với giá bán 12,99 triệu đồng. Smatphone đầu bảng của tên tuổi Phần Lan sở hữu màn hình 6 inch Full HD, chip 4 nhân, camera 20,7 megapixel với khả năng chụp hình ấn tượng, đi kèm pin dung lượng 3.400 mAh.

Xếp hạng smartphone có pin tốt nhất hiện nay của GSM Arena

Theo Tuấn Anh (VNE)