iPhone 5S (giảm 3,3 triệu đồng)

FPT, đơn vị phân phối chính thức iPhone tại Việt Nam vừa hạ giá phiên bản iPhone 5S 16GB và 32GB còn 15 và 16 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 3,3 triệu đồng so với giá trước đó.

Mặc dù không có nhiều thay đổi so với iPhone 5 về thiết kế bên ngoài nhưng iPhone 5S vẫn là mẫu smartphone được trong đợi nhất trong năm 2013. iPhone 5S có 3 màu là vàng sâm banh, bạc và trắng. Máy có màn hình Retina 4 inch độ phân giải 1.136 x 640 pixel. 5S được trang bị chip xử lý 64 bit A7 đầu tiên dành cho thiết bị di động. Điểm nổi bật của 5S so với 5 là máy ảnh 8 megapixel với cảm biến có điểm ảnh lớn hơn cùng đèn flash kép giúp tăng khả năng cân bằng trắng. Nút home có tích hợp nhận dạng vân tay là điểm khác biệt còn lại của 5S so với 5.

BlackBerry Z30 (1,5 triệu đồng)

BlackBerry giảm giá phablet của mình từ 11 triệu đồng xuống còn 9,5 triệu đồng.

Màn hình của Z30 là loại AMOLED có kích thước 5 inch với độ phân giải HD cho chất lượng hiển thị khá tốt với màu sắc rực rỡ, so với Z10, màn hình Z30 hiển thị nhiều thông tin hơn với giao diện ứng dụng tăng thêm một hàng. Máy được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính có độ phân giải 8 megapixel.

Z30 chạy hệ điều hành BlackBerry 10.2 mới nhất với một số cải tiến về giao diện và icon trong phần cài đặt. Máy có pin dung lượng 2.880 mAh và dính liền với thân máy, mặc dù nắp lưng có thể tháo rời.

HTC One M8 (giảm 1,3 triệu đồng)

Smartphone cao cấp nhất của HTC là One M8 từ 16,2 triệu xuống còn 14,9 triệu đồng.

HTC One mới có thiết kế được cải tiến so với thế hệ trước khi sử dụng vỏ kim loại nguyên khối bao hết cả viền máy cho cảm giác cầm chắc chắn và cứng cáp hơn hẳn. Ngoài ra, màn hình cũng được mở rộng thành 5 inch so với 4,7 inch của đời trước. Máy dùng chip xử lý lõi tứ Snapdragon 801 tốc độ 2,3 GHz tương tự như các đối thủ Galaxy S5 hay Xperia Z2. RAM dung lượng 2 GB với tùy chọn bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32 GB.

Điểm đáng chú ý trên HTC One 2014 là hệ thống camera kép phía sau giúp tạo chiều sâu cho bức ảnh. Cảm biến Ultrapixel của HTC có kích thước 1/3 inch với độ lớn điểm ảnh lên tới 2 micron, ống kính hỗ trợ khẩu độ f/2.0 nhưng đã được loại bỏ công nghệ chống rung quang học OIS, thay vào đó là công nghệ ổn định bằng kỹ thuật số. Ngoài ra máy còn có camera trước độ phân giải lên đến 5 megapixel.

HTC One Max (giảm 4 triệu đồng)

One Max là model được giảm giá nhiều nhất trong tháng 9, sản phẩm giảm 4 triệu đồng từ 13 triệu xuống còn 9 triệu đồng, bằng nửa giá so với lúc mới bán ra.

Mẫu One Max của HTC có màn hình rộng 5,9 inch với độ phân giải Full HD 1.080p và dùng công nghệ IPS. Sản phẩm chạy Android 4.3 với giao diện Sense 5.5 cải tiến nhưng âm thanh không còn tích hợp công nghệ Beats Audio. Hệ thống loa kép BoomSound trên HTC One Max có chất lượng tốt hơn 73% so với các smartphone khác. HTC One Max sử dụng chip Snadragon 600, với 4 nhân xử lý tốc độ 1,7 GHz, đi kèm RAM 2 GB và bộ xử lý đồ họa Adreno 320. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng 16 GB và có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ. Camera của One Max vẫn là loại Ultrapixel độ phân giải 4 megapixel nhưng được tích hợp thêm nhiều tính năng chụp hình mới.

Sony Xperia Z2 (giảm 1,5 triệu đồng)

Sony Xperia Z2 giảm từ 16 triệu xuống còn 14,5 triệu đồng.

Về thiết kế, Xperia Z2 dài hơn so với Z1 do sử dụng màn hình kích thước 5,2 inch. Ngoài ra sản phẩm được phối màu cũng như bố trí lại vị trí các loa ngoài nên cho cảm giác mềm mại hơn so với đời trước. Về phần màn hình, Z2 sử dụng tấm nên IPS độ phân giải Full HD nên cho chất lượng hiển thị tốt hơn với góc nhìn rộng hình ảnh trong và đẹp hơn nhiều so với đời trước.

Ngoài việc sử dụng hệ điều hành mới nhất, Android KitKat 4.4.2, Sony cũng nâng cấu hình của Z2 lên một bậc, sử dụng vi xử lý Snapdragon 801 4 nhân thay vì Snapdragon 800 với tốc độ cao hơn. Trong khi đó, camera 20,7 megapixel dù có thông số không thay đổi nhiều, nhưng cho ảnh chụp trong hơn, giảm bớt hiện tượng thừa sáng và hỗ trợ quay video chất lượng 4K.

Sony Xperia Z1 (giảm 1 triệu đồng)

Xperia Z1 từ 13,5 triệu xuống còn 12,5 triệu đồng.

Xperia Z1 sử dụng màn hình kích thước 5 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 với 4 nhân Krait tốc độ 2,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Z1 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 và có pin lên đến 3.000 mAh.

Điểm nhấn trên smartphone của Sony là hệ thống camera khi dùng cảm biến Exmor RS kích thước lớn lên đến 1/2,3 inch độ phân giải 20,7 megapixel cùng chip xử lý hình ảnh riêng biệt Bionz Mobile. Sony mang công nghệ ống kính cao cấp G lens của mình vào cho Z1, ống kính này có tiêu cự 27 mm với độ mở f/2.0 và được tích hợp tính năng Clear Image Zoom 3x.

Samsung Galaxy Note 3 (2 triệu đồng)

Phablet cao cấp của Samsung là Galaxy Note 3 giảm mạnh với mức giảm 2 triệu đồng, từ 15 triệu đồng xuống còn 13 triệu đồng.

Galaxy Note 3 sử dụng màn hình Super AMOLED 5,7 inch độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel, mật độ 386 pixel mỗi inch. Bản Note này cũng được đánh giá cao về cấu hình với chip Exynos Octa 8 nhân bao gồm 4 nhân A15 tốc độ 1,9 GHz và 4 nhân A7 tốc độ 1,3 GHz, RAM lên tới 3 GB đi kèm camera 13 "chấm" có công nghệ ổn định hình ảnh. Đây cũng là smartphone đầu tiên được trang bị cổng kết nối microUSB 3.0 giúp truyền tải dữ liệu nhanh hơn.

Samsung Galaxy S5 (giảm 2 triệu đồng)

Samsung tiếp tục giảm giá Galaxy S5 từ 15 triệu đồng xuống còn 13 triệu đồng.

Galaxy S5 sử dụng màn hình Super AMOLED 5,1 inch độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel và nhìn mặt trước không có nhiều điểm khác biệt so với Galaxy S4 nhưng máy được trang bị cảm biến vân tay ở nút Home, có khả năng chống nước và chống bụi. Máy được trang bị chip lõi tứ 2,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB và 32 GB kèm khe cắm thẻ nhớ lên đến 64 GB, chạy Android 4.4.2 KitKat. Pin trên máy là 2.800 mAh.

Samsung trang bị cho S5 camera độ phân giải 16 megapixel cùng khả năng lấy nét nhanh nhất thế giới là 0,3 giây.

Samsung Galaxy S4 (giảm 1,9 triệu đồng)

Samsung Galaxy S4 từ 10,8 triệu đồng xuống còn 8,9 triệu đồng.

Model sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 5 inch độ phân giải Full HD. Phiên bản bán ra tại Việt Nam được trang bị chip xử lý Exynos 8 nhân Octa bao gồm 2 CPU Cortex A15 4 nhân tốc độ 1,6 GHz và Cortex A7 tốc độ 1,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

Camera có độ phân giải 13 megapixel cho chất lượng hình ảnh đẹp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Samsung Galaxy S4 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Hãng cũng đã trang bị và cải tiến thêm nhiều tính năng thông minh cho S4 như Smart Stay, Smart Scroll hay Air View cho phép ra lệnh không cần chạm vào màn hình.

LG G3 (giảm 1 - 2 triệu đồng)

Bộ đôi LG G3 phiên bản 16 GB và 32 GB đều được giảm giá với mức giảm lần lượt là 1 và 2 triệu đồng, phiên bản 16 GB còn 12 triệu đồng còn 32 GB là 14 triệu đồng.

Sản phẩm được trang bị màn hình TrueHD IPS+ kích thước 5,5 inch với độ phân giải QHD. Những model bán ra trong đợt đầu sẽ được trang bị chíp xử lý Snapdragon 801 tốc độ 2,5 GHz, RAM 3 GB cùng bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Phiên bản RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB sẽ được bán ra sau đó. G3 vẫn dùng camera độ phân giải 13 megapixel nhưng được tích hợp thêm cảm biến Laser AF và chống rung quang học OIS+ cùng đèn flash kép. Máy có loa ngoài công suất lên đến 1 Watt. Bên cạnh việc chạy Android 4.4 mới nhất, LG cũng cải tiến giao diện theo phong cách phẳng cùng các icon hình tròn giống logo của hãng.

Theo Huy Đức (VNE)