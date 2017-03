Máy tính bảng Tablet đang được Apple quảng bá là sản phẩm quan trọng nhất từ trước đến nay.

Khoảng nửa đêm hôm nay, ngày 27/1, Apple sẽ ra mắt máy tính bảng, hé lộ những đồn đoán ầm ĩ lâu nay về thiết bị này. Mặc dù tổng giám đốc Apple Steve Jobs vẫn tiếp tục thổi phồng khi gọi máy tính bảng đó “là sản phẩm quan trọng nhất tôi đã làm”. Có thể ông ta đúng, cũng có thể máy tính bảng đó của Apple sẽ tham gia những sản phẩm bị coi là đã thổi phồng quá đáng dưới đây.

Apple Newton

Giống như các sản phẩm khác của Apple, nền tảng hệ điều hành di động Newton cũng được quảng cáo rùm beng. MessagePad (ảnh), thiết bị PDA sử dụng nền tảng Newton ra mắt vào năm 1993, đã nhanh mất dạng trên thị trường do những vấn đề về nhận dạng ký tự, giá đắt (700 USD). Liệu máy tính bảng mới của Apple có cùng số phận?

Dự án mỗi trẻ em một laptop (One Laptop Per Child)

Mặc dù máy tính giá 100 USD của dự án One Laptop Per Child là dành cho trẻ em trên toàn cầu, nhưng giới công nghệ cũng rất háo hức với những laptop giá rẻ như vậy. Song thật đáng tiếc, chiếc laptop đầu tiên của dự án One Laptop Per Child là XO-1 lại có giá tới 200 USD cùng với hệ điều hành không thân thiện và netbook nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn cho laptop giá thấp. Gần đây, dự án này lại tiếp tục hứa hẹn sẽ ra mắt máy tính bảng giá 75 USD vào năm tới.

Palm Pre





Trước khi ra mắt vào tháng 4 năm ngoái, Palm Pre được giới công nghệ kỳ vọng nhưng đến nay người ta không còn sử dụng cụm từ “kẻ hạ bệ iPhone” khi nói về nó nữa.

Motorola Droid

Các học giả phần lớn tránh nói Droid là 'sát thủ' iPhone, nhưng nhóm tiếp thị của Verizon Wireless (nhà mạng phân phối Droid) lại quảng cáo đây là chiếc di động làm phá sản sự sáng tạo của Apple. Thực tế, lượng Droid bán ra thua xa iPhone.

Windows Vista

Trước khi ra mắt, Microsoft hứa hẹn Windows Vista sẽ là sản phẩm hơn hẳn phiên bản cũ. Hãng này có quyền nói vậy nhưng khi sản phẩm cuối cùng trở thành nỗi thất vọng với gần như cả ngành công nghệ thì bạn có thể yên tâm nói rằng Microsoft đã phóng đại về Vista.

Call of Duty: Modern Warfare

Xét ở khía cạnh thương mại, Modern Warfare 2 không phải là thất bại và là game ra mắt hoành tráng nhất trong năm 2009. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng game này không khác là mấy so với phiên bản cũ, nhất là phiên bản Modern Warfare đầu tiên của nó.

Nintendo Virtual Boy

Năm 1995, Nintendo quảng cáo rầm rộ cho công nghệ thực tại ảo với Virtual Boy, thiết bị đem thực tại ảo đến các gia đình, gồm cả hiệu ứng 3 chiều. Nhưng sản phẩm cuối cùng không như những gì hãng này miêu tả trước đó. Năm 2007, PCWorld bình chọn Virtual Boy là một trong 5 sản phẩm công nghệ “xấu xí nhất trong lịch sử”.

Segway









Năm 2001, người phát minh ra Segway, xe hai bánh chạy bằng điện(scooter) nói với tờ Time là nó sẽ thay thế xe hơi ở các thành phố đang gây ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông. Nhiều nhà đầu tư đã nhảy vào bơm vốn cho công nghệ này. Nhưng hiện nay, ngoại trừ một số công ty mua để phục vụ trong các khu du lịch, xe scooter chỉ được bày bán lặng lẽ ở một vài nơi.

Samsung Q1 và Microsoft Origami

Đây cũng là một máy tính bảng bị thổi phồng thái quá. Sau chiến dịch tiếp thị rầm rộ, chiếc Samsung Q1 sử dụng nền tảng Origami của Microsoft, đã được chào đón khá nồng nhiệt vào năm 2006. Tuy nhiên, thiết bị giá 1.000 USD này đã không gây dựng được chỗ đứng trên thị trường. Liệu máy tính của Apple có theo chân Samsung Q1?

Apple iPhone

Với iPhone, Apple không ngừng thổi phồng sau khi tiết lộ sản phẩm này vào tháng 1/2007 cho đến khi ra mắt chính thức vào tháng 6 năm đó. Dù bạn yêu hay ghét iPhone, đó là sản phẩm bạn có thể không cần nghe quá nhiều về nó như vậy. Và điều đó dường đang xảy ra với máy tính bảng sắp ra mắt của hãng này.

Theo Quốc Cường (ICTnews / PCWorld)