iPhone 4S của Apple, mới xuất hiện cách đây vài tháng, là chiếc điện thoại được cho là tốt nhất ra mắt vào năm nay. Từ thiết kế rắn rỏi đến chất lượng phần mềm, chiếc smartphone này của Apple có thể được coi là chuẩn mực cho các nhà sản xuất khác xây dựng một thiết bị tốt hơn.

Tất nhiên, có nhiều người không đồng ý với ý kiến này. Họ sẽ nói iPhone 4S thiếu rất nhiều như: màn hình nhỏ, không hỗ trợ kết nối 4G, thiết kế thì giống y hệt như iPhone 4. Tuy nhiên, smartphone của Apple vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng và người dùng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Sau đây là lý do tại sao:

1. Thiết kế đẹp nhất trên thị trường

iPhone 4S của Apple có thiết kế đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Kiểu dáng đẹp và màn hình nổi bật cùng với nút màn hình chính (home) vật lý nhỏ khiến cho thiết bị này đơn giản nhưng vẫn cực kì sang trọng và hấp dẫn, dễ dàng sử dụng. Thiết bị này vẫn có hình dáng đẹp hơn so với những đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Có lẽ chính vì vậy mà Apple chưa đưa ra thiết kế mới cho dòng sản phẩm iPhone của hãng.

2. Hệ thống không dây mới là một bổ sung rất tuyệt

iPhone 4S sẽ sử dụng cùng lúc 2 ăng ten để gửi và nhận cuộc gọi. Tốc độ tải dữ liệu sẽ nhanh gấp 2 lần và có thể nói gần tương đương với tốc độ mà mạng 4G cho phép truyền tải. Thiết bị này không hỗ trợ 4G, nhưng theo báo cáo của tạp chí tiêu dùng danh tiếng của Mỹ là Consumer Reports, chất lượng tín hiệu của nó rất nổi bật.

3. Siri, tính năng điều khiển giọng nói tốt nhất hiện nay

Siri là một trong những tiến bộ lớn nhất trong năm nay về cách người dùng tương tác với các thiết bị. Hiện những người chủ sở hữu iPhone 4S có thể nói chuyện với smartphone để viết tin nhắn SMS, kiểm tra các cuộc hẹn và nhiều hơn nữa. Siri vẫn còn có một chặng đường dài phía trước để hoàn thiện hơn, nhưng đó là bước đầu tiên hướng tới một cách tiếp cận hoàn toàn thông minh với smartphone.

4. Các ứng dụng của Apple vẫn đứng đầu

Android Market của Google đã có những bước tiến đáng kể trong năm nay nhằm cung cấp các ứng dụng tốt hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất xa với mong muốn của người sử dụng. Thêm vào đó, Android Market có rất nhiều ứng dụng chứa phần mềm độc hại.

5. Không có vấn đề về bảo mật

Nói đến phần mềm độc hại, không giống như các thiết bị chạy Android, iPhone 4S của Apple không có vấn đề gì về an ninh. Lý do? iOS an toàn hơn so với Android. Trong những năm tới, số lượng tội phạm mạng và tin tặc nhằm vào những thiết bị chạy Android có thể sẽ ngày càng tăng.

6. Là một lựa chọn cho doanh nghiệp

Mặc dù iPhone không phải lúc nào cũng thân thiện với doanh nghiệp, nhưng nó chiếm được cảm tình của những người quản lý công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Họ đang nhận ra rằng với một loạt các ứng dụng sẵn có dành cho doanh nghiệp, cộng với tùy chọn quản lý thiết bị từ xa rất hữu ích, thì iPhone là một sự lựa chọn khác ngoài BlackBerry cho doanh nghiệp.

7. Giá hợp lý

Apple tung ra iPhone 4S ở mức giá tương tự như “người tiền nhiệm” là 199 USD. Nếu ai muốn có dung lượng lưu trữ lớn hơn thì có thể chọn mẫu 32 GB và 64 GB với giá tương ứng là 299 USD và 399 USD. Với những mức giá như vậy, iPhone 4S sẽ là sự lựa chọn đáng tiền nhất, mặc dù vẫn có những smartphone khác có giá rẻ hơn.

8. Ai cần độc quyền?

Thật thú vị, Apple bị phàn nàn là chỉ cung cấp iPhone cho nhà mạng AT&T, mặc dù nhiều đối tác Android hàng đầu cũng chỉ cung cấp cho một nhà mạng duy nhất. Tuy nhiên, trong năm nay, Apple đã thay đổi bằng cách đưa iPhone 4S tới khách hàng của nhiều nhà mạng hơn, đó là nhà mạng AT & T, Verizon Wireless và Sprint. Xóa bỏ độc quyền cho một nhà mạng là một tiến bộ lớn đối với iPhone của Apple.

9. Độ tin cậy là tất cả

Trên tất cả, người tiêu dùng muốn mua một sản phẩm xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra và họ luôn cảm thấy hài lòng trong một thời gian dài sử dụng. Từ những đánh giá rất nổi bật về iPhone 4S và sự hài lòng của khách hàng về iPhone 4S, có thể nói smartphone này là một sự lựa chọn đáng tin cậy nhất.

10. Tích hợp dịch vụ

Một trong những điểm tốt nhất của iPhone 4S là nó tích hợp rất nhiều dịch vụ mà người tiêu dùng trên toàn thế giới đang sử dụng mỗi ngày. Thiết bị này hỗ trợ iTunes và App Store của Apple, cũng như iCloud. Và nếu ai muốn chat video, họ có thể sử dụng ứng dụng FaceTime để nói chuyện với bạn bè sử dụng các thiết bị di động khác hay Mac. Vũ khí bí mật của Apple hiện nay là các dịch vụ. Và iPhone là một minh chứng rất rõ cho điều đó.

Theo Phạm Khánh (ICTnews / eweek)