1. Lenovo Thinkpad X200

Giá bán: 1542 USD

Điểm số: 83.

Đánh giá: Rất tốt

Không có gì bất ngờ khi X200 chễm chệ đứng đầu Top 10. Ở chiếc máy này hội đủ các yếu tố hiệu suất, tính năng, tuổi thọ pin và thiết kế bàn phím thân thiện với đôi tay.

Do số hiệu thấp hơn nên bạn dễ lầm tưởng rằng X200 chỉ là phiên bản đời thấp của ThinkPad X300. Nhưng trên thực tế, vi xử lý của X200 lại là loại ra sau (Centrino 2 mới). Màn hình X200 nhỏ hơn một chút so với X300 (12,1 inch so với 13,3 inch), nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng nhiều tới những ấn tượng và tình cảm mà bạn có thể dành cho nó.

Với trọng lượng chưa đầy 3 pound (1,35 kg), X200 còn nhẹ hơn cả ThinkPad X61, dù cho hai mẫu có cùng kích cỡ màn hình còn bàn phím của X200 thì thuộc loại khổng lồ. Độ phân giải 1280 x 800 pixel, không quá nổi bật nhưng cũng đủ để không tra tấn mắt bạn trong một thời gian dài.

Bàn phím của X200 đã được Lenovo thiết kế lại với nhiều điểm cải tiến so với series ThinkPad T. Nó chống được tràn nước, có các phím tắt chuyên dụng và nhất là nút ThinkVantage, cho phép bạn truy cập cả bộ ứng dụng tiện ích trong máy chỉ với một lần nhấn nút duy nhất.

Sự thiếu sót duy nhất là bàn di chuột cảm ứng, khiến cho sức hấp dẫn của X200 phần nào bị ảnh hưởng. Ngoài ra, do X200 chỉ được trang bị chip đồ họa tích hợp nên bạn chỉ có thể chơi được một số game đơn giản mà thôi.

Mặc dù vậy, tuổi thọ pin của X200 thì đúng là hiện tượng. Lenovo đã mở rộng dòng pin của hãng ra ba loại và X200 sử dụng loại pin 9 lõi siêu mạnh đầu bảng. Dù nó làm cho trọng lượng của máy tăng thêm 0,7 pound ( khoảng 300 gram) và phần thân sau máy dày thêm khoảng 1 cm, nhưng đổi lại, bạn sẽ dùng được trong liên tục 9 tiếng đồng hồ không cần sạc lại.

X200 đã hy sinh ổ quang để có chỗ "chứa" nhiều tính năng mà các "đối thủ" cùng cỡ khác không có. Nó sở hữu 3 cổng USB, cổng mic/tai nghe, ngõ ra VGA và kết nối ethernet. Bạn cũng được trang bị jack cắm modem và khe đọc thẻ nhớ 5 trong 1. Về kết nối, bạn có thể lựa chọn giữa 802.11n Wi-Fi, Bluetooth, WWAN và thậm chí là GPS.

2. Sony VGN-Z598U

Giá bán: 4450 USD

Điểm số: 82

Đánh giá: Rất tốt

"Cỗ máy" của Sony đáp ứng hoàn hảo cả nhu cầu công việc lẫn giải trí multimedia. Thiết kế cực kỳ quyến rũ theo đúng phong cách truyền thống của Sony, chỉ có điều, giá bán của nó ngang ngửa với một chiếc ô tô cũ.

Về cấu hình, bạn sẽ được sở hữu chip lõi kép Intel Core 2 Duo P9500 tốc độ 2,53 GHz, màn hình 13,1 inch góc rộng và dung lượng lưu trữ 256GB.

Tất cả mọi người đều nói về "thuế Apple", tức khoản tiền đội lên (đáng kể) mà họ phải trả cho các sản phẩm của Quả táo. Nhưng thực ra, sản phẩm của Sony cũng chẳng khác là mấy. Giá bán khởi điểm của mẫu notebook siêu di động này đã là 1500 USD, nhưng muốn hài lòng ư, bạn sẽ phải bỏ ra tới... 4450 USD kìa.

"Thủ phạm" chính tạo nên mức giá muốn xỉu kia là bộ đôi ổ SSD dung lượng 128GB của máy. Chính nhờ bộ đôi SSD này mà VGN-Z598U đã đạt tới 107 điểm WorldBench 6 trong cuộc kiểm tra của PCWorld, mức cao nhất từ trước tới nay mà một laptop siêu di động từng đạt được.

Mẫu máy đứng liền sau là Asus U6V cũng chỉ đạt tốc độ 93 mà thôi - một sự chênh lệch khá xa. Và bất chấp cấu hình mạnh mẽ, Z598U chỉ nặng có 3,3 pound (1,5 kg).

Bình thường, máy sẽ chuyển từ chip đồ họa độc lập nVidia GeForce 9300M GS sang chip đồ họa Intel tích hợp để kéo dài tuổi thọ pin. Khi ấy, máy sẽ chạy được liên tục trong 4 tiếng 46 phút, không quá tệ nhưng ngắn hơn rất nhiều so với con số 9 tiếng của ThinkPad X200.

Một khi đã cầm máy trên tay, điều đầu tiên khiến bạn chú ý chính là màn hình LED 13,1 inch tuyệt đẹp của máy. Ngay cả dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, hình ảnh hiện ra trên màn hình 1600 x 900 pixel của máy vẫn rất rõ ràng, sắc nét. Không phải tình cờ mà Sony đã trang bị cho VGN-Z598U một ổ đĩa Blu-ray để hỗ trợ cho màn hình góc rộng, lý tưởng khi xem phim.

Thiết kế của máy tính khá đơn giản: hai cổng USB 2.0, jack FireWire và khe cắm thẻ nhớ PC Express, ngõ ra HDMI và ngõ ra VGA. Nhưng cũng như đại đa số các mẫu máy tính siêu di động khác, VGN-Z598U thiếu vắng loa siêu trầm và dàn loa có sẵn cũng rất yếu ớt. Hiển nhiên, bạn sẽ chỉ còn nước dùng tai nghe mà thôi.

Nếu mức giá 4450 USD quá đáng sợ, thì bạn có thể tiết kiệm được 2000 USD bằng cách lựa chọn ổ cứng truyền thống thay vì bộ đôi SSD kia.

3. Asus U6V-A1

Giá bán: 1650 USD

Điểm số: 81

Đánh giá: Rất tốt

Mẫu laptop siêu di động thời trang này của Asus cũng đạt hiệu suất và phong độ rất tuyệt vời. Tốc độ cao nhưng không đến nỗi xé rách tài khoản của bạn: đó chính là Asus U6V-A1.

Sở hữu chip lõi kép Intel Core 2 Duo tốc độ 2,26 GHz, RAM 4GB và chip đồ họa nVidia GeForce 9300M GS tích hợp, Asus U6V có hiệu suất thuộc loại nổi trội so với các đối thủ (Điểm số WorldBench 6 của nó là 93, nhanh thứ hai trong Top 10 chỉ sau Sony).

Asus đã bố trí cho U6V một ổ đĩa cứng 320GB - đây là không gian đủ rộng để lưu trữ toàn bộ thư viện giải trí của bạn. Nhưng hãy nhớ mang theo headphone và loa ngoài nhé, bởi dàn loa có sẵn của U6V dở như đồng hồ báo thức vậy.

Tuy nhiên, màn hình 12,1 inch, độ phân giải 1280 x 800 pixel, góc rộng của máy lại rất sáng, sắc nét, sống động, nhìn được tốt cả khi ở ngoài trời. Một điểm hấp dẫn không thể phủ nhận của U6V chính là những điểm nhấn thiết kế xa xỉ, sang trọng như phần dựa cổ tay bọc da. Bàn phím chắc chắn, dễ gõ dù bàn di chuột hơi nhỏ.

U6V bao gồm 3 cổng USB, eSATA, ngõ ra HDMI và VGA, khe đọc thẻ ExpressCard/34, gigabit ethernet và Webcam tích hợp. Sử dụng pin 6 lõi, máy sẽ có trọng lượng 3,5 pound ( khoảng 1,5 kg). Nhưng nếu mang thêm adapter điện, bạn sẽ phải "gồng mình gánh thêm" 400 gram nữa. Sẽ không thừa đâu, vì U6V chỉ chạy được liên tục trong 3 tiếng 29 phút mà thôi, gần thấp nhất trong Top 10.

4. Samsung X360-34P

Giá bán: 2499 USD

Điểm số: 78

Đánh giá: Tốt

Nhiều tháng nay, Samsung có vẻ khá im hơi lặng tiếng trên thị trường notebook. Tuy nhiên, model mới ra mắt X360 vẫn là một đối thủ thú vị trong hạng mục siêu di động. Thậm chí, về yếu tố thời trang và sành điệu, nó có thể ngang ngửa với Lenovo ThinkPad X300, dù vẫn còn cách Apple MacBook Air hay HP Voodoo Envy 133 một khoảng cách.

Cấu hình của nó thì không được ấn tượng như vậy. Tốc độ vi xử lý của X360-34P có thể khiến bạn phải giật mình nhìn lại, vì dù là chip lõi kép Core 2 Duo U9400 song nó chỉ đạt 1,4 GHz mà thôi. Rất may là X360 vẫn xoay sở để đạt điểm số trung bình 73 trong bài kiểm tra WorldBench 6. Mặt khác, X360 chỉ sử dụng ổ lưu trữ dạng rắn SSD dung lượng 128GB, khá khiêm tốn cho nhu cầu lưu trữ bùng nổ hiện nay.

Yếu tố ấn tượng nhất ở mẫu laptop siêu di động này là tuổi thọ pin khi nó chạy được liên tục trong 7 tiếng 36 phút. Với chiều dày 2,8 cm, Samsung đã cố gắng nhồi nhét rất nhiều tính năng vào trong một không gian chật hẹp.

Có thể nói, X360 chia sẻ khá nhiều điểm chung với người anh X460, dù màn hình có nhỏ hơn và thiếu vắng ổ quang. Màn hình LED 13,3 inch cực sáng, hiển thị màu sắc sống động và sắc nét, xem được trong mọi điều kiện ánh sáng kể cả dưới trời nắng.

Vỏ máy được chế tác rất chuyên nghiệp và thích hợp cho việc du lịch/công cán. Dọc mặt tiền và hai bên thân máy, bạn sẽ tìm thấy ngõ ra VGA/HDMI, jack ethernet, modem, Wi-F 802.11n tích hợp, Bluetooth, ba cổng USB, đầu đọc thẻ flash 5-trong-1, khe cắm thẻ PC Express, jack cắm headphone và mic. Cuối cùng là webcam 1,3 chấm và đầu đọc dấu vân tay.

Âm thanh rất lớn, đủ nghe trong một căn phòng hẹp. Và dù không có loa trầm nhưng cũng không đến nỗi chói tai như tiếng kim loại vỡ. Cuối cùng, với sự góp mặt của ổ SSD, chắc chắn giá bán của sản phẩm không hề rẻ chút nào.

5. HP Elitebook 2530P

Giá bán: 2499 USD

Điểm số: 78

Đánh giá: Tốt

Đắt xắt ra miếng, HP EliteBook 2530 quả không hổ danh và rất tương xứng với tên gọi của nó.

Thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều điểm thú vị ở thiết bị này. Sự pha trộn giữa tông đen và bạc mang đến cho EliteBook 2530 một ngoại hình hết sức "xinh đẹp", thanh lịch và tao nhã. Đi kèm với đó là hiệu suất tuyệt vời, khả năng kết nối đa dạng và rất nhiều tính năng "hoa lá cành" khác.

Sử dụng vi xử lý lõi kép Core 2 Duo SL9400 tốc độ 1,86 GHz và RAM 3GB, Elitebook có tốc độ khá nhanh (89 điểm WorldBench 6). Nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn hãy đổi ổ SSD 80GB của máy bằng ổ cứng 120GB hoặc 160GB, không những thế lại còn được lưu trữ thoải mái hơn. Chỉ có điều, ổ cứng sẽ khiến máy tính nặng nề hơn một chút.

EliteBook được HP trang bị một ổ ghi DVD chuẩn và đáp ứng được gần hết nhu cầu giải trí hay công việc của bạn. Nếu so sánh với cỗ máy quý tộc HP Voodoo Envy 133 thì EliteBook bỏ xa cả về cấu hình lẫn hiệu suất thực tế trên mọi phương diện. Nó cũng qua mặt cả Samsung X360 một cách tuyệt đối và chỉ chịu thua Sony VAIO VGN-Z598U một chút mà thôi.

Tuổi thọ pin khá tốt với 6 tiếng 48 phút. Màn hình 12,1 inch, góc rộng khá sáng nhưng nhờ đèn nền LED, bạn vẫn nhìn được tốt bên ngoài ánh sáng mặt trời.

Về tính năng, EliteBook bao gồm Bluetooth, Wi-Fi, gigabit Ethernet, khe cắm thẻ ExpressCard/54, cổng FireWire, modem và 2 cổng USB. Máy đã được cài sẵn nhiều ứng dụng phục vụ công việc như quản lý bảo mật, mã hóa ổ đĩa, phần mềm Webcam với giao diện dễ dùng, đầy màu sắc và rất hấp dẫn.

6. Lenovo Thinkpad X300

Giá bán: 2057 USD

Điểm số: 77

Đánh giá: Tốt

Mẫu laptop siêu nhẹ này tuy trông không được bắt mắt, long lanh như MacBook Air, song về tính năng và cấu hình, X300 tỏ ra nổi trội so với đối thủ.

Nhìn tổng quan, Air và X300 có khá nhiều điểm tương đồng. Chúng đều sở hữu màn hình 13,3 inch tuyệt đẹp, dù cho X300 có độ phân giải cao hơn (1440 x 900 pixel so với 1280 x 800 pixel). Với cả hai model, bạn đều có thể lựa chọn ổ SSD 64GB.

Bàn phím của X300 chống được nước tràn và chịu va đập tốt. Bàn phím rất thoải mái với các phím bấm rộng rãi, được bố trí hợp lý. X300 chỉ dày hơn 1 inch đôi chút và nặng 3,4 pound (hơn Air 20 gram). Nhưng bạn sẽ có thể thưởng thức DVD hay nghe nhạc trên ổ đĩa quang tích hợp, mỏng như tờ giấy của X300, trong khi Apple chỉ có thể thiết kế ổ quang dưới dạng thiết bị ngoại vi.

Trang bị vi xử lý lõi kép Intel Core 2 Duo L7100 tốc độ 1,2 GHz và RAM 2GB, X300 đạt được 64 điểm WorldBench 6, bỏ xa MacBook Air. Tuổi thọ pin ở mức trung bình với 4 tiếng 22 phút cho mỗi lần sạc.

Không dày hơn Air bao nhiêu nhưng danh sách tính năng của X300 dài hơn hẳn: 3 cổng USB 2.0 (Air chỉ có 1 cổng USB), ngõ ra VGA cho màn hình phụ, Webcam tích hợp, jack cắm headphone/mic và cổng ethernet (Với Air, muốn nối mạng thông qua ethernet, bạn cần có một adapter bán ngoài).

Đấy là chưa kể phím tắt ThinkVantage độc quyền, tiện lợi của Lenovo nữa. Bạn có thể sử dụng nút bấm này để kích hoạt tính năng sao chép dự phòng, để cài đặt bảo mật cho máy, để tìm kiếm kết nối dữ liệu không dây. Và nếu như máy tính của bạn không khởi động, ThinkVantage sẽ cho phép máy tính khởi động một hệ điều hành nhỏ, không phải Windows từ một khu vực "giấu mặt" trên ổ cứng.

Về phương diện kết nối, bạn sẽ có kết nối Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WAN không dây, USB không dây và Bluetooth. Cuối cùng là GPS.

7. Lenovo Ideapad U110

Giá: 1749 USD

Điểm số: 76

Đánh giá: Tốt

Ngoại hình của "người đẹp" IdeaPad U110 cũng rực rỡ, bóng bẩy và bắt mắt không kém gì MacBook Air.

Sử dụng gói pin 7 lõi, IdeaPad chỉ nặng vẻn vẹn 2,9 pound, nhẹ hơn cả cả Air. Bên trong thân máy dày vẻn vẹn 1,8 cm, Lenovo vẫn xoay sở thành công để nhồi nhét vào đây một cấu hình khá mạnh với chip lõi kép Intel Core 2 Duo L7500 tốc độ 1,6 Ghz, RAM 2GB, ổ cứng 120GB tốc độ quay 4200 vòng/phút.

Trong vòng kiểm tra của PCWorld, U110 đạt điểm số 65, cao hơn 8 điểm so với MacBook Air. Tuổi thọ pin cũng đáng khen với 4 tiếng 38 phút. Điểm số của U110 cũng ngang ngửa với đàn anh X300, nhưng X300 mạnh hơn do nó còn phải "gồng gánh" cả ổ đĩa quang và SSD.

U110 được trang bị màn hình 11,1 inch với độ phân giải 1366 x 768 pixel, 3 cổng USB 2.0, cổng FireWire, khe đọc thẻ PC Express và SD Card, jack ethernet và ngõ ra VGA.

Chỉ có điều màn hình của U110 dễ dàng bị bóng, dù cho bạn có cài đặt ánh sáng thế nào đi nữa. Thế nên lời khuyên đưa ra là bạn không nên làm việc ngoài trời làm gì. Ngoài ra, các ứng dụng cài sẵn trong IdeaPad cũng thua xa so với dòng ThinkPad.

8. Micro Express JFT2500

Giá bán: 1199 USD

Điểm số: 75

Đánh giá: Tốt

Nếu bỏ qua hai nhược điểm "chí mạng" là bàn phím nhỏ và tuổi thọ pin vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ, bạn sẽ sở hữu một chiếc laptop siêu di động siêu nhanh với giá bán vừa phải.

Micro JFT2500 phá vỡ mọi kỳ vọng khi chạy cực nhanh, đồng thời giá bán lại thuộc hàng cực rẻ so với laptop siêu di động nói chung. Được trang bị vi xử lý lõi kép Intel Core 2 Duo T7700 tốc độ 2,4 GHz và RAM 4GB, JFT2500 dễ dàng đạt được 92 điểm WorldBench 6, chỉ thua kém đôi chút so với 2 model đầu bảng là Asus U6V và Sony VGN-Z598U mà thôi.

Ngoại trừ tuổi thọ pin chỉ ngắn bằng một nửa so với các đối thủ, thiết kế của JFT2500 đủ để làm bạn hài lòng. Màn hình 12,1 inch, độ phân giải 1280 x 800 pixel, tương đối sáng và thân thiên với mắt. Bàn phím nhỏ màu trắng có thể mang lại cảm giác chật chội lúc đầu, nhưng rất nhanh chóng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng trở lại.

Tất nhiên, bạn cũng sẽ được trang bị nhiều cổng, khe cắm nhưng không có FireWire và ứng dụng cài sẵn. Wi-Fi đã được trang bị, nhưng nếu muốn có thêm Bluetooth, bạn phải chi thêm 25 USD nữa.

Với những người suốt ngày phải làm việc bên ngoài và trên đường, đây sẽ không phải là sự lựa chọn tốt bởi tuổi thọ pin quá ngắn. Nhưng nếu bỏ qua được yếu tố này, bạn sẽ có thể sở hữu một cỗ máy siêu di động với mức giá chỉ tương đương với laptop thông thường.

9. Apple MacBook Air

Giá bán: 2499 USD

Điểm số: 75.

Đánh giá: Tốt

Phiên bản đời thứ hai của MacBook Air sở hữu con chip mạnh hơn nhưng về cơ bản, thiết kế vẫn được giữ nguyên. Cùng với đó là những trục trặc và nhược điểm mà Air đời đầu đã mắc phải.

Bề ngoài, MacBook Air 1,86GHz trông y hệt như đàn anh. Nhưng bên trong, nó khác hẳn với chip lõi kép Intel Core 2 Duo 1,86 GHz, dung lượng bộ nhớ L2 lớn hơn (6MB thay vì 4MB) và tiêu tốn ít điện năng hơn. Cấu trúc bus và bộ nhớ đều được nâng cấp. Cuối cùng, Air sử dụng DDR3 tốc độ cao hơn. Apple cũng trang bị chip đồ họa riêng là nVidia GeForce 9400M, thay vì bảng mạch đồ họa tích hợp GMA X3100 đời thấp của Intel.

Màn hình vẫn giữ nguyên kích cỡ 13 inch. Nhưng nếu như ở Air đời đầu, mỗi khi xem video trên YouTube hoặc iTunes là vi xử lý lại bị quá tải, khiến cho hệ thống bị treo, chậm như sên thì ở phiên bản thứ hai, mọi chuyện đã trở nên ngon lành, suôn sẻ hơn.

Một điểm khác biệt nữa là MacBook Air bản gốc tỏa rất nhiều nhiệt và thường xuyên bị quá nóng. Nhưng ở model mới, vấn đề này đã được giải quyết, hoặc chí ít là thuyên giảm đáng kể.

Với 78 điểm đạt được trong cuộc kiểm tra WorldBench 6, Apple đã có thể thở phào phần nào với Air 1,86 GHz. Còn người dùng, dù sao họ cũng đỡ cảm thấy bực bội hơn, nhất là khi cả hai phiên bản đều chỉ chạy được liên tục trong 2 tiếng đồng hồ mà thôi.

Nhận ra sự keo kiệt trong dung lượng lưu trữ của Air bản gốc (ổ cứng 80GB hoặc ổ SSD 64GB), model Air mới đã nâng cấp lên ổ cứng 120GB hoặc ổ SSD 128GB.

Hiển nhiên, Air không phải là mẫu laptop dành cho những ai mong muốn cỗ máy nhanh nhất hay mức giá hời nhất. Hãy cùng nhớ lại lý do ra đời của MacBook Air: Nó được thiết kế để trở thành mẫu laptop nhẹ nhất từ trước tới nay, chấp nhận hy sinh tốc độ, tính năng và giá trị chỉ để sở hữu vòng eo mỏng như dao cạo và trọng lượng xấp xỉ 3 pound.

Kể cả khi đã được nâng cấp rồi, Air vẫn cứ là chiếc MacBook chậm nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm của Apple.

10. Fujitsu LifeBook T2020

Giá bán: 1549 USD

Điểm số: 74

Đánh giá: Tốt

Cũng giống như đại đa số các mẫu PC bảng khác, LifeBook T2020 nhắm đến đối tượng doanh nghiệp là chủ yếu. Có thể hình thức của nó chẳng mấy hấp dẫn hay quyến rũ, nhưng làm việc lại rất hiệu quả, nhẹ, gọn, cơ động.

Và dù nó không đạt đến tốc độ chóng mặt, nhưng tuổi thọ pin lại rất dài.

Màn hình 12,1 inch với độ phân giải 1280 x 800 pixel, rất sáng, hiển thị màu sắc rạng rỡ và sống động hơn nhiều so với tiêu chuẩn của laptop. Đồ họa, ảnh, văn bản đều rất sắc nét, rõ ràng, màn hình giữ được độ tương phản tốt kể cả dưới ánh nắng mặt trời.

Bút cảm ứng đi kèm rất êm, dễ viết trong hầu hết các ứng dụng (Như Microsoft Word hay Gmail). Cách duy nhất để kích hoạt tính năng tablet của T2020 là dùng bút cảm ứng, nên bạn sẽ không phải lo ngại về dấu vân tay hay mồ hôi dính trên màn hình.

Rất hiếm máy tính bảng đạt được hiệu suất cao và LifeBook T2020 cũng không phải là ngoại lệ. Với vi xử lý 1,4 Ghz và RAM 2GB, T2020 phải khá trầy trật mới chạy được Windows Vista và đạt 65 điểm WorldBench 6 trong cuộc kiểm tra.

Mặc dù vậy, tuổi thọ pin rất đáng khen ngợi với 7 tiếng 17 phút cho mỗi lần sạc. LifeBook T2020 được cài sẵn khá nhiều phần mềm chuyên dụng của máy tính bảng. Chẳng hạn như Pen Flicks Training, một chương trình giúp người dùng làm quen với các mẹo dùng bút cảm ứng để tăng hiệu suất.

T2020 có 2 cổng USB, một cổng FireWire, một khe cắm PC Card và một đầu đọc thẻ flash. Về kết nối, bạn chỉ có Wi-Fi 802.11n.

Fujitsu LifeBook T2020 không phải là cỗ máy tuyệt nhất để thưởng thức các nội dung multimedia, nhưng sức mạnh của nó chính là đảm nhận các nhiệm vụ điện toán cơ bản và chạy rất dai sức.