Chiếc Google phone đích thực đầu tiên đã xuất hiện hôm 5/1, model được chờ đón sẽ mang đến những thay đổi cho dòng Android, cạnh tranh với iPhone vốn được nhiều người ưu ái chọn là chiếc di động số một hiện nay. Tuy nhiên, so với iPhone, Nexus One có một vài điểm khác biệt về thiết kế, cấu hình. Chuyên trang công nghệ Techradar vừa liệt ra 10 điểm đáng chú ý về chiếc di động này.

Nexus One với màn hình lớn. Ảnh: Reuters.

1. Màn hình lớn

Điếm đáng chú ý đầu tiên ở chiếc di động này là màn hình cảm ứng lớn, 3,7 inch, nhỉnh hơn một chút so với iPhone (3,5 inch), chưa thể bằng HTC HD2 với 4,3 inch. Tuy nhiên, với độ rộng này, cùng phân giải WVGA, Nexus One cho phép người dùng dễ dàng lướt web, xem phim với độ nét tiêu chuẩn.

2. Công nghệ OLED

Không chỉ rộng, màn hình Nexus One còn sở hữu công nghệ OLED, khác với LCD thường có trên iPhone hay các smartphone của HTC. Trang bị này làm cho kích thước điện thoại có thể mỏng hơn.

Ngoài ra, màn hình OLED cũng cho màu sắc hiển thị rực rỡ và sắc nét, khả năng tái tạo màu sắc tốt, tuyệt vời khi xem phim. Nhưng khi nhìn ngoài trời nắng, màn hình này lại kém hơn LCD.

3. Tốc độ mạnh mẽ

Nexus One sử dụng vi xử lý Snapdragon từ Qualcomm, với tốc độ 1GHz, nhanh nhất hiện nay và ngang bằng HD2, Acer neoTouch, Xperia X10. Với tốc độ nhanh, máy hỗ trợ người dùng vào Gallery xem ảnh nhanh hơn, lướt web và xử lý các tác vụ mượt mà.

Máy sử dụng Android 2.1.

4. Nền tảng Android mới nhất

Nếu như Motorola Droid với Android 2.0/Eclair nhận được nhiều khen ngợi, thì Nexus One còn tốt hơn với bản 2.1 hay còn có tên là Flan. Thay vì 3 màn hình Home, người dùng sẽ có tới 5 trang, cho phép thêm các widget, shorcut để đi vào ứng dụng nhanh.

5. Hệ thống Menu tab

Ngay từ màn hình Home, người dùng đã có thể mở hệ thống Menu chính, cho phép đi vào các ứng dụng thay cho các Menu lớp như trước đây. Ngoài ra, các icon trong Menu mới cũng được vẽ lại, bóng bẩy hơn.

6. Camera chụp ảnh đẹp

Từ trước tới nay, camera của smartphone chưa được chú ý nhiều. Trong vòng hai năm trở lại đây, HTC tấn công mạnh vào mảng Android, trong khi dòng Windows Mobile vẫn duy trì, nhưng máy ảnh thì không được cải thiện nhiều. Nhưng, trong bài review của mình, Engadget cho rằng, camera của Nexus One chụp nhanh, máy ảnh 5 "chấm" cho bức hình sắc nét, chi tiết, khác biệt với nhiều smartphone của HTC gần đây.



Giải trí đa phương tiện model này thua iPhone. Ảnh: Cnet.

7. Giải trí đa phương tiện chưa tốt

Là một chiếc Android với nền tảng Flan mới nhất, tuy nhiên Nexus One chưa phải là model hỗ trợ giải trí đa phương tiện đa năng. So với các phiên bản Android trước đây như Hero của HTC, model này không hề có sự nâng cấp nào.

Gần như, đây là một điểm yếu mà khi so sánh với iPhone, Nexus One sẽ thua thiệt. Hiện di động của "Quả táo" cho chơi nhạc chưa "chất", nhưng các trang bị bên trong về khả năng tiện dụng, hỗ trợ giải trí được đánh giá rất cao.

8. Thiết kế mỏng

So với iPhone, Nexus One mỏng hơn 0,8 mm, mặc dù, vỏ sau máy khá bằng, không uốn cong về các cạnh tạo cảm giác mỏng hơn như điện thoại Apple. Thiết kế mỏng, trông Nexus One khá gọn gàng khi cầm trên tay, dễ bỏ vào túi quần.

Model bán ra tại Mỹ không có cảm ứng đa điểm. Ảnh: Cnet.

9. Không có cảm ứng đa điểm

Đây được xem là thất vọng lớn nhất của Nexus One, bản ROM chính thức của model này hiện không hề cho phép người dùng phóng to, thu nhỏ trang web bằng hai ngón tay.

Tuy nhiên, rất có thể Google phải chịu những ràng buộc pháp lý với bản quyền multitouch với Apple tại Mỹ, giống như Droid không có đa chạm ở Mỹ, nhưng Milestone tại Anh lại sử dụng được. Nhiều khả năng model này bán ra các thị trường khác, sẽ được cập nhật firmware có đa điểm.

10. Giá bán

Dù công bố với mức giá 529 USD cho bản không khóa, nhưng Nexus One sẽ có các mức giá khác nhau tại các thị trường mà model này xuất hiện. Quốc gia gần Việt Nam nhất chính thức bán model này là Singapore máy sẽ có mức giá 577 USD.

Theo Quốc Huy (Sohoa)