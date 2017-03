Màn hình cảm ứng tiếp tục là xu hướng thống trị làng smartphone năm nay, dù là với thiết kế cảm ứng hoàn toàn (full touch) hay thêm bàn phím QWERTY, thì các thiết bị này vẫn sở hữu một màn hình rộng, giao diện đẹp và mạnh mẽ tính năng.

Năm 2010 cũng chứng kiến sự xuất hiện của hãng loạt các nền tảng mới, bên cạnh những tên tuổi cũ. Trong khi Android bắt đầu bành trướng, Symbian, Windows Mobile đang cải tổ lại, thì các hệ điều hành như Bada của Samsung, MeeGo (do Intel và Nokia phát triển) lần lượt được khai sinh. Điều này hứa hẹn cuộc chiến nền tảng di động sẽ khốc liệt hơn trong năm nay.

Với các thiết bị di động đã công bố từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, người dùng smartphone đang có nhiều lựa chọn hơn để mua. Dưới đây là tổng hợp 10 chiếc smartphone ấn tượng sửa soạn được bán ra trong thời gian tới.

Sony Ericsson Xperia X10

Xperia X10 sẽ có mặt trên thị trường trong tháng này, hoặc chậm nhất là tháng sau. Đây là chiếc di động chạy Android đầu tiên của Sony Ericsson, model sử dụng vi xử lý tốc độ 1GHz, máy ảnh 8 "chấm", màn hình chạm rộng 4 inch cùng một loạt các trang bị mạnh mẽ.

Samsung Wave S8500

S8500 là chiếc di động đầu tiên chạy trên hệ điều hành Samsung Bada, nền tảng được hãng công bố từ cuối năm ngoái. Model này sở hữu màn hình Super AMOLED, tốc độ 1GHz và các tính năng hướng tới giải trí, kết nối.

HTC Desire

Desire là một phiên bản của Nexus One mang thương hiệu HTC, máy sửa đổi một vài điểm về thiết kế như viên bi thay bằng nút điều hướng quang học, RAM tăng lên 64 MB và có thêm giao diện Sense. Máy sở hữu màn hình AMOLED 3,7 inch, chạy Android 2.1. Model này dự tính sẽ bán ra thị trường vào tháng sau, trong khi hàng chính hãng ở Việt Nam sẽ xuất hiện trong tháng 5.

HTC Legend

Legend là phiên bản nâng cấp của Hero ra mắt năm ngoái, điểm nổi bật là máy sở hữu thiết kế nhôm khối đẹp, màn hình AMOLED rực rỡ. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android 2.1, màn hình HVGA rộng 3,2 inch, giao diện Sense, vi xử lý 600 MHz. Máy có thể xuất hiện trên thị trường ngay trong tháng này.

LG GW990 MID

GW990 MID là chiếc di động ấn tượng đặc biệt với màn hình 4,8 inch, và được xem là thiết bị kết nối Internet di động. Model này sẽ sử dụng hệ điều hành MeeGo. Máy có camera 5 Megapixel, bộ nhớ 16GB, xem phim HD 720p.

Samsung I8520 Beam

I8510 Beam là chiếc di động chạy Android, tích hợp máy chiếu, trong đó giao diện có nhiều thay đổi, giống nền tảng Bada hơn. Máy sử dụng màn hình Super AMOLED, rộng 3,7 inch, máy ảnh 8 Megapixel và quay video HD 720.

Sony Ericsson Vivaz

Sau Satio, Vivaz tiếp tục được Sony Ericsson sử dụng nền tảng S60 phiên bản 5, máy ảnh 12 "chấm" từ model đầu thay bằng 8 Megapixel, nhưng model này thêm tính năng quay video HD. Bên cạnh Vivaz, nhà sản xuất Nhật Bản - Thụy Điển còn ra mắt Vivaz Pro với bàn phím QWERTY trượt.

Toshiba TG2





TG02 có màn hình cảm ứng điện dung.

TG02 là chiếc di động nối tiếp TG01 với kiểu dáng mỏng 9,9 mm. Máy có vi xử lý 1GHz, màn hình cảm ứng điện dung rộng 4,1 inch, chạy trên hệ điều hành Windows Mobile 6.5.3, giao diện Spb Mobile Shell.

First ELSE

Xuất hiện bí ẩn từ cuối năm ngoái, First ELSE đến từ Irsarel chạy trên vi xử lý Cortex A8 800 MHz, mạnh mẽ về đồ họa. Thiết bị có màn hình cảm ứng điện dung với giao diện hình xẻ quạt ấn tượng, máy chạy trên hệ điều hành LiMo. Hiện chưa rõ thời điểm First ELSE bán ra thị trường.

Dell Mini 5

Khó để xem Dell Mini 5 là một chiếc smartphone hay MID, bởi model này có màn hình rộng tới 5 inch, nhưng chạy Android và có thể gọi điện, sử dụng kết nối mạng 3G. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 1GHz.

Theo Quốc Khánh (Sohoa)