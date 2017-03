1. Sao lưu (backup) tài liệu quan trọng trước khi đi du lịch

Khách du lịch nên thường xuyên sao lưu lại dữ liệu để giảm thiểu rủi ro mất mát thông tin quan trọng nếu chẳng may laptop của bạn bị thất lạc. Tốt nhất là bạn nên dùng ổ cứng di động đã mã hóa để lưu các file quan trọng và để ở một nơi tách biệt với laptop.

2. Dùng phần mềm bảo vệ và khôi phục dữ liệu laptop

Các công cụ phục hồi dữ liệu cho laptop thực sự rất hiệu quả nếu chẳng may laptop của bạn bị kẻ gian “vớ phải”. Nếu laptop của bạn đã cài phần mềm Computrace® LoJack® for Laptops của hãng Absolute Software thì nhóm bảo vệ máy tính sẽ tiếp nhận thông tin gửi từ laptop bị lấy cắp để tìm dấu vết của kẻ gian. Phần mềm cũng có thể xóa từ xa toàn bộ thông tin nhạy cảm của ổ cứng, để ngăn kẻ xấu truy cập vào máy tính.

3. Không nên để laptop trong túi hành lý để check

Bên cạnh những đồ trang sức, hành lý quý giá thì khách du lịch nên “đồng hành” cùng laptop ở mọi lúc, mọi nơi để đề phòng bị mất cắp trong khi quá cảnh.

4. Đánh dấu laptop để phân biệt với các laptop khác tại trạm kiểm tra an ninh của hãng hàng không

Ngay khi chuyển laptop vào máy kiểm tra an ninh, bạn nên giữ ngay laptop của mình. Do đó, để không bị nhầm với các máy tính của những người khác, bạn nên đánh dấu sao cho dễ phân biệt. Lưu ý, nên ghi tên, thông tin liên lạc, số điện thoại trên tờ giấy dán vào laptop.

5. Tìm nơi để laptop an toàn trong khách sạn

Kinh nghiệm tốt nhất là trước khi nhận phòng khách sạn, bạn nên hỏi lại lễ tân để biết liệu để máy tính ở trong phòng có an toàn không. Và, an toàn hơn cả là bạn nên mang theo laptop bên mình khi phải có việc ra khỏi phòng, còn nếu không thì nên tìm một chiếc tủ an toàn để cất laptop vào đó.

6. Không nên truy cập vào mạng Wi-Fi không an toàn

Nếu mạng không dây bạn truy cập vào mà không yêu cầu nhập password thì bạn không nên dùng nó nữa. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể truy cập vào mạng thì cũng đồng nghĩa rất nhiều người có thể truy cập vào máy tính của bạn và lấy cắp thông tin quan trọng.

7. Đừng giao dịch tài chính, ngân hàng trực tuyến khi đi du lịch

Nguyên tắc tối quan trọng nữa là bạn nên tránh giao dịch ngân hàng trực tuyến trong khi đi du lịch, đặc biệt là tại các mạng Wi-Fi công cộng.

8. Bỏ nút “ghi nhớ” trong khi lướt web

Chọn mục “Remember me” (ghi nhớ) trên các website để lưu lại mật khẩu, tên truy cập trong khi đi du lịch là một điều cực kỳ tối kỵ. Bạn nên tắt chức năng ghi nhớ này vì kẻ gian có thể lấy cắp được laptop và sau đó thì dễ dàng ăn cắp thông tin cá nhân và mật khẩu của bạn.

9. Xóa History và Cache sau khi lướt web

Trình duyệt web thường lưu lại mọi thông tin mà bạn đã truy cập trước đó. Vì thế, trước khi thoát khỏi các trang web thì bạn nên xóa mọi dữ liệu cá nhân, như cookies, history, Internet files.

10. Cảnh giác với keylogger

Kẻ gian thường cài đặt các phần mềm theo dõi bàn phím ở những máy tính công cộng, thường là trong khách sạn hoặc các thư viện. Những chương trình này sẽ ngấm ngầm ăn cắp thông tin của bạn mà bạn không hề hay biết.