Casio Exilim EX-FC100 được đánh giá ở khả năng quay video tốc độ cao cũng được lòng người dùng. Bảng tổng sắp tháng 3 còn đón nhận thêm nhiều camera mới.

1. Panasonic Lumix DMC-LX3

Panasonic Lumix DMC-LX3 liên tiếp là máy ảnh bán chạy nhất trên thị trường châu Á. Mặc dù là máy ảnh du lịch, Lumix DMC-LX3 được trang bị cảm biến ảnh có tỷ lệ 16:9, so với các dòng máy thông thường là 4:3. Chất lượng ảnh chụp rất ấn tượng. Máy vẫn có thể chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu mà không cần phải giảm tốc độ màn trập hay sử dụng đèn flash vì máy có ống kính có góc rộng 24 mm và ống kính này có độ mở tối đa f2.0 và bắt sáng hơn là những ống kính chỉ mở f2,8.

Giá bán tại VN: 11,8 triệu đồng.

2. Fujifilm FinePix F200EXR

Phiên bản kế tiếp của dòng sản phẩm F100fd bán chạy nhất của Fujifilm, FinePix F200EXR là máy ảnh số đầu tiên của hãng này sử dụng cảm biến ảnh SuperCCD EXR thế hệ mới và có độ phân giải 12 megapixel.

Fujifilm F200EXR có màn hình lớn 3 inch, sử dụng ống kính có dải tiêu cự 28-140mm f/3.3-5.1, chế độ chụp liên tiếp đa dạng, chế độ chụp ảnh kép thông thường cà có flash, 17 chế độ tự thiết lập SCN. Tính năng xem ảnh nhanh, có thể hiển thị 100 bức ảnh trên LCD. Máy có chế độ quay phim VGA 30 fps, bộ nhớ trong 48 MB cùng 2 khe cắm thẻ nhớ xD và SD/SDHC.

3. Sony Cyber-shot DSC-T77

T77 có thiết kế mỏng manh, quyến rũ với 5 màu thời trang, máy được trang bị màn hình cảm ứng 3,5 inch, có cảm biến 10,3 megapixel và có nhiều tính năng mạnh, như nhận dạng nụ cười, nhận dạng khuôn mặt và ổn định hình ảnh. Ngoài ra, máy còn có tính năng chống nháy mắt để cảnh báo với người dùng khi đối tượng được chụp bị nháy mắt.

Giá bán khoảng 5,5 triệu đồng.

4. Panasonic Lumix DMC-FX48

Phiên bản nâng cấp Lumix DMC-FX48 có thiết kế không khác gì so với “tiền bối” FX38. Cảm biến được nâng cấp từ 10 megapixel lên 12 megapixel, hỗ trợ chức năng nhận dạng khuôn mặt nâng cao, dễ dàng lấy tiêu cự. FX48 cũng được trang bị ống kính chụp góc siêu rộng 25mm. Màu sắc ảnh trung thực.

Đáng tiếc, độ phân giải ở một số khung ảnh chụp không được thật. Thời gian khởi động máy chậm.

5. Sony Cyber-shot DSC-T700

Máy có thiết kế cực kỳ ấn tượng với màn hình cảm ứng rộng rãi 3,5 inch, độ phân giải và có bộ nhớ trong lên tới 4GB và có thể nâng cấp bằng thẻ nhớ. Máy được trang bị loạt tính năng hữu ích, như cảm biến 10,1 megapixel, chức năng Super SteadyShot để ổn định hình ảnh quang học và chức năng nhận diện khuôn mặt - ưu tiên trẻ em.

6. Canon PowerShot G10

Máy được trang bị ống kính góc rộng 28mm, zoom quang 5x. Ngoài ra, G10 còn được nâng cấp cảm biến ảnh lên tới 14,7 megapixel.

Tuy nhiên, thiết kế của máy hơi cồng kềnh và cũng không có nhiều tính năng nâng cấp từ phiên bản G9 trước đây của Canon.

Giá bán: 8,5 triệu đồng.

7. Canon Ixus 990 IS

Ixus 990 IS là phiên bản “chất” nhất trong số các sản phẩm mới ra mắt của Canon. Máy được trang bị cảm biến 12 megapixel, zoom quang 5x, màn hình LCD rộng 3 inch. Trong khi đó, hai dòng máy Ixus 100 IS và IXUS 95 IS có ống kính ngắm (viewfinder). Với người dùng muốn có một chiếc máy ảnh du lịch với góc kính rộng thì có thể lựa chọn Ixus 110 IS - ống kính 28mm.

8. Casio Exilim EX-FC100

Exilim EX-FC100 là máy ảnh cao cấp trong dòng sản phẩm mới ra mắt của Casio. FC100 với màn hình LCD 2,7 inch được trang bị cảm biến có độ phân giải 9,1 megapixel, ống kính zoom quang 5x, zoom số 4x. Máy hỗ trợ cả công nghệ ổn định ảnh hoạt động trên cơ chế di chuyển cảm biến. Quay video chất lượng 1280 x 720 pixel, 30 khung hình/giây.

9. Nikon Coolpix S60

Coolpix S60 là máy ảnh có màn hình cảm ứng đầu tiên của Nikon có giao diện người dùng khá độc đáo. Màn hình LCD rộng 3,5 inch có tỷ lệ 16:9, cảm biến ảnh lên tới 10 megapixel, zoom quang 5x. Ngoài ra, máy cũng có các chức năng nổi bật khác, như chọn cảnh tự động, cảnh báo nháy mắt, công nghệ chống rung.

Với màn hình cảm ứng và có sự hỗ trợ của bút stylus, người dùng có thể “sáng tác” thêm những họa tiết độc đáo cho các tấm ảnh của mình bằng chức năng “Draw Function” và “Paint Function”. Ngoài ra, người dùng có thể xem lại hình ảnh trên truyền hình độ nét cao HDTV bằng chức năng HD Pictmotion thông qua cổng HDMI.

10. Canon Ixus 95 IS

IXUS 95 IS được trang bị cảm biến 10 megapixel, có ống kính ngắm (viewfinder). Bộvi xử lý DIGIC 4 processor cho phép Canon IXUS 95 IS hoạt động siêu nhanh, chất lượng ảnh chụp đẹp, độ nhiễu thấp và màu sắc chân thực.

IXUS 95IS được trang bị chế độ chụp Smart Auto, máy sử dụng công nghệ nhận dạng khung cảnh để phân tích không gian chụp, như kiểm tra độ sáng, độ tương phản, khoảng cách…