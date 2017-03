Đứng đầu trong danh sách này phải kể tới Swing Copters, cha đẻ của hiện tượng Flappy Bird vừa cho ra mắt Swing Copters tới người chơi trên toàn thế giới và nó cũng đã nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên App Store Việt. Swing Copters sở hữu cách chơi 1 chạm (1 tap ), đồ họa tối giản và khả năng gây ức chế với người chơi giống như người anh em của mình. Nhưng cách di chuyển nhân vật trong game đã được chuyển hướng dọc cùng sự tối giản về âm thanh và khả năng đạt điểm vô cùng khó, người chơi sẽ replay lại ít nhất 5 lần trở nên mới có thể đạt được 1 điểm. Cộng đồng game thủ đánh giá Swing Copters tựa game không kịch bản, không có đích, đồ họa và âm thanh quen thuộc, nhưng độ khó thì không ngôn từ nào có thể diễn tả vô cùng thách thức với người chơi.

Đuổi hình bắt chữ, trò chơi được lấy ý tưởng từ gameshow truyền hình nổi tiếng cùng tên và hiện đang là tựa game vô cùng hot trong cộng đồng mạng cũng như trên khắp các diễn đàn game Việt. Tham gia vào game người chơi được thử thách khả năng tư duy logic cũng như kiến thức sâu rộng, tổng quan của mình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: toán học, văn học, xã hội, lịch sử, địa lý, danh nhân, thể thao,...Với 700 câu hỏi khác nhau cùng nhiều phiên bản, trò chơi mang tới cho người chơi những giây phút giải trí thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè.

King Of Racing 3D hay còn được gọi là "Vua tốc độ" tựa game đua xe 3D đầu tiên của Việt Nam, được coi là game đua xe mới nhất trong năm 2014. Vua tốc độ hội tụ tinh hoa từ những game đua xe khác và là phiên bản đua xe hay nhất từ trước đến nay. King Of Racing 3D được coi là một game đua xe phù hợp với mọi lứa tuổi, đơn giản chỉ việc nghiêng trái, nghiêng phải để điều khiển xe đi đúng hướng. Trong game bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều loại xe đua danh tiếng như: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Buick, Cadillac. Hơn nữa vào game bạn sẽ được vi vu cùng với các thành phố nổi tiếng trên thế giới như: Tokyo, Beijing, Paris, New York, LonDon,... và đặc biệt Việt Nam với thủ đô Hà Nội cổ kính sẽ góp mặt trong các vòng đua cùng với những tay đua siêu hạng.

Ninja Revenge cho Android là một tựa game hành động miễn phí với một chủ đề quen thuộc nhưng vẫn vô cùng thu hút - Ninja. Trong trò chơi này, bạn sẽ được nhập vai những Ninja Nhật Bản với các kỹ năng chiến đấu thần sầu. Không còn những hành động im lặng, không tiếng động nữa, Ninja trong tựa game Ninja báo thù này thực hiện những vụ trả thù một cách trực diện, không vòng vo. Để trả thù cho người vợ đã bị cướp đoạt mạng sống, bạn trong vai trò một Ninja sẽ trực tiếp xông thẳng vào sào huyệt địch để làm điều mình cần phải làm.

Người chơi sẽ có cơ hội để thử độ sắc của những thanh kiếm katana của mình, có thể biến mình thành một nghệ sĩ dưới ánh trăng nhưng thứ mà họ thể hiện lại là nghệ thuật của tử thần. Ninja của người chơi phải quét sạch mọi vật cản đang chắn đường mình.

School Cheater là tựa game có ý tưởng vô cùng sáng tạo, độc đáo và lối chơi hấp dẫn, thú vị. Người chơi sẽ được tham gia vào một lớp học và nhiệm vụ là phải tìm mọi cách để có thể quay cóp bài kiểm tra mà không bị giáo viên phát hiện. Với màu sắc chủ đạo vàng xanh, và phong cách thiết kế lấy từ minion, School Cheater tạo cho người chơi không khí vui nhộn, dễ thương và cũng không kém phần hồi hộp. Các hành động trong game, được đội ngũ lập trình và thiết kế xây dựng khá chân thực, hệt như phản ứng, hành vi ngoài đời thật.

