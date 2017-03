Trong bài viết dưới đây chúng tôi tổng hợp lại và giới thiệu tới bạn đọc những phiên bản được cho là thành công nhất của tựa game Angry Bird.

1.Angry Birds

Angry Bird, có thể coi như phiên bản thành công nhất khi cung cấp cho người chơi 10 tập chơi, tương đương với 10 cốt truyện cũng như phong cách đồ họa khác nhau cùng với 2 tập bonus. Mỗi tập lại có từ 15 đến 48 bàn chơi, tha hồ chơi người chơi khám phá và giải trí. Bạn có thể lựa chọn chơi các tập một cách ngẫu nhiên, không cần chơi theo lần lượt.Các tập chơi bao gồm: Poached Eggs, Mighty Hoax, Danger Above, The Big Setup, Ham’Em High, Mine and Dine, Birthday Party, Bad Pigges, Red’s Mighty Feathers và Short Fuse. Hai tập bonus là Flock Favortites và Surf Turf.

2.Angry Birds Seasons

Trong phiên bản này người chơi sẽ được hòa mình vào tất cả các lễ hội đặc trưng của mỗi mùa trong năm, cung cấphơn 300 màn chơi cũng như phong cách đồ họa của 18 chủ đề khác nhau: South Hamerica, Winter Wonderham, Back to school, HalloWeen, Moon Festival, Giáng sinh,...Ngoài ra,còn có thêm 9 màn mở khóa để đi tới ô cửa bí mật cuối cùng trong The Pig Days vô cùng hấp dẫn.Bạn không cần phải chơi lần lượt mà hãy lựa chọn chủ đề yêu thích và cùng mở khóa màn chơi cuối cùng đầy thử thách.

3.Angry Birds Go

Khám phá lối chơi hoàn toàn mới, không phải dùng súng cao su để bắn mà là một cuộc đua xetừ trên núi xuống được tổ chức ở hòn đảo Piggy Island.Cảm nhận cuộc đua khi bạn bổ nhào xuống cùng những tay đua tự do chim và lợn với tốc độ chóng mặt - với rất nhiều góc chết và góc cua trong đường đua ngẹt thở này.

4.Angry Birds Friends

Điểm nổi bật của phiên bản Angry Birds Friends là người chơi có thể thi đấu với bạn bè mình trên mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay - Facebookvới 5 triệu thành viên thường xuyên truy cập.Đồng thời, hàng tuần Angry Birds Friends còn tổ chức nhiều giải đấu cũng như phần thưởng đặc biệt cho những người thắng cuộc.Thật tuyệt vời khi bạn có thể mời bạn bè trên Facebook cùng chơi Angry Birds, tặng những món quà làm tăng sức mạnh cho nhau và thi đấu tại các giải đấu hàng tuần mọi lúc mọi nơi ngay trên thiết bị di động của mình.Giải đấu hàng tuần sẽ diễn ra vào mỗi thứ hai hàng tuần với cấp độ khó khác nhau. Người chơi có thể sử dụng thiết bị di động của mình để thách thức bạn bè trên Facebook, rủ nhau cùng chơi và chiến thắng để đạt danh hiệu cuối cùng với lợn Popper và chim Flinger!

5.Angry Birds Stella

Là phiên bản mới nhất trong bộ game, thay vì những chú chim đực thì giờ đây bộ tộc chim đã có thêm những con chim cái với khả năng tấn công hoàn toàn mới lạ và mạnh mẽ. Tổng hợp các ưu điểm của những phiên bản trước, lần nàyAngry Birds Stella mang tới hơn 120 màn chơi mới lạ, có thể kết nối với bạn bè thông qua Facebook và Google +. làm quen với những nhận vật mới và khám phá câu truyện hoàn toàn mới lạ trong phiên bản lần này.

Theo Thu Cúc (Khoahoc)