Prisma là ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh gây sốt tại nhiều quốc gia. Chỉ sau hơn hai tháng ra mắt, ứng dụng đã có hơn 10 triệu lượt tải trên App Store và hơn 1,5 triệu người dùng mỗi ngày.

Trong quá trình sử dụng, một số người dùng cho biết họ thường xuyên gặp phải lỗi “quá tải” hoặc thời gian áp dụng hiệu ứng lâu hơn 10 giây, điều này thật sự rất phiền phức khi bạn muốn thử hơn 30 bộ lọc khác nhau. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Prisma sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích các yếu tố liên quan, bản chất, sau đó vẽ lại dựa trên phong cách của các danh họa nổi tiếng thời trước. Đối với những bộ lọc phức tạp, Prisma phải tải hình ảnh lên máy chủ và chỉnh sửa mới gửi lại thiết bị.



Một bức ảnh được tạo bởi Prisma. Ảnh: M.HOÀNG

Tốp 3 ứng dụng “đủ sức” thay thế Prisma - Nếu không thích Prisma, bạn có thể cài đặt ứng dụng SuperPhoto, Photo Lab Picture Editor FX hoặc PicsArt trên Google Play để thay thế. Cả ba đều hỗ trợ rất nhiều bộ lọc và hiệu ứng (khoảng 300), cùng một số tính năng độc đáo khác như thêm chữ, chỉnh sửa màu sắc, sticker, khung ảnh…

Mẹo nhỏ giúp Prisma hoạt động nhanh hơn

Khi xuất hiện tin nhắn “Prisma is over capacity”, điều này đồng nghĩa với việc máy chủ của Prisma đang có quá nhiều người truy cập cùng lúc, hoặc do kết nối mạng của bạn không ổn định.



Prisma sẽ xuất hiện thông báo lỗi khi kết nối mạng bị yếu và máy chủ quá tải. Ảnh: M.HOÀNG

- Hãy chắc chắn rằng bạn đang kết nối với Wi-Fi có tín hiệu và tốc độ ổn định.

- Prisma không áp dụng hiệu ứng trong chế độ nền, do đó, nó sẽ dừng lại khi bạn chuyển sang ứng dụng khác.

- Không chạy các chương trình tiêu thụ nhiều dữ liệu khi sử dụng Prisma, đơn cử như streaming nhạc, cập nhật hệ thống, tải video…

- Nếu vấn đề quá tải thường xuyên xảy ra, bạn chỉ cần chờ vài phút và bắt đầu lại.

- Nếu sử dụng smartphone có cấu hình cao, bạn sẽ thấy thời gian xử lý chỉ mất khoảng 2,5 giây (iPhone 6S) hoặc 3 giây (iPhone 6) trong khi trước đó phải mất từ 2-10 giây.

Giám đốc điều hành Prisma, Aleksey Moiseyenkov chia sẻ với trang Mashable, ứng dụng sẽ “có thể có thêm một chế độ đặc biệt... trong tương lai gần”, mà không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết, hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Cẩn trọng với các ứng dụng Prisma ‘nhái’ moi tiền người dùng - Các nhà nghiên cứu bảo mật tại ESET vừa phát hiện ra nhiều phần mềm độc hại và trojan ẩn mình bên trong những ứng dụng Prisma giả mạo trên Google Play.

MINH HOÀNG