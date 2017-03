(PLO) - Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Niantic cũng đã phát hành tựa game Pokémon Go tại Việt Nam.

Cách đây khoảng một tháng, tựa game Pokémon Go đã được hai nhà phát triển Niantic và Nintendo chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ, Úc và New Zealand. Vì có cách tương tác khác với nhiều trò chơi khác, Pokémon Go đã nhanh chóng trở thành tựa game gây sốt trên toàn thế giới.



Pokémon Go đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Ảnh: T.MINH

Trước đó, để chơi được Pokémon Go, người dùng Việt Nam phải xài đủ mọi cách từ việc fake GPS, cài đặt file APK bên ngoài và săn tìm pokemon bằng bản đồ của nước Úc… những việc này khá phiền phức và gây mất thời gian cho game thủ.

Hôm nay (6-8), Pokémon Go đã chính thức được phát hành tại Việt Nam, bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/8wpFj0.





TIỂU MINH