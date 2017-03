G iao diện ứng dụng tương đối đơn giản với 3 tính năng chính là Play me (luyện cờ trực tuyến), About me (tiểu sử của Magnus Carlsen) và Train with me (học cờ vua qua video).

Hiện tại, Magnus Carlsen là tên tuổi lẫy lừng và đang ‘vô đối’ trong làng cờ vua thế giới. Bạn có thể tìm hiểu tiểu sử về anh từ năm 1990 – 2014 cũng như con đường trở thành nhà vô địch thế giới bằng cách nhấn nút About me > My story.

Thẻ Training with me sẽ cung cấp cho bạn những bài học cờ vua bằng video, gồm 11 video ở nhiều mức độ từ Beginner Lessons (vỡ lòng), Intermediate lessons (trung cấp), Advanced lessons (cao cấp) và Expert lessons (kiện tướng). Tuy nhiên, chỉ có 4 đoạn video miễn phí, 7 đoạn còn lại bạn có thể mua với giá 1.99USD/đoạn. Trong trang chi tiết mỗi đoạn video, bạn có thể xem giới thiệu nội dung chính, thời lượng. Ở lần mở video đầu tiên, bạn nhấn vào nút phát video để tải về sử dụng offline.

Bạn có thể kết hợp việc học cờ vua và luyện tập trực tuyến để nâng cao khả năng của mình, gồm 21 mức độ khó tương ứng với các độ tuổi khác nhau của Carlsen, như rất dễ (lúc Carlsen 5 tuổi) đến cực kỳ khó (lúc Carlsen 24 tuổi). Bạn có thể xem sơ lược về trình độ của Carlsen ở mỗi mức, xong nhấn nút Let’s play để bắt đầu đọ sức.

Trong quá trình chơi, mỗi khi chiến thắng bạn sẽ nhận được một lượng điểm thưởng nhất định, và bạn có thể sử dụng khoản điểm thưởng này để đi lại nước cờ cũng như gợi ý để tìm ra nước đi tốt nhất. Trong quá trình chơi, bạn có thể nhấn nút menu, chọn Resign the game (đầu hàng), ask to end game as draw (yêu cầu một trận hòa), change pieces & board (đổi cờ và bàn cờ), export game as png – file (xuất file ra định dạng png, có thể dùng các tiện ích như Scid để đọc định dạng này trên máy tính, với khả năng xem lại tất cả các nước đi).

Và mỗi khi vượt qua được Carlsen, sẽ có thêm biểu tượng chiếc cup kế bên độ tuổi. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải đi theo trình tự độ tuổi này mà có thể đọ sức ngay với Carlsen ở độ tuổi 24.

TRIỆU MẪN