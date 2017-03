Từ điển Việt - Nhật là ứng dung hỗ trợ tra từ vựng, dịch câu, đoạn văn giữa hai ngôn ngữ Việt và Nhật. Hỗ trợ đến bốn kiểu tra cứu từ vựng cũng như dịch câu, đoạn văn gồm nhập liệu, nhận diện giọng nói, nhận diện chữ viết tay và nhận diện quang học (từ hình ảnh). là ứng dung hỗ trợ tra từ vựng, dịch câu, đoạn văn giữa hai ngôn ngữ Việt và Nhật. Hỗ trợ đến bốn kiểu tra cứu từ vựng cũng như dịch câu, đoạn văn gồm nhập liệu, nhận diện giọng nói, nhận diện chữ viết tay và nhận diện quang học (từ hình ảnh).

Đầu tiên, người dùng chỉ cần nhập từ cần tra cứu vào ô Please enter text, kết quả sẽ hiển thị dưới dạng thời gian thực, gõ tới đâu hiển thị tới đó và bạn chỉ việc nhấn vào từ tìm thấy để hiển thị đầy đủ thông tin gồm từ loại, nghĩa, ví dụ minh họa,…

Ngoài ra, bạn có thể tra cứu thông qua giọng nói bằng cách nhấn vào biểu tượng chiếc micro, nhấn giữ Hold to talk để nói, xong thả nút này ra và ứng dụng sẽ tự động nhận diện. Quá trình này nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào độ chính xác cũng như độ dài từ, câu, đoạn văn bạn nói.

Ứng dụng cũng hỗ trợ một bảng trắng ảo để nhận diện chữ viết tay, thông qua biểu tượng cây viết, bạn có thể viết chữ cần dịch lên màn hình xong nhấn Done và ứng dụng sẽ thực hiện phần còn lại.

Đặc biệt, ứng dụng hỗ trợ khả năng nhận diện ký tự quang học khá tốt. Để truy cập tính năng này, bạn nhấn vào biểu tượng camera và chọn Photo Album (sử dụng hình ảnh trên thiết bị) hoặc chọn Camera để chụp ảnh văn bản, điều chỉnh kích thước khu vực chứa nội dung muốn tra cứu xong nhấn nút Done.

Để có thể tra cứu nguyên câu, hay cả một đoạn văn; bạn chuyển qua thẻ Translator. Bạn nhập nội dung vào ô trống phía trên hoặc có thể chọn văn bản bằng cách Paste để dán từ nội dung bạn đã sao chép trước đó trên một ứng dụng văn bản khác.

Bên cạnh khả năng tra từ đa năng, ứng dụng còn có thêm khá nhiều tính năng hấp dẫn để hỗ trợ học tiếng Nhật nằm trong thẻ More gồm Word of the day (mỗi ngày một từ vựng mới, gồm giải nghĩa từ, phát âm, hình ảnh minh họa cùng các ví dụ dễ hiểu), Phrases (thành ngữ tực ngữ, chào hỏi, mẫu câu thông dụng, từ vựng nhiều lĩnh vực,…); Vocabulary game (trò chơi từ vựng dạng trắc nghiệm bốn lựa chọn), Pronunciation game (trò chơi phát âm, bạn nhấn vào biểu tượng chiếc loa để nghe sau đó chọn từ đúng trong bốn lựa chọn được cung cấp sẵn).

Bên cạnh từ điển Việt-Nhật, tác giả cũng có những bộ từ điển cho các ngôn ngữ khác với tính năng và cách sử dụng tương tự gồm Từ điển Việt-Hàn, Từ điển Việt-Pháp... người dùng có thể truy cập vào App Store để tải về và cài đặt, cách sử dụng tương đối giống nhau nên bạn sẽ rất dễ làm quen.

TRIỆU MẪN