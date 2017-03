Nguyễn Hà Đông chào khán giả khi sắp bắt đầu cho phần giao lưu của mình.

Nguyễn Hà Đông chào khán giả khi sắp bắt đầu cho phần giao lưu của mình.



Nguyễn Hà Đông trong phần giao lưu với khán giả.

Trong buổi góp mặt tại Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam 2014 để giao lưu với nhiều người trẻ khởi nghiệp, Nguyễn Hà Đông đã chia sẻ những suy nghĩ của mình dưới tư cách là một nhà phát triển phần mềm cho di động.Sự kiện này được tổ chức khá lặng lẽ tại một trung tâm hội nghị ở quận 4, TP.HCM. Tại đây, các bạn trẻ và những gương mặt doanh nhân trẻ nổi bật của Việt Nam trong những năm qua đã cùng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp để thành công, từ đó cùng xây dựng chiến lược lãnh đạo vững mạnh và phát triển.Đến phần mong đợi nhất của sự kiện là buổi giao lưu giữa các nhà lãnh đạo trẻ với Lập trình viên Nguyễn Hà Đông - Cha đẻ Flappy Bird và anh Nguyễn Thành Nam (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế FPT – Người sáng lập FPT). Khi Nguyễn Hà Đông bước lên sân khấu, phía BTC yêu cầu tất cả phóng viên, khán giả tham dự cất máy ảnh, máy quay phim và các thiết bị ghi hình khác với lý do: "Để cho Nguyễn Hà Đông có thể thoải mái chia sẻ hơn". Điều này càng làm những người có mặt trong sự kiện thêm phần tò mò.Khiêm tốn, kín đáo và... bí ẩn là những gì mà hơn 500 lãnh đạo trẻ có mặt trong sự kiện này cảm nhận được từ Nguyễn Hà Đông. Anh tránh các câu hỏi đi sâu vào đời tư cá nhân, trả lời ngắn gọn nhất các câu hỏi dài ngoằng mà những nhà lãnh đạo trẻ đưa ra. Cách đối đáp của Nguyễn Hà Đông dù súc tích cũng khiến hội trường bắt đầu có những bàn tán xôn xao. Một số người nói nhỏ với nhau: "Anh ta có vẻ bối rối?", "Hình như Đông không biết cách diễn đạt ý nên luôn chọn cách trả lời an toàn nhất?", "Anh ta làm sao thế nhỉ? Chúng ta cần nghe những câu chuyện hay hơn!".Dù vậy, cả hội trường luôn nín thở chăm chú theo dõi phần trả lời của Đông. Các câu hỏi được nhiều bạn trẻ ghi ra giấy và gửi lên cho Đông liên tục. Mọi người đều muốn biết tất tần tật những câu chuyện bí ẩn phía sau thành công của Nguyễn Hà Đông nhưng anh hầu như chọn cách chia sẻ mở, càng gây tò mò cho người nghe.Khi chị CEO BSSC Trương Lý Hoàng Phi - cũng là MC phần giao lưu này - hỏi Nguyễn Hà Đông suy nghĩ ra sao về việc rất nhiều người phải leo lên từng bước thấp để đến đỉnh vinh quang trong khi Hà Đông chỉ "một phát phất lên luôn", Đông cười và đáp: "Em cũng đi từ dưới thấp lên chứ không phải một bước lên cao ngay từ đầu. Cách làm của em, em làm từ nhỏ đến lớn, mỗi game sau sẽ tốt lên một chút, sẽ có thêm nhiều content hơn một chút, không ai có thể một phát lên ngay đỉnh vinh quang được cả”.Hoàng Phi trở lại với những câu hỏi mà phần đông độc giả đều tò mò muốn biết, ví dụ như: "Truyền thông đã cáo buộc anh “đánh cắp” nghệ thuật làm game của Nintendo, cho rằng Flappy Bird là sản phẩm nhái, nhiều người còn bảo Nguyễn Hà Đông đã dùng thủ thuật để qua mặt Google và Apple nhằm đưa Flappy Bird ên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng. Trước những cáo buộc đó, em thấy thế nào?". Nguyễn Hà Đông bình thản trả lời: "Em không cảm thấy sao cả, em không làm sai, cáo buộc sẽ tự tan thôi".Cũng trong phần chia sẻ này, một số ý kiến bảo rằng anh gỡ bỏ Flappy Bird là do áp lực truyền thông Việt, Nguyễn Hà Đông khẳng định: "Điều này không đúng. Truyền thông Việt không có lỗi gì cả".Phần đối đáp giữa chị Hoàng Phi và Nguyễn Hà Đông lại tiếp tục: "Em nghĩ Flappy Bird thành công vì sao?" - "Em thấy... không phù hợp để nói ở đây. Có rất nhiều bài báo đã phân tích các yếu tố khiến Flappy Bird trở thành hiện tượng. Mọi người có thể tìm đọc" - "Như vậy nghĩa là bản thân em cũng không biết vì sao Flappy Bird đã thành công đến thế?" - "Vâng. Cứ cho là em không biết".