Hai nhà sản xuất điều khiển game hàng đầu đã tổ chức những sự kiện giới thiệu sản phẩm trước thềm hội nghị Triển lãm Giải trí Điện tử (E3) sẽ diễn ra vào ngày 16 đến 18-6 tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles.

Microsoft cũng cho biết, hệ máy Xbox One console mới sẽ có “tương thích ngược”, nghĩa là các game thủ cũng có thể sử dụng nó để chơi các game cũ dành cho Xbox 360.

Người hâm mộ được giới thiệu các đoạn video về game dành cho Xbox sắp được ra mắt, bao gồm: "Halo 5: Guardians", "Rise of the Tomb Raider" và "Gears of War" tại sự kiện ở trường Đại học Nam California trong ngày 16-6.

Trong khi đó, Sony đã cho ra mắt các game mới nhất dành cho PlayStation 4, bao gồm "The Last Guardian" và "Horizon: Zero Dawn" trong một sự kiện khác tại Los Angeles.

Công ty này cũng cho biết họ sẽ thỏa thuận với Activision để người dùng PS4 có thể chơi "Call of Duty: Black Ops III" trước tiên trong mùa hè này.

HUYỀN MI