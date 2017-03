Tấm Cám chuyện chưa kể là bộ phim đang gây sốt trên mạng trong mấy ngày vừa qua, điều này đã khiến nó nhanh chóng trở thành miếng mồi béo bở của những kẻ lừa đảo.



Mời chơi game Tấm Cám chuyện chưa kể trên Facebook. Ảnh: M.HOÀNG

Mới đây, trên Facebook vừa xuất hiện chiêu trò lừa đảo ăn theo bằng cách gửi lời mời chơi game Tấm Cám chuyện chưa kể. Ngay khi nhấp vào, bạn sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ http://app.fbakamai.net/.../tamcam/ (không thuộc Facebook).

6 ứng dụng trên iPhone mà bạn nên xóa ngay lập tức - Theo báo cáo của ZDNet, Facebook, Messenger và Skype là một trong những ứng dụng gây nhiều tác động tiêu cực đến tuổi thọ pin trên smartphone.



Nếu lỡ tay đăng nhập Facebook, bạn nên đổi tài khoản ngay lập tức. Ảnh: M.HOÀNG

Anh Q.Duy ở quận Tân Bình cho biết: “Tôi không chơi game, cũng không nhấp vào xem các tin tức liên quan đến bộ phim, không hiểu sao những lời mời chơi game lại xuất phát từ tài khoản của tôi".

Theo đó, khi người dùng nhấp vào nút Play Now để chơi, trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại nhỏ kèm thông báo lỗi và yêu cầu Log In (đăng nhập) lại một lần nữa trong khi thực tế bạn vẫn đang đăng nhập Facebook.

Khi thử rê chuột lên các tùy chọn đi kèm như Block (chặn), Report a Problem (báo cáo vấn đề) và Edit the info you provide (điều chỉnh các thông tin cung cấp), tất cả đều đều trỏ về địa chỉ http://app.fbakamai.net/.../tamcam/# và không có chức năng cụ thể. Do đó, đây hoàn toàn là một ứng dụng lừa đảo nhằm ăn cắp tài khoản Facebook của người dùng.

Cần làm gì để không bị mất tài khoản Facebook?

- Nếu đã lỡ đăng nhập tài khoản Facebook, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://facebook.com/settings?tab=account, chọn Password và tiến hành đổi lại mật khẩu. Đồng thời đừng quên kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp để được an toàn hơn (Settings > Security > Login Approvals). Nếu mật khẩu có lỡ rơi vào tay tin tặc, họ cũng không thể đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.



Gỡ các ứng dụng, trò chơi không cần thiết khỏi Facebook. Ảnh: M.HOÀNG

- Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra lại các trò chơi có liên kết với tài khoản Facebook tại https://facebook.com/settings?tab=applications, sau đó nhấp vào biểu tượng “x” để gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết.

- Không chơi các tựa game Đoán tuổi, Xem ai phù hợp với bạn… đang khá phổ biến trên Facebook. Bởi nhiều khả năng thông tin cá nhân, danh sách bạn bè sẽ bị nhà phát triển ứng dụng thu thập và sử dụng cho các mục đích xấu.





MINH HOÀNG